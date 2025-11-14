ইউরোপের দ্বিতীয় দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে ফ্রান্স, জোড়া গোল এমবাপের

ইউরোপের দ্বিতীয় দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে ফ্রান্স, জোড়া গোল এমবাপের
আয়ারল্যান্ডের কাছে হেরে বিশ্বকাপের মূলপর্বের অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগালের ৷
Published : November 14, 2025 at 1:58 PM IST
হায়দরাবাদ, 14 নভেম্বর: প্রথম দেশ হিসেবে ইংল্য়ান্ড জায়গা পাকা করেছিল আগেই ৷ শুক্রবার ইউরোপের দ্বিতীয় দেশ হিসেবে 2026 ফিফা বিশ্বকাপে জায়গা পাকা করল ফ্রান্স ৷ গ্রুপ-ডি'র ম্য়াচে এদিন ইউক্রেনকে 4-0 গোলে হারাল গতবারের রানার্সরা ৷ জোড়া গোল করলেন কিলিয়ান এমবাপে ৷
এই নিয়ে 29তম দেশ হিসেবে আগামী বছর বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করল ফ্রান্স ৷ 48টি দেশকে নিয়ে যা অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোয় ৷ ইউরোপ থেকে 16টি দেশ অংশগ্রহণ করবে আগামী বছর বিশ্বকাপে ৷ যার মধ্যে 12টি সরাসরি মূলপর্বে যাবে এবং বাকি চারটি দেশকে জায়গা নিশ্চিত করতে হবে প্লে-অফ খেলে ৷ এদিন ইংল্য়ান্ডের পর ইউরোপের দ্বিতীয় দেশ হিসেবে বিশ্বকাপের মূলপর্ব নিশ্চিত করার পথে একপেশে জয় কুড়িয়ে নিল দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷
অবশ্য ম্য়াচের প্রথমার্ধে এদিন ঘরের মাঠে ডেডলক ভাঙতে পারেননি ফরাসি স্ট্রাইকাররা ৷ তবে দ্বিতীয়ার্ধে এমবাপেদের কাছে আত্মসমর্পণ করে ইউক্রেন রক্ষণ ৷ জোড়া গোল ফ্রান্সের নাম্বার টেন-এর ৷ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই মাইকেল ওলিসেকে বক্সের মধ্যে বিপক্ষের এক ডিফেন্ডার ফাউল করলে পেনাল্টি পায় ফ্রান্স ৷ 55 মিনিটে পানেনকা শটে 1-0 করেন কিলিয়ান এমবাপে ৷ 76 মিনিটে স্কোরশিটে নাম তোলেন ওলিসে নিজে ৷ এনগোলো কান্তের বাড়ানো বল বক্সের মধ্যে ধরে চকিতে ঘুরে বাঁ-পায়ের শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তিনি ৷ ওখানেই বিশ্বকাপ যাত্রা নিশ্চিত হয়ে যায় ফরাসিদের ৷
France have qualified for the #FIFAWorldCup 🇫🇷#WeAre26 pic.twitter.com/kn5FzpOSKI— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 13, 2025
83 মিনিটে পরিবর্ত হুগো একিটিকের মরিয়া প্রচেষ্টা বিপক্ষ গোলরক্ষক ব্যর্থ করলে ফিরতি বল জালে ঠেলেন এমবাপে ৷ এর পাঁচ মিনিট বাদে স্কোরশিটে নাম তোলেন একিটিকে ৷ প্রায় মাঝমাঠ থেকে বল ধরে বক্সের মধ্যে এমবাপের সঙ্গে ওয়াল খেলেন লিভারপুল তারকা ৷ এরপর মাটিঘেঁষা জোরালো শটে চার গোলের বৃত্ত সম্পূর্ণ করেন ৷
𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗔𝗖𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗜𝗘 ✅💪— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 13, 2025
Les Bleus seront bien au rendez-vous de la Coupe du Monde 2026 🌎🏆 pic.twitter.com/K4ZWOpCQAF
যোগ্য়তা অর্জন পর্বের অন্য ম্য়াচ জিতে এদিন পর্তুগালের কাছেও সুযোগ ছিল বিশ্বকাপে জায়গা পাকা করার ৷ কিন্তু আয়ারল্য়ান্ডের কাছে হেরে বসলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা ৷ শেষ ম্য়াচে অবশ্য আর্মেনিয়াকে হারাতে পারলে বিশ্বকাপ যাত্রা নিশ্চিত হয়ে যাবে তাঁদের ৷ এদিন ঘরের মাঠে রবার্তো মার্তিনেজের ছেলেদের 2-0 গোলে হারাল আইরিশরা ৷ প্রথমার্ধেই জোড়া গোল করেন ট্রয় প্য়ারট ৷ দ্বিতীয়ার্ধে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন সিআর সেভেন ৷ যা তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের প্রথম লাল কার্ড ৷ অর্থাৎ, আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচে মহাতারকাকে ছাড়াই মাঠে নামতে হবে পর্তুগালকে ৷