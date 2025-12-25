হরমনদের পয়লা বিশ্বকাপ থেকে পিএসজি'র চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়, ফিরে দেখা শাপমুক্তির বছর

হরমনদের পয়লা বিশ্বকাপ থেকে পিএসজি'র চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়, ফিরে দেখা শাপমুক্তির বছর
কোন কোন দলের ঝুলিতে প্রথম সাফল্য এল বিদায়ী বছরে ৷ চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক একনজরে ৷
Published : December 25, 2025 at 5:20 PM IST
হায়দরাবাদ: 'এই শহর জানে আমার প্রথম সবকিছু / পালাতে চাই যত, সে আসে আমার পিছু পিছু'
তিলোত্তমা কলকাতাকে নিয়ে কবীর সুমনের লেখা গানের প্রাসঙ্গিকতা বোধহয় শেষ হওয়ার নয় ৷ সে যাইহোক, সুমনের সেই গানের রেশ ধরে বলতে অসুবিধা নেই যে, খেলার মাঠে বহু দলের প্রথম সাফল্যের সাক্ষী থেকে বিদায় নিচ্ছে 2025 ৷ তা সে মহিলা বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের সাফল্য হোক কিংবা ব্যক্তিগত স্তরে ইংরেজ ফুটবল অধিনায়ক হ্যারি কেনের কেরিয়ারে প্রথম মেজর ট্রফি জয় ৷ তালিকায় রয়েছে আরও বহু দলের প্রথম খেতাব জয়ের স্বাদ কিংবা দীর্ঘ খরা কাটিয়ে নির্দিষ্ট কোনও প্রতিযোগিতার সাফল্য ৷ সবমিলিয়ে ফেলে আসা 2025-কে ময়দানে 'শাপমুক্তির বছর' বললে অত্যুক্তি হয় না ৷ একনজরে সাফল্যের খতিয়ান-
- মহিলা বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম খেতাব: পাঁচ দশকেরও বেশি সময় আগে 1973 সালে টুর্নামেন্টের ঊষালগ্ন থেকে মহিলা বিশ্বকাপ অধরা ছিল ভারতের ৷ 2025 সালে দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে ঘটল শাপমুক্তি ৷ 52 বছরের ইতিহাসে প্রথমবার বিশ্বকাপে খেতাব জিতে নিল ভারতের প্রমীলা ব্রিগেড ৷ ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে 2 নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকাকে 52 রানে হারিয়ে বিশ্বসেরার তকমা পেল হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোং ৷
- আরসিবির শাপমোচন: এর আগে একাধিক বার তীরে গিয়ে ডুবেছে তরী ৷ আইপিএলে 'চোকার্স' তকমা আদায় করে নেওয়া রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু শেষমেশ খেতাব পেল 2025-এ এসে ৷ অষ্টাদশ সংস্করণে এসে কাঙ্খিত ট্রফি হাতে তুললেন বিরাট কোহলি ৷ 3 জুন কোটিপতি লিগের ফাইনালে পঞ্জাব কিংসকে হারিয়ে পয়লা খেতাব জিতে নেয় আরসিবি ৷
- টেস্টে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন প্রোটিয়ারা: এর আগে আইসিসি টুর্নামেন্টে সাফল্য বলতে ছিল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ৷ তাও আবার 27 বছর আগে ৷ প্রায় তিন দশকের খরা কাটিয়ে ফেলে আসা বছরে দক্ষিণ আফ্রিকা জিতে নিল আইসিসি'র দ্বিতীয় খেতাব ৷ ফাইনালে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে প্রথম বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব জিতল নেলসন ম্য়ান্ডেলার দেশ ৷ 11-14 জুন লন্ডনে অনুষ্ঠিত ফাইনালে প্রোটিয়ারা জিতল পাঁচ উইকেটে ৷
- বিবিএলে সেরা হোবার্ট হ্যারিকেনস: আরসিবি'র মতোই অস্ট্রেলিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ বিগ ব্য়াশে প্রথম সাফল্য এল হোবার্ট হ্য়ারিকেনসের ঝুলিতে ৷ 13 বারের প্রচেষ্টায় খেতাব জিতল তাঁরা ৷ 27 জানুয়ারি মেগা ফাইনালে সিডনি থান্ডারকে সাত উইকেটে হারাল তাঁরা ৷ 42 বলে 108 রান করে ম্য়াচের সেরা মিচেল ওয়েন ৷
- প্রথমবার ইউরোপ সেরা পিএসজি: এর আগে 2019-20 মরশুমে ফাইনালে পৌঁছেও রানার্স হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল ৷ অবশেষে চলতি বছর (2024-25) উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে পৌঁছে খেতাব জিতে নিল প্যারিস সাঁ জাঁ ৷ 1 জুন মিউনিখে অনুষ্ঠিত ফাইনালে ইন্টার মিলানকে 5-0 গোলে হারাল লুইস এনরিকের ছেলেরা ৷
ক্রিস্টাল প্যালেসের প্রথম ট্রফির স্বাদ: ক্লাবের 119 বছরের ইতিহাসে প্রথম মেজর ট্রফিজয়ের স্বাদ ক্রিস্টাল প্য়ালেস পেল 2025 সালে ৷ 17 মে ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে একমাত্র গোলে হারিয়ে অসাধ্য সাধন করল প্যালেস ৷
- 17 বছরের ট্রফিখরা কাটল স্পারসের: ফেলে আসা বছরে ইউরোপা লিগ জিতে 17 বছরের ট্রফিখরা কাটাল টটেনহ্য়াম হটস্পার ৷ শেষবার 2007-08 মরশুমে ক্যারাবাও কাপ জিতেছিল তাঁরা ৷ চলতি বছর 21 মে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে হারিয়ে 1984 সালের পর প্রথম ইউরোপা লিগ জয়ের স্বাদ পেল উত্তর লন্ডনের ক্লাবটি ৷
- সাত দশক পর খেতাব নিউক্যাসলের: চলতি বছর মার্চে ক্যারাবাও কাপের ফাইনালে লিভারপুলকে 2-1 গোলে হারিয়ে 56 বছরের ট্রফিখরা কাটাল নিউক্যাসল ৷ যা 70 বছর পর তাঁদের প্রথম ঘরোয়া খেতাবও বটে ৷
- কেরিয়ারে প্রথম ট্রফি কেনের: ব্যক্তিগত স্তরে নানা মণিমানিক্য ঝুলিতে থাকলেও দেশ হোক কিংবা ক্লাব, দলের হয়ে কখনও কোনও মেজর ট্রফি জেতা হয়েছিল না ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্য়ারি কেনের ৷ 2025 সালে কেরিয়ারের প্রথম ট্রফি এল তাঁর ঘরে ৷ বায়ার্ন মিউনিখ ফুটবলার হিসেবে 2024-25 বুন্দেসলিগা জিতলেন এই দুর্ধর্ষ স্ট্রাইকার ৷