SIR সমস্যা নিয়ে প্রতিবাদে প্রাক্তন ক্রীড়াবিদরা, পথে নামলেন মানস-অলোক

SIR সমস্যা নিয়ে প্রতিবাদে প্রাক্তন ক্রীড়াবিদরা, পথে নামলেন মানস-অলোক
সমস্যার হাল খুঁজতে নির্বাচন কমিশনকেও চিঠি দেওয়ার ভাবনা প্রাক্তনীদের।
Published : January 12, 2026 at 8:49 PM IST
কলকাতা, 12 জানুয়ারি: ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন ইস্যুতে সমস্যায় বাংলার ক্রীড়াবিদরা ৷ প্রাক্তন ফুটবলার তরুণ দে প্রথম এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে বাংলার অন্যান্য ক্রীড়াব্যক্তিত্বও একই সমস্যার আবর্তে ৷ তালিকায় রয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বাংলা ক্রিকেট দলের কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার নামও ৷ এর আগে মহম্মদ শামিও এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ৷ দেশ কিংবা রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার কৃতিত্ব যাঁদের, তাঁরা কেন এই সমস্যায়; তা নিয়ে প্রচুর শব্দ খরচ হচ্ছে ৷ সোমবার এসআইআর-এর নামে খেলোয়াড়দের হেনস্তার প্রতিবাদে শেষমেশ পথে নামলেন ক্রীড়াবিদরা ৷ বলা ভালো নামতে বাধ্য হলেন ৷
এসআইআর-এর নামে বাংলার ক্রীড়াবিদদের হেনস্তার অভিযোগ তুলে ভবানীপুর ক্লাবের সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল প্রাক্তন খেলোয়াড়রা ৷ সমস্যার হাল খুঁজতে নির্বাচন কমিশনকেও চিঠি দেওয়ার ভাবনা তাঁদের। প্রাক্তন ফুটবলার কম্পটন দত্ত, অলোক মুখোপাধ্যায়ের ছোট ছেলে, মেহতাব হোসেনের পরিবারের সদস্যকেও এসআইআর-এর শুনানিতে ডাকা হয়েছে। সেই প্রতিবাদে সামিল ময়দানের প্রাক্তন খেলোয়াড়রা ৷ প্রথমে গোষ্ঠ পালের মূর্তির সামনে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু পরবর্তীতে স্থানবদল করতে হয় ৷ গঙ্গাসাগর মেলা চলায় স্থান পরিবর্তন করে প্রতিবাদ কর্মসূচি হল ভবানীপুর ক্লাবের সামনে ৷
প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য, অলোক মুখোপাধ্যায়, দীপেন্দু বিশ্বাস, সঞ্জয় মাজি, প্রশান্ত চক্রবর্তী এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন। ছিলেন অন্যান্য খেলার প্রতিনিধি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্লাব-কর্তারাও ৷ খেলার মাঠে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ৷ কিন্তু তারপরেও তুচ্ছ কোনও কারণে তাঁদের বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের শুনানিতে ডাকা হচ্ছে, প্রশ্ন প্রাক্তনীদের ৷
প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সবচেয়ে সরব ছিলেন মানস ভট্টাচার্য ৷ তিনি বলেন, "আমরা কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করছি না ৷ শুনানিতে শুধু খেলোয়াড়দের নয়, একইসঙ্গে বয়স্ক সাধারণ মানুষকে ডাকা হচ্ছে ৷ গোটা বিষয়টি সময় নিয়ে হলে এত সমস্যা হত না ৷ এখানে এসে জানলাম কেবল শামি-মেহতাবের পরিবারকে নয় আরও অনেককে ডাকা হয়েছে ৷"
একই সমস্যায় অলোক মুখোপাধ্যায়ও ৷ সমস্যা তাঁর ছেলের নাম নিয়ে ৷ অলোক মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমরা একইসঙ্গে ফর্ম ফিল-আপ করলাম তারপরেও বুঝতে পারলাম না কেন আমার ছোট ছেলেকে ডেকে পাঠানো হয়েছে ৷" আরেক প্রাক্তন দীপেন্দু বিশ্বাস জানিয়েছেন, "এসআইআরের নাম করে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে ৷ আমরা চাই অবৈধ ভোটারের নাম বাদ যাক, তবে বৈধ ভোটারদের নাম থাক ৷"