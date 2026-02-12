প্রয়াত ক্রীড়া সংগঠক গোপীনাথ ঘোষ, শোকস্তব্ধ ময়দান

প্রয়াত ক্রীড়া সংগঠক গোপীনাথ ঘোষ, শোকস্তব্ধ ময়দান
গোপীনাথ ঘোষ একাধারে যেমন হকি খেলোয়াড় ছিলেন, তেমন ছিলেন সুবক্তা ৷ ক্রীড়া দুনিয়ায় তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য ৷
কলকাতা, 12 ফেব্রুয়ারি: প্রয়াত বাংলার খেলার জগতের অন্যতম সংগঠক গোপীনাথ ঘোষ । বয়সজনিত কারণে বুধবার রাত 10টা 45 মিনিটে বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 87 বছর ।
পরবর্তীকালে ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে যথেষ্ট সফল হন । বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। রাজ্য টেবিল টেনিসেও তাঁর অবদান রয়েছে । এছাড়াও ছিলেন সুবক্তা । সবমিলিয়ে গোপীনাথ ঘোষ ছিলেন পরিপূর্ণ এক ক্রীড়া সংগঠক ।
সাবেক টেবিল টেনিস রাজ্য সংস্থার শীর্ষপদ সামলালেও গোপীনাথ খেলতেন হকি । বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন জাতীয় স্তরে । মোহনবাগান, উয়াড়ি, কাস্টমসের মতো ক্লাবে গোলকিপার ছিলেন । বেটন কাপে কেশব দত্ত, লেসলি ক্লডিয়াস, ভেস পেজ, গুরুবক্স সিংয়ের মত অলিম্পিয়ানদের সঙ্গে খেলেছেন । বেটন কাপ জয়ের কৃতিত্ব রয়েছে তাঁর ঝুলিতে ।
পরবর্তী সময়ে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি । সদালাপী মানুষটি উত্তর কলকাতার সুতানুটি পরিষদের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন । জড়িত ছিলেন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম গড়ে তোলার কাজেও । 1975 সালের নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে টেবিল টেনিস বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পরিচালনা কমিটিতেও ছিলেন গোপীনাথ ঘোষ ।
আট এবং নয়ের দশকে রাজ্য টেবিল টেনিসের পরিচালনায় গোপীনাথ ঘোষ এবং রবি চক্রবর্তীর জুটির কথা সর্বজনবিদিত । এই সময় গণেশ কুণ্ডু, অরূপ বসাক, কিশলয় বসাক, নুপুর সাঁতরা, মান্তু ঘোষ, অনিন্দিতা চক্রবর্তী, পৌলমী ঘটক, মৌমা দাস'রা উঠে আসেন । বাংলার টেবিল টেনিসকে দেশের মধ্যে এক নম্বরে নিয়ে যাওয়ার পিছনে গোপীনাথের অবদান থেকে যাবে চিরদিন । তাঁর আমলে জাতীয় জুনিয়র মিটে একবার বাংলা দশটা বিভাগের দশটাতেই সোনা পেয়েছিল । যা জাতীয় মিটের সর্বকালের সেরা রেকর্ড । বাংলার অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমেও ছোট খেলার প্রসারেও ছিল তাঁর অবদান ।
সাদা হাফ-শার্ট জামা আর সাদা প্যান্ট পরিহিত গোপীনাথ ঘোষ তখন ময়দানে সেলিব্রেটি ও অত্যন্ত ক্ষমতাশালী কর্তা । সাদা পোশাকের মতোই ক্লিন ইমেজ । সুবক্তার সঙ্গেই তিনি ছিলেন পরিসংখ্যানবিদ । ছোট খেলার পরিসংখ্যান ও সমসাময়িক ইতিহাস ছিল মুখস্থ । উত্তর কলকাতার মানুষটির সংস্কৃতি জগতেও ছিল অবাধ বিচরণ । বিখ্যাত মিষ্টান্ন প্রস্তুককারক সংস্থা দ্বারিক, উত্তর কলকাতার ঘোষ পরিবারের । যাদের জন্য বিজ্ঞাপনের লাইন রচনা করে দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । সেই পারিবারিক ব্যবস্যার সঙ্গে কবিগুরুর যোগ থাকা নিয়ে গর্বও ছিল গোপীনাথ ঘোষের । বর্ণময় মানুষটির প্রয়ানে ময়দান শোকস্তব্ধ ।
শোকবার্তায় বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সচিব শর্মি সেনগুপ্ত বলেছেন, "একজন দক্ষ প্রশাসক, একজন স্নেহশীল মানুষ-আজ আমাদের ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেলেন । ভালো থাকবেন গোপীনাথ ঘোষ (আমাদের সবার প্রিয় গুপী জেঠু) । আপনার শূন্যতা কখনোই পূরণ হওয়ার নয়, কিন্তু আপনার স্মৃতি ও আদর্শ আমাদের পথ দেখাবে চিরকাল । শ্রদ্ধাঞ্জলি ও গভীর সমবেদনা ।"