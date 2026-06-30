দ্বিতীয়ার্ধে 'জোগো বোনিতো', শেষ মুহূর্তের গোলে জাপানকে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টারে ব্রাজিল

দ্বিতীয়ার্ধে 'জোগো বোনিতো', শেষ মুহূর্তের গোলে জাপানকে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টারে ব্রাজিল
সংযুক্তি সময়ে ব্রাজিলের হয়ে জয়সূচক গোল করেন পরিবর্ত মার্টিনেলি ৷ এই নিয়ে পঞ্চমবার নকআউটে পৌঁছেও জয় অধরা জাপানের ৷
Published : June 30, 2026 at 2:00 AM IST
টেক্সাস, 30 জুন: জাপান বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোর একটি ৷ এমনটাই দাবি করে নকআউট অভিযান শুরুর আগে নিজেদের ফেভারিট মানতে নারাজ ছিলেন কার্লো আন্সেলোত্তি ৷ ব্রাজিল কোচের কথা যে অমূলক নয়, প্রথমার্ধের ফুটবলে বুঝিয়ে দিয়েছিল জাপান ৷ পেয়ে গিয়েছিল লিডও ৷ কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাজিলের দুরন্ত ফুটবলের সামনে আত্মসমর্পণ 'সামুরাই ব্লু'য়ের ৷ ফলস্বরূপ 2-1 গোলে জিতে বিশ্বকাপের পরের পর্বে সাম্বার দেশ ৷
পিছিয়ে পড়ে ব্রাজিলের দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে হেক্সার স্বপ্ন দেখা শুরু অনুরাগীদের ৷ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ক্যাশেমিরো সমতা ফেরানোর পর সংযুক্তি সময়ে গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলি'র গোলে থ্রিলার জয় পেল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ অন্যদিকে এগিয়ে গিয়েও বিশ্বকাপের নকআউটে প্রথম জয়ের স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেল জাপানের ৷
টেক্সাসে এদিন প্রাণভোমরা নেইমার'কে বেঞ্চে রেখেই প্রথম একাদশ সাজিয়েছিলেন আন্সেলোত্তি ৷ শুরুতে গোল তুলে জাপানকে দমিয়ে দেওয়ার কৌশল থাকলেও তাতে সফল হয়নি ব্রাজিল ৷ বরং রক্ষণ জমাট রেখে প্রতি-আক্রমণের যে ছক জাপান সাজিয়েছিল, তাতে সফল তারা ৷ এশিয়া জায়ান্টদের আটোসাঁটো রক্ষণের সামনে প্রথমার্ধে একটিও গোলের সুযোগ পেতে ব্যর্থ ব্রাজিল ৷ উল্টে 29 মিনিটে কাইশু সানো'র গোল এগিয়ে দেয় জাপানকে ৷ মাঝমাঠে ব্রাজিলের একটি আক্রমণ রুখে বল ধরে একক দক্ষতায় এগিয়ে যান বুন্দেসলিগায় খেলা ফুটবলার ৷ এরপর বক্সের বাইরে থেকে সানো'র মাটি ঘেঁষা শট জালে জড়িয়ে যায় ৷ সেই লিড ধরে রেখে বিরতিতে যায় 'সামুরাই ব্লু' ৷ কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাজিলের প্রত্যাবর্তনের জন্য বোধহয় তাঁরা প্রস্তুত ছিল না ৷
A late goal sees Brazil into the next round! 🇧🇷#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2026
আহত লুকাস পাকুয়েতা'র বদলে দ্বিতীয়ার্ধে এন্ড্রিক'কে নামিয়ে দেন আন্সেলোত্তি ৷ তেড়েফুঁড়ে আক্রমণ শুরু করে ব্রাজিল ৷ 52 মিনিটে দানিলোর ডানপ্রান্তিক ক্রস থেকে ব্রুনো গুইমারায়েসের জোরালো হেড দারুণ সেভ করেন জাপান গোলরক্ষক সুজুকি ৷ পরের মুহূর্তেই ক্যাশেমিরো'র হেড গোললাইন সেভ হয় ৷ তবে 56 মিনিটে গ্যাব্রিয়েলের সেন্টার থেকে দ্বিতীয়বার ক্যাশেমিরো'র হেড জালে প্রবেশ করে ৷ এরপর বাকি সময়টা টেক্সাসের হাউস্টন স্টেডিয়ামে শুধুই সাম্বা ঝড় ৷ কিন্তু জয়ের গোলটা আসছিল না কিছুতেই ৷ নিষ্প্রভ ম্যাথিউজ কুনহা'কে তুলে 66 মিনিটে গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলি'কে নামিয়ে দেন ব্রাজিল কোচ ৷ সংযুক্তি সময়ে কাঙ্খিত গোলটি এই সুপার-সাবের পা থেকেই ৷
When Brazil needed a hero.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/CG8oKR0JbP— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2026
সংযুক্তি সময়ের পঞ্চম মিনিটে (90+5) যখন সবাই ধরে নিয়েছে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে গড়াচ্ছে তখনই ভুলটা করে বসেন আও তাকানা ৷ নিজেদের পেনাল্টি বক্সের বাইরে বলের দখল হারান তিনি ৷ এরপর গুইমারায়েসের বাড়ানো বল বক্সের মধ্যে ধরে বিপক্ষ গোলরক্ষকের নাগাল এড়িয়ে তা জালে রাখেন মার্টিনেলি ৷ আর্সেনাল তারকার গোলে শেষ ষোলো নিশ্চিত হয় ব্রাজিলের ৷ অন্যদিকে পঞ্চমবার বিশ্বকাপের নকাআউটে পা রাখলেও জয়ের অপেক্ষা দীর্ঘায়িত করে বিদায় নেয় জাপান ৷ পরের পর্বে আইভরি কোস্ট বনাম নরওয়ে ম্যাচের বিজয়ীর মুখোমুখি হবে 'সেলেকাও' ৷