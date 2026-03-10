বিশ্বকাপের সেরা একাদশে বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের চার, নেতৃত্বে কে ?

বিশ্বকাপের সেরা একাদশে বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের চার, নেতৃত্বে কে ?
নির্বাচকদের বিচারে বিশ্বকাপের সেরা একাদশকে নেতৃত্ব দেবেন এইডেন মার্করাম ৷ জায়গা হল না সূর্যকুমার যাদবের ৷
Published : March 10, 2026 at 9:57 AM IST
হায়দরাবাদ, 10 মার্চ: বিশ্বকাপ মিটতেই সদ্যসমাপ্ত টুর্নামেন্টের সেরা একাদশ ঘোষণা করে দিল আইসিসি ৷ সোমবার বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে বিশ্বকাপের যে সেরা একাদশ ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে জায়গা করে নিয়েছেন বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের চার ক্রিকেটার ৷ টুর্নামেন্ট সেরা সঞ্জু স্যামসন, ফাইনালের সেরা তথা টুর্নামেন্টের সর্বাধিক উইকেটশিকারি জসপ্রীত বুমরার সেরা একাদশে স্থান পাওয়া নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না ৷ এই দু'জনের পাশাপাশি বিশ্বকাপের সেরা একাদশে স্থান পেলেন ব্য়াটার ঈশান কিষাণ ও অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ৷
সবমিলিয়ে আইসিসি'র বেছে নেওয়া বিশ্বকাপের সেরা একাদশে ভারতীয়দেরই আধিক্য ৷ এছাড়া ইংল্য়ান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দু'জন করে সদস্য এবং পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবোয়ে থেকে একজন করে সদস্য জায়গা করে নিয়েছেন সেরা একাদশে ৷ একাদশে জায়গা পাওয়া বাকি ক্রিকেটাররা হলেন- শাহিবজাদা ফারহান, এইডেন মার্করাম, উইল জ্য়াকস, জেসন হোল্ডার, লুঙ্গি এনগিদি, আদিল রশিদ ও ব্লেসিং মুজারবানি ৷
একাদশের অধিনায়ক ঘোষিত হয়েছেন এইডেন মার্করাম ৷ তিনটি হাফসেঞ্চুরি-সহ টুর্নামেন্টে 286 রান করা প্রোটিয়া ব্যাটার দলকে সেমিফাইনালে তুলেছিলেন ৷ সার্বিক পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে মার্করামকেই অধিনায়ক বেছে নিয়েছেন নির্বাচকরা ৷ দ্বাদশ ক্রিকেটার হিসেবে সুযোগ পেয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্য়াডলে ভ্য়ান শাকউইক ৷ দল গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিলেও চার ম্য়াচে 13 উইকেট নিয়ে চমকে দিয়েছেন যিনি ৷
ভারতীয় দলের চার ক্রিকেটারের মধ্যে সঞ্জু স্যামসনের কথা না-বললেই নয় ৷ টুর্নামেন্টের শুরুতে একাদশে অনিয়মিত স্টাম্পার-ব্য়াটারই শেষদিকে এসে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন ভারতের খেতাব জয়ে ৷ 199 স্ট্রাইক-রেটে মাত্র পাঁচ ম্য়াচে তাঁর ব্য়াট থেকে এসেছে 321 রান, গড় 80 ৷ যার মধ্যে শেষ তিন ম্য়াচে টানা অর্ধশতরান করে নিজেকে নয়া উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন কেরল ক্রিকেটার ৷ সেমিফাইনাল ও ফাইনালে তাঁর ব্য়াট থেকে এসেছে 89 রান ৷ টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটার হয়ে খুব সহজেই ওপেনার হিসেবে বিশ্বকাপের সেরা একাদশে স্থান পেয়েছেন তিনি ৷
দ্বিতীয় ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে একাদশে জায়গা করে নিয়েছেন ঈশান কিষাণ ৷ টুর্নামেন্টে চতুর্থ সর্বাধিক রানসংগ্রাহক (317) টপ-অর্ডারে ভারতের খেতাব জয়ে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছেন ৷ 193.29 স্ট্রাইক-রেটে ব্য়াটিং করে অনায়াসে সেরা একাদশে স্থান করে নিয়েছেন এই ভারতীয় ব্য়াটার ৷
Match-winners at every turn in the #T20WorldCup Team of the Tournament 📝— ICC (@ICC) March 10, 2026
More 👇https://t.co/VsrNEAGyIl
টুর্নামেন্টে ব্য়াট হাতে জোড়া হাফসেঞ্চুরি এবং বল হাতে নয় উইকেট ৷ হার্দিক পান্ডিয়ার অবদানও ভারতের জয়ে অনস্বীকার্য ৷ প্রয়োজনের সময় ব্য়াট কিংবা বল হাতে তাঁর জ্বলে ওঠার দক্ষতা বিশ্বকাপের সেরা একাদশে স্থান দিয়েছে পান্ডিয়াকে ৷ 15 রানে চার উইকেট নিয়ে ফাইনালের সেরা জসপ্রীত বুমরা টুর্নামেন্টের যুগ্ম সর্বাধিক শিকারিও বটে ৷ 6.21 ইকনমি-রেটে বোলিং করে টুর্নামেন্টের সেরা একাদশে জায়গা করে নিয়েছেন ভারতীয় পেস বিভাগের সেরা অস্ত্র ৷ 2024 টি-20 বিশ্বকাপে টুর্নামেন্টের সেরা হয়েছিলেন এই তারকা পেসার ৷
সঞ্জুর সঙ্গে ওপেনার হিসেবে পাকিস্তানের শাহিবজাদা ফারহানের বিকল্প খুঁজতে হয়নি আইসিসি'র নির্বাচকদের ৷ কারণ প্রথম ব্য়াটার হিসেবে বিশ্বকাপের একটি সংস্করণে জোড়া সেঞ্চুরি এসেছে পাক ব্যাটারের থেকে ৷ তাছাড়া জোড়া সেঞ্চুরি-সহযোগে টুর্নামেন্টে সর্বাধিক 383 রান তাঁর ঝুলিতে ৷ বাকিরাও নিজ নিজ গুণে জায়গা করে নিয়েছেন বিশ্বকাপের সেরা একাদশে ৷
- একনজরে আইসিসি'র বাছাই করা বিশ্বকাপের সেরা একাদশ: শাহিবজাদা ফারহান (পাকিস্তান), সঞ্জু স্যামসন (ভারত), ঈশান কিষাণ (ভারত), এইডেন মার্করাম (দঃ আফ্রিকা/ অধিনায়ক), হার্দিক পান্ডিয়া (ভারত), উইল জ্য়াকস (ইংল্য়ান্ড), জেসন হোল্ডার (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), জসপ্রীত বুমরা (ভারত), লুঙ্গি এনগিদি (দঃ আফ্রিকা), আদিল রশিদ (ইংল্য়ান্ড), ব্লেসিং মুজারবানি (জিম্বাবোয়ে)
- দ্বাদশ ব্যক্তি: শ্য়াডলে ভ্যান শাকউইক (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)