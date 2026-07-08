শিখর ছুঁলেন মেসি, প্রত্যাবর্তনের নয়া রূপকথা লিখে শেষ আটে আর্জেন্তিনা

শিখর ছুঁলেন মেসি, প্রত্যাবর্তনের নয়া রূপকথা লিখে শেষ আটে আর্জেন্তিনা
দু'গোলে পিছিয়ে পড়ে 3-2 গোলে জিতে শেষ আটে আর্জেন্তিনা ৷ অন্যদিকে প্রথমবার কোয়ার্টারের স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ মিশরের ৷
Published : July 8, 2026 at 12:20 AM IST
আটলান্টা, 7 জুলাই: বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের তেরো মিনিটের একটা স্পেল ৷ আর তাতেই চুরমার প্রথমবার শেষ আটে পৌঁছে মিশরের ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন ৷ 78 মিনিট পর্যন্ত 2-0 গোলে এগিয়ে থেকেও বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল 'নীলনদের দেশ' ৷ আর প্রত্যাবর্তনের নয়া রূপকথা লিখে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷
আর্জেন্তিনা হেরে গেলে অন্যতম সেরা অঘটনের সাক্ষী থাকত বিশ্বকাপ ফুটবল ৷ কিন্তু দু'গোলে পিছিয়ে পড়ে আর্জেন্তিনার এই জয়ের পরতে পরতেও মিশে রইল নাটক ৷ ফুটবলদেবতার লিখে রাখা এই ম্যাচের চিত্রনাট্য মিশরের জন্য হৃদয়ভঙ্গের হলেও বিশ্ব ফুটবলের মহামঞ্চে অন্যতম সেরা ম্যাচের সাক্ষী রইলেন অনুরাগীরা ৷
নাটকের সব উপাদান মজুত ছিল শুরু থেকেই ৷ খেলার গতির বিরুদ্ধে ম্যাচের 15 মিনিটে লিড নেয় মিশর ৷ মারওয়ান আত্তিয়ার ক্রস থেকে ইয়াসির ইব্রাহিম হেডে এগিয়ে দেন আফ্রিকার দেশকে ৷ কয়েকমিনিটের মধ্যেই সেই গোল শোধের সুযোগ চলে এসেছিল নীল-সাদা জার্সিধারীদের সামনে ৷ কিন্তু চলতি বিশ্বকাপে দ্বিতীয়বার পেনাল্টি মিস করে দলকে সমতা ফেরানোর সুযোগ হাতছাড়া করেন লিয়োনেল মেসি ৷ বলা ভালো গোলরক্ষক মোস্তাফা শোবেইরের দস্তানায় দুর্গ অক্ষত থাকে মিশরের ৷
Argentina pull it back late to secure their spot in the last eight! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026
একাধিক ভালো সেভ করলেন শোবেইর ৷ মাঝমাঠের দখল নিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ রাখলেও প্রথমার্ধে সমতা ফেরাতে পারেনি 'লা-আলবিসেলেস্তে' ৷ দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরাতে মরিয়া হয়ে ওঠে আর্জেন্তিনা ৷ উল্টোদিকে বিপক্ষের আলগা রক্ষণের সুযোগ নিয়ে প্রতি-আক্রমণে 67 মিনিটে গোল করে যায় মিশর ৷ মাঝমাঠে একটা দুরন্ত সোলো রানের পর মোহামেদ সালাহ বল বাড়িয়ে দেন হাইসেম হাসান'কে ৷ এরপর হাসানের কাটব্যাক থেকে 2-0 করেন মোস্তাফা জিকো ৷ তার কয়েক মিনিট আগেই অবশ্য প্রতি-আক্রমণ থেকে আরেকটি গোল করেছিলেন জিকো ৷ কিন্তু গোলটির বিল্ড-আপের শুরুতে আর্জেন্তিনা ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্তিনেজকে ফাউল করা হলে ভিএআরের সাহায্যে তা বাতিল করেন রেফারি ৷
🇦🇷 Argentina have qualified for the Quarter-finals!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026
সে যাইহোক, দু'গোলে পিছিয়ে পড়ে তাগিদ আরও বাড়ায় বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ ফল মেলে হাতেনাতে ৷ মেসির ঠিকানা লেখা ক্রস থেকে হেডে 2-1 করেন ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো ৷ চার মিনিট বাদে স্কোরশিটে নাম তোলেন স্বয়ং মেসি ৷ দলের একটি আক্রমণ মিশর রক্ষণে আংশিক প্রতিহত হলে বক্সের মধ্যে জোরালো ভলিতে 2-2 করেন 'এলএম টেন' ৷ এই গোলের সঙ্গেই একটি বিশ্বকাপে সর্বাধিক আট গোল করে রোনাল্ডো নাজারিয়োর রেকর্ড ছুঁলেন মেসি ৷ একইসঙ্গে চলতি বিশ্বকাপে পাঁচ ম্যাচের সবক'টিতেই স্কোরশিটে নাম তুললেন তিনি ৷
👑🇦🇷 Leo Messi and Argentina players lifting him after the game. pic.twitter.com/5Zqj14w7kN— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026
আর্জেন্তিনার জয়সূচক গোল এঞ্জো ফার্নান্দেজের ৷ দ্বিতীয় গোলের পর খানিকটা হতোদ্যম এবং একইসঙ্গে সমতা ফেরানোর লক্ষ্যে মরিয়া ছিল মিশর ৷ তখনই রক্ষণের ফাঁকফোকর খুঁজে এই গোলের কারিগর পরিবর্ত লাউতারো মার্তিনেজ ৷ ডানপ্রান্ত থেকে তাঁর ঠিকানা লেখা ক্রস থেকে হেডে 3-2 করেন চেলসি ফুটবলার ৷ এই গোলের সঙ্গেই জয় নিশ্চিত করে কোয়ার্টারে পৌঁছয় আর্জেন্তিনা ৷