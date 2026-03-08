নীরবেই নিন্দুকদের জবাব, প্লেয়ারের পর কোচ হিসেবে বিশ্বসেরা হয়ে নজির গম্ভীরের

নীরবেই নিন্দুকদের জবাব, প্লেয়ারের পর কোচ হিসেবে বিশ্বসেরা হয়ে নজির গম্ভীরের
2007 বিশ্বকাপ ফাইনালে মূল্যবান 75 রান করেছিলেন বর্তমান ভারতীয় দলের কোচ ৷
Published : March 8, 2026 at 11:47 PM IST
আমেদাবাদ, 8 মার্চ: ক্রিকেটের কুলীন ঘরানায় কোচ হিসেবে তাঁর খারাপ পারফরম্য়ান্স আতস কাচের নীচে ৷ কিন্তু সাদা-বলের ক্রিকেটে আজকের পর গৌতম গম্ভীরের পারফরম্য়ান্স নিয়ে হয়তো টুঁ-শব্দটি করার সাহস দেখাবেন না কেউ ৷ অন্তত আগামী বছর বিশ্বকাপ পর্যন্ত ৷ গতবছর চ্য়াম্পিয়ন্স ট্রফির পর ভারতকে তৃতীয়বার টি-20 বিশ্বকাপ জিততে সাহায্য করল 'গম্ভীর' মগজাস্ত্র ৷ আর সেইসঙ্গে ক্রিকেটবিশ্বে একটি মহানজির গড়ে ফেললেন ভারতীয় কোচ ৷
ক্রিকেটার এবং কোচ দুই ভূমিকাতেই টি-20'তে বিশ্বজয়ের অনন্য কীর্তি গড়লেন গৌতম গম্ভীর ৷ 2007 সালে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ী দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন দিল্লির প্রাক্তন ক্রিকেটার ৷ আর রবিবার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে কোচ হিসেবে ভারতকে টানা দ্বিতীয়বার এনে দিলেন কাঙ্খিত ট্রফি ৷ যে কৃতিত্ব এর আগে কোনও ক্রিকেটার এবং কোচের নেই ৷ বিরল এই কীর্তি গড়ে বাইশ গজে গম্ভীর ইতিহাস গড়লেন বলা যায় ৷
2007 সালে টি-20 বিশ্বকাপ ফাইনালে 54 বলে 75 রানের মহামূল্যবান ইনিংস খেলেছিলেন গম্ভীর ৷ তাঁর ব্য়াটে ভর করেই প্রথম ব্য়াট করে পাঁচ উইকেটে 157 রান তুলেছিল ভারত ৷ পরবর্তীতে পাঁচ রানে জিতে প্রথম বিশ্বকাপ জিতে নিয়েছিল 'মেন ইন ব্লু' ৷ রবিবার অবশ্য গম্ভীরের ছাত্র হিসেবে ম্য়াচ জেতানোর পিছনে ব্য়াট হাতে অবদান রাখলেন একাধিক ক্রিকেটার ৷ তবে যাঁর কথা না-বললেই নয়, তিনি সঞ্জু স্য়ামসন ৷ চলতি বিশ্বকাপে টানা তিন ম্য়াচে হাফসেঞ্চুরি ভারতের জয় তরান্বিত করলেন কেরল ব্য়াটার ৷ 46 বলে 89 রান এল তাঁর ব্য়াটে ৷
Gautam Gambhir as a coach— META_07 (@PankajSard27965) March 8, 2026
-Champions Trophy Final 2025 – Won ✅
-Asia Cup Final 2025 – Won ✅
-T20 World Cup Final 2026 – Won ✅
Apologies should be louder than the criticism 🔥🇮🇳 pic.twitter.com/xR3r58tk96
এছাড়া প্রথম ব্য়াট করে পাঁচ উইকেটে ভারতের 255 রান তোলার পিছনে অন্যতম ভূমিকা নিলেন আরেক ওপেনার অভিষেক শর্মা ৷ 21 বলে 52 রানের বিস্ফোরক ইনিংস এল তাঁর ব্য়াটে ৷ 25 বলে 54 করলেন ঈশান কিষাণ ৷ শেষদিকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় শিবম দুবের আট বলে 26 রান ৷ 256 রান তাড়া করতে নেমে 159 রানে অলআউট হয়ে যায় নিউজিল্যান্ড ৷
চার উইকেট নিয়ে ফাইনালের সেরা জসপ্রীত বুমরা ৷ 321 রান করে সিরিজের সেরা সঞ্জু স্য়ামসন ৷ ক্রিকেটারদের সাফল্যের ভিড়ে হয়তো চাপা পড়ে যাবে গম্ভীরের কীর্তি ৷ কিন্তু প্রথম ক্রিকেটার এবং কোচ হিসেবে টি-20'তে তাঁর বিশ্বজয় নিঃসন্দেহে সমাদৃত হবে ক্রিকেটমহলে ৷