ঝুলি ভরল স্পেনের, খালি হাতে ফিরছেন মেসি; বিশ্বকাপের পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা একনজরে
টানা দ্বিতীয়বার গোল্ডেন বুট জিতে নজির গড়লেন এমবাপে ৷ মেসি'কে পিছনে ফেলে সোনার বল জিতে নিলেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার রদ্রি ৷
Published : July 20, 2026 at 7:07 AM IST
নিউ জার্সি, 20 জুলাই: কার্যত একপেশে ফাইনালে আর্জেন্তিনা'কে হারিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বসেরা স্পেন ৷ টুর্নামেন্টজুড়ে 'লা-রোজা' ব্রিগেডের নজরকাড়া পারফরম্যান্সের প্রতিফলন পড়ল বিশ্বকাপের ব্যক্তিগত পুরস্কার জয়ের ক্ষেত্রেও ৷ খেতাব জয়ের পাশাপাশি তিন-তিনটি ব্যক্তিগত পুরস্কার জিতে ঝুলি ভরল স্পেনের ৷
টুর্নামেন্টের শুরুতে লাগাতার গোলের মধ্যে থাকা লিয়োনেল মেসি'কে এবার গোল্ডেন বুট জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসেবে ধরা হচ্ছিল ৷ কিন্তু শেষবেলায় বাজিমাত করে গেলেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে ৷ এমনকী ফাইনালের আগে পর্যন্ত আট গোলের পাশাপাশি চারটি অ্যাসিস্ট করে গোল্ডেন বল জিতে নেওয়ার দৌড়েও দারুণভাবে ছিলেন 'এলএম টেন' ৷ কিন্তু হতাশা বাড়িয়ে সেটিও হাতছাড়া হল তাঁর ৷ বরং মাঝমাঠে স্পেনের খেতাবজয়ের কাণ্ডারী রদ্রি'কে প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার বেছে নেওয়া হল ৷
10 গোল করে গোল্ডেন বুট জিতে নিলেন এমবাপে ৷ দু'ধাপ পিছনে অর্থাৎ আট গোল করে দ্বিতীয়স্থানে থামলেন মেসি ৷ উল্লেখ্য, তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্য়াচে জোড়া গোল করে পার্থক্য গড়ে নিলেন এমবাপে ৷ রিয়াল তারকা'কে ছাপিয়ে যেতে ফাইনালে হ্যাটট্রিক অথবা জোড়া গোলের সঙ্গে একটি অ্যাসিস্ট করতে হত মেসি'কে ৷ কিন্তু স্প্যানিশ রক্ষণের কাছে ফাইনালে সারাক্ষণ বোতলবন্দি হয়ে রইলেন তিনি ৷ গত বিশ্বকাপেও আট গোল করে গোল্ডেন বুট জিতে নিয়েছিলেন এমবাপে ৷ সবমিলিয়ে প্রথম ফুটবলার হিসেবে টানা দু'টি বিশ্বকাপে সোনার বুট জয়ের নজির গড়লেন তিনি ৷
Rodri takes home the adidas Golden Ball 🏆@adidasfootball pic.twitter.com/duxTkrH5Bd— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
গোল্ডেন বলের পাশাপাশি স্পেনের ঝুলিতে গেল গোল্ডেন গ্লাভ অ্যাওয়ার্ডও ৷ অপরাজিত বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন হওয়ার নেপথ্যে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছেন 'লা-রোজা' শট-স্টপার উনাই সিমোনে ৷ আট ম্য়াচের সাতটি ক্লিনশিট রেখে এবং মাত্র একটি গোল হজম করে গোল্ডেন গ্লাভ জিতলেন তিনি ৷ বিশ্বকাপের সেরা উদীয়মান বা যুব তারকার সম্মানও গেল স্পেনের ঝুলিতে ৷ বিশ্বকাপজুড়ে স্প্যানিশ রক্ষণে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা দেওয়া কিশোর ফুটবলার পাউ কুবার্সি পেলেন সেরা উদীয়মান তারকার সম্মান ৷ দ্রুত বিদায় নিলেও বিশ্বকাপজুড়ে ব্যতিক্রমী স্পোর্টসম্যানশিপের উদাহরণ রেখে ফেয়ার-প্লে পুরস্কার পেল নেদারল্যান্ডস ৷
A special moment for a rising star ✨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
Pau Cubarsí receives the FIFA Young Player Award presented by @aramco#FIFAWorldCup #YoungPlayerAward pic.twitter.com/UkLVMQGYHA
- একনজরে পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা:
- গোল্ডেন বল (সেরা ফুটবলার): রদ্রি, স্পেন
- গোল্ডেন বুট (সর্বোচ্চ গোলদাতা): কিলিয়ান এমবাপে, ফ্রান্স
- গোল্ডেন গ্লাভ (সেরা গোলরক্ষক): উনাই সিমোন, স্পেন
- সেরা যুব ফুটবলার: পাও কুবার্সি
- ফেয়ার-প্লে অ্যাওয়ার্ড: নেদারল্যান্ড