ETV Bharat / sports

বিলিয়ার্ডসের প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন মনোজ কোঠারি প্রয়াত, শোকস্তব্ধ ক্রীড়ামহল

আচমকাই প্রয়াত বিলিয়ার্ডসের প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন মনোজ কোঠারি। 1990 সালে বিশ্ব বিলিয়ার্ডসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন তিনি ৷

Cue Sports Titan Manoj Kothari dies
বিলিয়ার্ডসের প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন মনোজ কোঠারি প্রয়াত (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 5, 2026 at 10:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

চেন্নাই/কলকাতা, 5 জানুয়ারি: কলকাতা হারাল তার অন্যতম ক্রীড়ানক্ষত্রকে। বছরের শুরুতেই বাংলার খেলায় ইন্দ্রপতন। একই সঙ্গে ভারতীয় বিলিয়ার্ডস তথা কিউ স্পোর্টস দৈন্য হয়ে পড়ল। আচমকাই প্রয়াত বিলিয়ার্ডসের প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন মনোজ কোঠারি। মাত্র 67 বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। সদা হাস্যমুখ,অমায়িক মনোজ কোঠারির প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই লিভারের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। সেই কারণেই চেন্নাইয়ের এক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। 10 দিন আগে তাঁর লিভার প্রতিস্থাপনও হয়েছিল সাফল্যের সঙ্গে। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। সোমবার সকালে আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। তার ফলেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

টালিগঞ্জের আদি নিবাসী কোঠারি পরিবার। ভারতের খেলাধুলোয় ক্রীড়া পরিবার। কারণ, একই খেলায় বাবা ও ছেলে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন এমন নজির বিশ্বে তো বটেই এই দেশেও নেই। 1990 সালে বিশ্ব বিলিয়ার্ডসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন মনোজ। তাঁর ছেলে সৌরভ কোঠারি দু’বার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এর মধ্যে চলতি মরশুমেই পঙ্কজ আডবানীকে হারিয়ে আইবিএসএফ ওয়ার্ল্ড কাপ জয়ের কৃতিত্ব রয়েছে সৌরভের। মনোজ কোঠারি শুধু সৌরভের কোচই নন, তিনি ভারতীয় কিউ স্পোর্টস টিমের কোচিং করেছেন দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে। বাবা এবং ছেলে আদতে দ্রোণাচার্য অর্জুন একই সঙ্গে।

2005 সালে পেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের ‘ধ্যানচাঁদ অ্যাওয়ার্ড’। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে দিয়েছে ক্রীড়াগুরু সম্মানও। 2024 সালে ক্যালকাটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব তাঁকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট দিয়ে সম্মানিত করেছিল। একই মঞ্চে সৌরভ পেয়েছিলেন বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদের সম্মান আর তাঁর মা নীতা কোঠারিকে দেওয়া হয়েছিল বিশেষ সম্মান। মনোজ কোঠারির স্ত্রী বিলিয়ার্ডসে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন, বাংলার হয়ে একাধিকবার জাতীয় স্তরে অংশ নিয়েছেন।

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলেও মনোজ কোঠারি ছিলেন অত্যন্ত সাদামাঠা ও ভীষণ বিনয়ী মানুষ। বাংলায় কিউ স্পোর্টসের ভগীরথ ছিলেন। তাঁর হাত জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেছিল। তাঁর মৃত্যুর সময় ছেলে পাশেই ছিলেন। বাবার আচমকা প্রয়াণে বাকরুদ্ধ সৌরভ। "আমার হিরো চলে গেল", প্রতিক্রিয়া সৌরভের। চেন্নাইয়েই শেষকৃত্য হওয়ার কথা কলকাতার বিশ্বচ্যাম্পিয়নের।

TAGGED:

MANOJ KOTHARI DIES
MANOJ KOTHARI
মনোজ কোঠারি
CUE SPORTS TITAN MANOJ KOTHARI DIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.