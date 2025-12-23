ওভারে পাঁচ উইকেট ইন্দোনেশিয়া পেসারের, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড

ওভারে পাঁচ উইকেট ইন্দোনেশিয়া পেসারের, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড
কম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টি-20'তে এক ওভারে পাঁচ উইকেট নিয়ে অনন্য কীর্তি গেডে প্রিয়ান্দনার ৷
Published : December 23, 2025 at 5:27 PM IST
বালি (ইন্দোনেশিয়া), 23 ডিসেম্বর: এক নয়, দুই নয়, তিন নয় ৷ পাঁচ-পাঁচজন ব্য়াটারকে একই ওভারে ফিরিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড তৈরি করলেন গেডে প্রিয়ান্দনা ৷ কম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে আটম্য়াচের টি-20 সিরিজের প্রথমটিতে মঙ্গলবার এই অনন্য কীর্তি গড়লেন ইন্দোনেশিয়া পেসার ৷
পুরুষ হোক কিংবা মহিলা, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে এই নজির গড়লেন প্রিয়ান্দনা ৷ হ্যাটট্রিক-সহ 28 বছর বয়সি পেসারের বিশ্বরেকর্ডে ভর করে প্রথম টি-20 ম্য়াচে কম্বোডিয়াকে 60 রানে হারাল আয়োজক ইন্দোনেশিয়া ৷ 168 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে 15 ওভার শেষে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 106 রান তুলেছিল কম্বোডিয়া ৷ এরপর প্রথম ওভার হাত ঘুরিয়েই ম্য়াচ শেষ করে দিলেন প্রিয়ান্দনা ৷
কম্বোডিয়া ইনিংসের 16তম ওভারের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বলে তিন ব্য়াটারকে ফিরিয়ে প্রথমে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন প্রিয়ান্দনা ৷ এরপর পঞ্চম ও ষষ্ঠ বলে বাকি দুই ব্য়াটারকে আউট করে বিপক্ষকে অলআউট করে দেন তিনি ৷ ইন্দোনেশিয়া বোলারদের দাপটে কম্বোডিয়ার সাত ব্যাটার রানের খাতা না-খুলেই সাজঘরে ফিরে যান ৷ প্রিয়ান্দনা ফেরান ওপেনার শাহ আব্রার হুসেন, নির্মলজিৎ সিং, চান্থোয়েউন রাথানক, মোংদারা সক এবং পেল ভান্নাককে ৷ পাঁচ উইকেটে 106 থেকে 107 রানে অলআউট হয়ে যায় সফরকারী দল ৷
টস হেরে প্রথমে ব্য়াট করতে নেমে উইকেটরক্ষক ধর্মা কেসুমার অপরাজিত 110 রানে ভর করে স্কোরবোর্ডে 167 রান তোলে ইন্দোনেশিয়া ৷ মাত্র 68 বলে ওপেনারের ইনিংস সাজানো ছিল আটটি চার ও ছ'টি ছক্কায় ৷ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথমবার এই ঘটনা ঘটলেও ভারতের ঘরোয়া টি-20 টুর্নামেন্ট মুস্তাক আলি ট্রফি এহেন ঘটনার সাক্ষী হয়েছিল 2019-20 মরশুমে ৷ কর্ণাটক বোলার অভিমন্যু মিঠুন সেবার একই ওভারে পাঁচ হরিয়ানা ব্যাটারকে আউট করে নজির গড়েছিলেন ৷
ওভারে পাঁচ উইকেটের ঘটনা না-হলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এর আগে ওভারে চার উইকেটের ঘটনা বহুবার ঘটেছে ৷ সবধরনের ফরম্য়াটে 14টি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোনও বোলার ওভারে চার উইকেট নেওয়ার নজির গড়েছেন ৷ যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লাসিথ মালিঙ্গা ৷ 2007 টি-20 বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে-সহ একাধিকবার এই কীর্তি গড়েছেন দ্বীপরাষ্ট্রের কিংবদন্তি ৷