আয়োজক হিসেবে টি-20 বিশ্বকাপে বিপর্যয়, কোচ বদলে ফেলল শ্রীলঙ্কা

বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরদিনই নয়া কোচের নাম ঘোষণা করে ফেলল শ্রীলঙ্কা ৷

GARY KIRSTEN
শ্রীলঙ্কার নয়া কোচ গ্য়ারি কার্স্টেন (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 8:13 PM IST

কলম্বো, 9 মার্চ: দেশের মাটিতে সদ্য-সমাপ্ত টি-20 বিশ্বকাপে হতাশাজনক পারফরম্য়ান্স ৷ যার দায় নিয়ে আগেই কোচের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন সনথ জয়সূর্য ৷ তবে দিনকয়েকের মধ্যে জয়সূর্যর বদলি ঘোষণা করে দিল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড ৷ সোমবার নয়া কোচ হিসেবে ভারতকে বিশ্বকাপ এনে দেওয়া প্রাক্তন কোচ গ্যারি কার্স্টেনকে আসীন করল তারা ৷

আগামী 15 এপ্রিল থেকে তিন ফরম্যাটেই দ্বীপরাষ্ট্রের দায়িত্ব তুলে নিচ্ছেন প্রাক্তন দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটার ৷ যিনি 2011 সালে ভারতকে 50 ওভারের ফরম্য়াটে বিশ্বসেরা করেছিলেন ৷ দু'বছরের জন্য গ্য়ারি কার্স্টেনকে হেড কোচের পদে নিয়োগ করল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড ৷ টি-20 বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরদিনই অর্থাৎ, সোমবার কার্স্টেনকে কোচ নিয়োগ করে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড এক বিবৃতিতে বলে, "কোচ হিসেবে কার্স্টেনের প্রাথমিক দায়িত্ব থাকবে 2027 আইসিসি বিশ্বকাপের জন্য জাতীয় পুরুষ দলকে তৈরি করে তোলা ৷"

আগামী বছর দঃ আফ্রিকা, নামিবিয়া ও জিম্বাবোয়ের মাটিতে বসছে পরবর্তী 50 ওভার বিশ্বকাপের আসর ৷ ঘরের মাঠে টি-20 বিশ্বকাপে হতাশাজনক পারফরম্য়ান্স সরিয়ে সেখানে ভালো ফলাফলের লক্ষ্যেই কার্স্টেনের শরণাপন্ন হল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড ৷ আগামী 14 এপ্রিল, 2028 পর্যন্ত কার্স্টেনের সঙ্গে চুক্তি সেরে নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে শ্রীলঙ্কা বোর্ডের তরফে ৷

সম্প্রতি টি-20 বিশ্বকাপে নামিবিয়া দলের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতে দেখা গিয়েছে গ্যারি কার্স্টেনকে ৷ সে অভিজ্ঞতা অবশ্য সুখের হয়নি তাঁর ৷ এর আগে হেড কোচ হিসেবে পাকিস্তানের দায়িত্বে ছিলেন 2011 সালে ভারতকে 50 ওভারের ফরম্য়াটে দ্বিতীয়বার বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন করা কার্স্টেন ৷ তবে সাদা-বলের ফরম্য়াটে বাবর আজমদের দায়িত্বে মাত্র ছ'মাসই টিকতে পেরেছিলেন প্রোটিয়া ভদ্রলোক ৷ উল্লেখ্য, 2024 সালে টি-20 বিশ্বকাপে কার্স্টেনের প্রশিক্ষণে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছিল পাকিস্তান ৷ যার মধ্যে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লজ্জার হার ৷

সদ্যসমাপ্ত বিশ্বকাপে সহআয়োজক হিসেবে অবশ্য শুরুটা ভালো হয়েছিল শ্রীলঙ্কার ৷ গ্রুপ পর্বের প্রথম তিন ম্য়াচে টানা জিতে সুপার-এইট নিশ্চিত করেছিল দ্বীপরাষ্ট্র ৷ যার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয়ও ছিল ৷ কিন্তু গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে হেরে যায় দাসুন শানাকা অ্যান্ড কোম্পানি ৷ এরপর সুপার-এইটে তিনটি ম্য়াচ হেরেই প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয় শ্রীলঙ্কা ৷ এরপরই পদত্য়াগ করেন সনথ জয়সূর্য ৷

