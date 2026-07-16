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যুগ্ম-সচিব ইস্যুতে নিষ্ফলা বৈঠক, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব সামলাবেন বাকি পদাধিকারীরা

সেপ্টেম্বরে বার্ষিক সাধারণ সভার আগে পর্যন্ত গ্ম-সচিবের দায়িত্ব সিএবি প্রেসিডেন্ট, সচিব এবং কোষাধ্যক্ষ মিলিতভাবে সামলাবেন ৷

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ফাইল ছবি (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 16, 2026 at 4:34 PM IST

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কলকাতা, 16 জুলাই: যুগ্ম-সচিব নির্বাচন ঘিরে গড়ে ওঠা বিতর্কের নিষ্পত্তি হল না বুধবার সিএবি'র আপদকালীন বৈঠকে ৷ ফলে লোধা আইনের কাঁটায় সরে যেতে বাধ্য হওয়া মদন ঘোষের চেয়ারে কে বসবেন, তার সদুত্তর অধরাই রইল ৷ সেপ্টেম্বরে বার্ষিক সাধারণ সভায় সচিব এবং যুগ্ম-সচিব পদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ৷ সিদ্ধান্ত হয়েছে মাঝের সময়ে যুগ্ম-সচিবের দায়িত্ব সিএবি প্রেসিডেন্ট, সচিব এবং কোষাধ্যক্ষ মিলিতভাবে সামলাবেন ৷ যুগ্ম-সচিবের ঘর থাকবে তালাবন্ধ ৷

পদত্যাগী যুগ্ম-সচিবের জায়গা পূরণে নির্বাচনের আবহ তৈরি হয়েছিল সিএবি'র অন্দরে ৷ 12 জুলাই ছিল নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। কিন্তু ওইদিন শাসক (সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় গোষ্ঠী) এবং বিরোধী (অভিষেক ডালমিয়া গোষ্ঠী) অজ্ঞাত কারণে প্রার্থী দেয়নি ৷ ফলে 20 জুলাই বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না এবং নির্বাচনের প্রশ্নই নেই ৷ পরিবর্তে 15 জুলাই বুধবার সিএবি'তে অনুষ্ঠিত হল ইমার্জেন্ট মিটিং ৷ সেখানেও মিলল না সুরাহা ৷ বদলে শাসক-বিরোধী দু'পক্ষই নিয়মের কচকচানি নিয়ে প্রায় ঘণ্টাদেড়েক বাগবিতণ্ডায় জড়ালেন ৷ সেই বাকযুদ্ধের সারমর্ম এই যে, সত্তরোর্ধ্ব সদস্যরা সিএবি'র বৈঠতে যোগ দিতে পারবেন ৷ কিন্তু পদাধিকারী হতে পারবেন না ৷ সিএবি'র এই অবস্থানের বিরুদ্ধে যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন, তাহলে তাঁকে আইনের দ্বারস্থ হতে হবে ৷

বুধের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের ক্রীড়া দফতরের সচিব পর্যায়ের প্রতিনিধি ৷ তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন সিএবি'র আমন্ত্রণে ৷ প্রসঙ্গত সিএবি'তে রাজ্যের শাসকদলের নির্দেশের প্রভাব নতুন নয় ৷ তবে এবারের মত প্রকটও নয় ৷ যেমন প্রথমবার সিএবি'র বৈঠকে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধির উপস্থিতি প্রথমবার ঘটল।
ঘণ্টা দেড়েকের বৈঠকের শেষে উপস্থিত প্রতিনিধিদের প্রায় সকলেই একমত যে বৈঠক নিষ্ফলা এবং অন্তঃসারশূন্য ৷ সত্তর বছরের বেশি বয়সি সদস্যদের সিএবি'র পদাধিকারী হওয়া এবং রাজ্য ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার লোধা আইনসঙ্গত কি না, তা নিয়েই বিতর্কের জন্ম ৷ বুধবারের বৈঠকে সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উপস্থিত সদস্যদের জানিয়েছেন সত্তরোর্ধ্ব সদস্যদের সিএবি'তে প্রতিনিধিত্ব করা আইনসিদ্ধ ৷ এই ব্যাপারে কোনও সন্দেহ থাকলে তিনি আইন-আদালতের আশ্রয় নিতে পারেন।

সিএবি সভাপতির এই দাবিকে মান্যতা দিতে নারাজ বিরোধী শিবির ৷ অভিষেক ডালমিয়ার মতে এই নিয়মের ব্যাখ্যা লোধা আইনের বিরোধী ৷ যা নিয়ে বুধ সন্ধ্যার বৈঠকে বাগবিতণ্ডা চলে। লোধা আইনের বেড়াজাল শুরু হয়েছে প্রায় দশ বছর। সেই আইন সর্বোতভাবে প্রয়োগ হয়েছে বলা যাবে না। বিশেষ করে বয়সের নিয়মের জটিলতার ফাঁক কাজে লাগিয়ে চেয়ার বা প্রতিনিধিত্বের অধিকার আঁকড়ে থাকার চেষ্টা চলছে। সাম্প্রতিক সময়ের একধিক চিঠি যুদ্ধে প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে যে, রাজ্য ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থায় অন্যায়-অবিচার চলছে ৷ যা রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে পর্যন্ত পৌঁছেছে ৷ সিএবি-ও তার প্রশাসনিক স্বচ্ছতার কথা জানিয়ে চিঠি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে ৷

সবমিলিয়ে দিনভর বাগাড়ম্বরের পর প্রাপ্তি শূন্য ৷ বদলে দেখা গেল বর্তমান এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের যুক্তির জালবিন্যাস, সহ-সভাপতি অণু দত্তের টেবিল চাপড়ে কথা বলা কিংবা শুভঙ্কর ঘোষ দস্তিদারের উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ ৷ এতদিন সিএবি'র অন্দরে আমরা-ওরা বিভেদের গণ্ডি ছিল পর্দার আড়ালে ৷ এবার তা প্রকাশ্যে ৷ তাই সেপ্টেম্বরের বার্ষিক সাধারণ সভায় সচিব এবং যুগ্ম-সচিবের নির্বাচন ঘিরে সিএবি'তে অঙ্ক কষা শুরু হল ৷

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