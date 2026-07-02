ক্ষণিকের ঝড়ে তছনছ সেনেগাল, বিতর্কিত পেনাল্টিতে প্রি-কোয়ার্টারে বেলজিয়াম

ক্ষণিকের ঝড়ে তছনছ সেনেগাল, বিতর্কিত পেনাল্টিতে প্রি-কোয়ার্টারে বেলজিয়াম
দু'গোলে পিছিয়ে পড়ে তিন গোল ৷ অতিরিক্ত সময়ে পাওয়া পেনাল্টি কাজে লাগিয়ে শেষ ষোলোয় পা রাখল 'দ্য রেড ডেভিলস' ৷
Published : July 2, 2026 at 9:26 AM IST
সিয়াটেল, 2 জুলাই: চব্বিশ বছর আগে প্রথম বিশ্বকাপে আবির্ভাবে রূপকথা লিখেছিল সেনেগাল ৷ তৎকালীন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে হারিয়ে সেবার কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছিল 'লায়ন্স অব তেরাঙ্গা' ৷ গত বিশ্বকাপেও শেষ ষোলোয় পৌঁছনো সেনেগাল চলতি বিশ্বকাপের অন্যতম বড় অঘটন ঘটানোর দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল বৃহস্পতিবার ৷ কিন্তু ফুটবলদেবতা হয়তো আজ নিষ্ঠুর ছিলেন আফ্রিকান দেশটির উপর ৷ তাই 85 মিনিট পর্যন্ত জোড়া গোলে এগিয়ে থেকেও বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল নেশনস কাপের রানার্সরা ৷
রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে কয়েকমাস আগে আফ্রিকান নেশনস কাপের ফাইনালে মাঠ ছাড়ায় চ্যাম্পিয়ন হয়েও খেতাব হাতছাড়া হয়েছিল তাদের ৷ এদিন বিশ্বকাপের নকআউটে শেষবেলায় এক বিতর্কিত পেনাল্টির সিদ্ধান্ত গেল সেনেগালের বিপক্ষে ৷ এক্ষেত্রে মাঠ না-ছাড়লেও সেই পেনাল্টি টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দিল সাদিয়ো মানে অ্যান্ড কোম্পানিকে ৷
অথচ রাউন্ড অব-32'র ম্যাচে ইউরোপিয়ান জায়ান্ট বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে 90 মিনিটে অধিকাংশ সময় দাপট দেখিয়ে গেল আফ্রিকান দেশটিই ৷ গোলপোস্টও বারদু'য়েক বেইমানি করল তাদের বিরুদ্ধে ৷ তা সত্ত্বেও রাশিয়া বিশ্বকাপের তৃতীয় স্থানাধিকারীদের বিরুদ্ধে এদিন দুই অর্ধে দু'টি গোল তুলে নিয়ে শেষ ষোলোর পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল সেনেগাল ৷
🇧🇪 Belgium have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026
সাদিয়ো মানেরে সেন্টার থেকে ইসমাইল সারের হেড পোস্টে প্রতিহত হলে ফিরতি বল জালে ঠেলে 24 মিনিটে 1-0 করেন হাবিব দিয়ারা ৷ গোল ফেরাতে মরিয়া বেলজিয়াম কোচ রুডি গার্সিয়া দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে জেরেমি ডোকু'কে তুলে ডোডি লুকবাকিয়ো'কে নামিয়ে অবাক করে দেন অনুরাগীদের ৷ একইসঙ্গে তিনি নিয়ে আসেন রোমেলু লুকাকু'কে ৷ কিন্তু 51 মিনিটে জোড়া গোলে পিছিয়ে পড়ে ইউরোপ জায়ান্টরা ৷ মৌসা নিয়াখাতের ঠিকানা লেখা লম্বা বল বুক দিয়ে রিসিভ করে তা জালে পাঠান ক্রিস্টাল প্যালেস ফরোয়ার্ড ইসমাইল সার ৷ যা চলতি বিশ্বকাপে তাঁর চতুর্থ গোল ৷
Action packed from start to finish 🫨#FIFAWorldCup pic.twitter.com/EcxO1z8IJv— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
এরপর দলের মাঝমাঠের অন্যতম চালিকাশক্তি কেভিন ডি ব্রুয়েনা'কে তুলে ফের চমকে দেন বেলজিয়াম কোচ ৷ ম্যাচটি হেরে গেলে হয়তো সমালোচনার তিরে বিদ্ধ হতে হত তাঁকে ৷ কিন্তু 86 মিনিটে ফের সুপার-সাব হয়ে ওঠেন লুকাকু ৷ আরেক পরিবর্ত থমাস মিউনিয়েরের কাটব্যাক থেকে দুরন্ত ফ্লিকে ব্যবধান কমান অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার ৷ তিন মিনিট বাদে সমতায় ফেরে বেলজিয়াম ৷ এবার লিয়ান্দ্রো ট্রসার্ডের সেন্টার থেকে সুযোগসন্ধানী হেডে 2-2 করেন ইয়ুরি টিয়েলমান্স ৷
Leaving it late ⏱️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sXjhtls3w1— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026
ম্যাচ জয়ের স্বপ্ন সেখানেই হাতছাড়া হয়ে যায় সেনেগালের ৷ অতিরিক্ত সময়ে হতাশা বাড়ে তাদের ৷ ল্যামিন ক্যামারা টিয়েলমান্স'কে বক্সে ট্রিপ করলে ভিএআরের সাহায্য নিয়ে বেলজিয়ামকে পেনাল্টি উপহার দেন রেফারি ৷ উপহার কারণ বক্সে টিয়েলমান্সের সঙ্গে বিপক্ষ ডিফেন্ডারের সংযোগ আদৌ হয়েছিল কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে ৷ সে যাইহোক 125 মিনিটে স্পটকিক থেকে ম্যাচের দ্বিতীয় গোল করে বেলজিয়ামকে জয় এনে দেন টিয়েলমান্স ৷ প্রি-কোয়ার্টারে আয়োজক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখোমুখি হবে বেলজিয়াম ৷