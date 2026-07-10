সহজ জয়ে টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপের শেষ চারে ফ্রান্স, সোনার বুটের দৌড়ে ফের মেসিকে ছুঁলেন এমবাপে

সহজ জয়ে টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপের শেষ চারে ফ্রান্স, সোনার বুটের দৌড়ে ফের মেসিকে ছুঁলেন এমবাপে
পেনাল্টি নষ্টের পরও স্কোরশিটে নাম তুললেন এমবাপে ৷ আরেকটি গোল ওসমানে দেম্বেলে'র ৷
Published : July 10, 2026 at 9:25 AM IST
ম্যাসাচুসেটস, 10 জুলাই: গত বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে বস্টন স্টেডিয়ামে শুক্রবার মুখোমুখি হয়েছিল ফ্রান্স বনাম মরক্কো ৷ সেই ম্যাচে ফলাফলেরও পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে টানা তৃতীয়বারের জন্য বিশ্বকাপের শেষ চারে পৌঁছে গেল ফ্রান্স ৷ চলতি বিশ্বকাপের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে মরক্কোকে 2-0 গোলে হারাল দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷
ফ্রান্সের হয়ে এদিন স্কোরশিটে নাম তুললেন কিলিয়ান এমবাপে ও ওসমানে দেম্বেলে ৷ চোটের কারণে ইসমাইল সাইবারি না-থাকায় কোয়ার্টার ফাইনালে এদিন খানিকটা পিছিয়ে থেকে শুরু করেছিল মরক্কো ৷ কিন্তু শক্তিশালী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে তারা এতটা অসহায় আত্মসমর্পণ করবে ভাবা যায়নি ৷ সারা ম্যাচে এদিন গোলমুখে মাত্র একটি শট নিতে সক্ষম হয় আফ্রিকার দেশটি ৷ তাও আবার সেটপিস থেকে ৷
পক্ষান্তরে সারা ম্যাচে এদিন 22টি শট নেন ফরাসি ফুটবলাররা ৷ তার মধ্যে ন'টি অন-টার্গেট ৷ গোলরক্ষক ইয়াসিন বৌনু তৎপর না-থাকলে হারের ব্যবধান বাড়ত মরক্কোর ৷ এদিন ফ্রান্সের দু'টি গোলই আসে দ্বিতীয়ার্ধে ৷ তবে প্রথমার্ধেই এগিয়ে যেতে পারত তারা ৷ যদি না স্পটকিক থেকে গোল করতে ব্যর্থ হতেন এমবাপে ৷ নৌসায়ির মাজরাউয়ি বক্সে রিয়াল তারকাকে ফেলে দিলে পেনাল্টি দেন রেফারি ৷ 28 মিনিটে এমবাপেরই নেওয়া শট বাঁ-দিকে ঝাঁপিয়ে লুফে নেন বৌনু ৷
🇫🇷 France have qualified for the Semi-finals!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026
এছাড়া দায়ত উপামেকানো'র পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে নেওয়া একটা হেডার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাঁচিয়ে মরক্কোকে ম্যাচে রাখেন বৌনু ৷ তবে দ্বিতীয়ার্ধে ডেডলক ভাঙে মরক্কো রক্ষণের ৷ দেজিরে দুয়ে'র বাড়ানো বল ধরে বক্সের মধ্যে থেকে নেওয়া এমবাপের চোখ ধাঁধানো শট দ্বিতীয় পোস্ট দিয়ে জড়িয়ে যায় জালে ৷ এই গোলের সঙ্গে চলতি বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে শীর্ষে থাকা লিয়োনেল মেসি'কে আরও একবার ছুঁয়ে ফেললেন ফরাসি তারকা ৷ দু'জনের ঝুলিতেই এখন আটটি করে গোল ৷ পাশাপাশি বিশ্বকাপে সর্বমোট 20টি গোল জুড়ে গেল এমবাপের নামের সঙ্গে ৷ যা দ্বিতীয় সর্বাধিক ৷ ফ্রান্সের হয়ে এদিন বিশ্বকাপে সর্বাধিক 20টি ম্যাচে খেলার নজিরেও হুগো লরিস'কে ছুঁয়ে ফেললেন এই গোলমেশিন ৷
Kylian Mbappé.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/5s5aqeYFkG— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026
হতোদ্যম হয়ে পড়া মরক্কো রক্ষণ দ্বিতীয় গোলটি হজম করে ছ'মিনিটের মধ্যেই ৷ বল ধরে আগুয়ান ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকা দেম্বেলে বক্সের অনেকটা বাইরে থেকে বিপক্ষ গোলরক্ষকের অবস্থান বুঝে নিয়ে মাটি ঘেঁষা শটে 2-0 করেন ৷ এরপর একটি ক্ষেত্রে আজেদিন ওউনাহি ফ্রি-কিক থেকে ফরাসি গোলরক্ষক মাইক মাইগনান'কে পরীক্ষার সামনে ফেললেও বিপক্ষ রক্ষণ ভেদ করে গোল করতে পারেনি মরক্কো ৷
ফলত 2-0 গোলে সহজ জয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয় ফ্রান্সের ৷ শেষ চারে স্পেন বনাম বেলজিয়াম ম্যাচের বিজয়ীর মুখোমুখি হবে 'লেস ব্লুজ' ৷ অন্যদিকে টানা দ্বিতীয়বার সেমিতে পৌঁছনোর সুযোগ হাতছাড়া করে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিলেন আশরাফ হাকিমি'রা ৷