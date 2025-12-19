কোচ নন, গম্ভীর বরং ম্য়ানেজার; বিস্ফোরক কপিল

কোচ নন, গম্ভীর বরং ম্য়ানেজার; বিস্ফোরক কপিল
আধুনিক ক্রিকেটে হেড কোচের ভূমিকা মূলত প্লেয়ারদের ম্যানেজ করা ৷ মত বিশ্বজয়ী অধিনায়কের ৷
Published : December 19, 2025 at 1:13 PM IST
কলকাতা, 19 ডিসেম্বর: গৌতম গম্ভীর কোচ নন, তিনি ভারতীয় দলের ম্যানেজার ৷ কলকাতায় এসে সাফ মন্তব্য কপিল দেব নিখাঞ্জের ৷ ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়ক বৃহস্পতিবার কলকাতায় ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ৷ সেখানে তিনি বলেন, "আধুনিক ক্রিকেটে হেড কোচের ভূমিকা মূলত খেলোয়াড়দের ম্যানেজ করা, সরাসরি কোচিং দেওয়া নয় ৷" ভারতীয় দলের হেড কোচ গম্ভীরকে ঘিরে চলা সমালোচনার প্রেক্ষিতেই প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের এই মন্তব্য ৷
গত ডব্লিউটিসি চক্রে নিউজিল্যান্ডের পরে চলতি ডব্লিউটিসি'তে দেশের মাটিতে সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে চুনকাম (0-2) হয়েছে ভারত ৷ ঘরের মাঠে সিরিজ হার কার্যত অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে ভারত ৷ ঘূর্ণি উইকেট বানিয়ে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার কৌশল এখন টিম ইন্ডিয়ার কাছে ব্যুমেরাং হয়ে ফিরছে ৷ স্বাভাবিকভাবেই বছর দেড়েক আগে রাহুল দ্রাবিড়ের জুতোয় পা-গলানো গৌতম গম্ভীরের স্ট্র্যাটেজি আতস কাচের তলায় ৷ রণকৌশল, দলবদল নিয়ে ইতিমধ্যেই বড়সড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে ৷
এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে কপিল বলেন, "আজকাল কোচ শব্দটা খুব সহজে ব্যবহার করা হয় ৷ কিন্তু গৌতম গম্ভীর কোচ হতে পারেন না, তিনি টিমের ম্যানেজার ৷" তাহলে কোচের সংজ্ঞা কী ? 'হরিয়ানা হ্যারিকেন'-এর কথায়, "স্কুল-কলেজে যাঁরা শেখান, তাঁরাই আসল কোচ ৷ আন্তর্জাতিক স্তরে সবাই বিশেষজ্ঞ ৷ একজন হেড কোচ কীভাবে লেগস্পিনার বা উইকেটকিপারকে শেখাবেন ? এখানে আসল কাজ হল ম্যানেজ করা ৷"
তাহলে ম্যানেজার বা অধিনায়কের ভূমিকা কি ? নিজের অধিনায়কত্বের দর্শন তুলে ধরে বিশ্বজয়ী বলেন, "একজন ম্যানেজার বা অধিনায়কের দায়িত্ব খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস জোগানো ৷ যারা ভালো খেলছে পারছে না, তাদের পাশে দাঁড়ানো ৷ যে শতরান করছে তার সঙ্গে ডিনার নয়, বরং যারা ফর্মে নেই তাদের সঙ্গে সময় কাটাতাম আমি ৷" কপিলের সংযোজন, "দলকে একসঙ্গে রাখা সবচেয়ে বড় কাজ ৷ শুধু নিজের পারফরম্যান্সই সব নয় ৷"
অনেকেই বলে থাকেন আগেকার ক্রিকেটাররা বর্তমান ক্রিকেটে মানিয়ে নিতে পারতেন না ৷ এহেন দাবিকে নস্যাৎ করে কপিল জানালেন, বর্তমান সময়ে খেললে সুনীল গাভাসকর টি-20'তে সেরা ব্যাটার হতেন ৷ কপিলের উপলব্ধি, যাঁদের ডিফেন্স শক্ত তাঁদের ক্ষেত্রে বড় শট মারা সহজ ৷ ডিফেন্স শেখাটাই সবচেয়ে কঠিন ৷ পাশাপাশি এদিন কলকাতার ক্রিকেট সংস্কৃতির প্রশংসা করেন তিনি ৷
1983 বিশ্বজয়ের রেসিপি জানাতে গিয়ে কপিল বলেন, "বিশ্বাসই সব বদলে দেয় ৷ সেবার মাঝপথে দল বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে আমরা পারব।" লক্ষ্মীবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় মহিলা দলের প্রাক্তন অধিনায়কা মিতালি রাজও ৷