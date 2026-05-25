ভারতীয় ক্রিকেটে দুঃসংবাদ, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বেঙ্গালুরু ক্রিকেটারের

ভারতীয় ক্রিকেটে দুঃসংবাদ, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বেঙ্গালুরু ক্রিকেটারের
2014-15 মরশুমে কর্ণাটকের রঞ্জি জয়ী দলের সদস্য ছিলেন তিনি ৷ রবিবার তৃতীয় ডিভিশনের একটি ম্য়াচ খেলছিলেন তিনি ৷
Published : May 25, 2026 at 1:26 PM IST
বেঙ্গালুরু, 25 মে: ম্যাচের মাঝে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত রঞ্জি ট্রফি জয়ী কর্ণাটক ক্রিকেটার এসএল অক্ষয় ৷ বয়স হয়েছিল মাত্র 39 বছর ৷ রবিবার কর্ণাটক (স্টেট) ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের তরফে আয়োজিত লিগ ম্য়াচে অংশ নিয়েছিলেন প্রাক্তন এই রঞ্জি ক্রিকেটার ৷ বেঙ্গালুরুর বোম্বাসান্দ্রার এসএলএস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে তৃতীয় ডিভিশন লিগের ম্য়াচ চলাকালীন ঘটে যায় মর্মান্তিক ঘটনা ৷
ভারত ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্য়াচে এদিন স্যাপহায়ার ক্লাবের হয়ে চার ওভার হাতও ঘোরান অক্ষয় ৷ এরপর স্লিপে ফিল্ডিংয়ের সময় অসুস্থ বোধ করেন তিনি ৷ ফলস্বরূপ মাঠের বাইরে গিয়ে প্যাভিলিয়নের পাশেই বিশ্রাম নিচ্ছিলেন অক্ষয় ৷ জল এবং একটি কলা খেয়ে এরপর বিশ্রামরত অবস্থায় মাঠে লুটিয়ে পড়েন বেঙ্গালুরু নিবাসী এই ক্রিকেটার ৷ তড়িঘড়ি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলেও মাঝপথে মৃত্যু হয় তাঁর ৷
2014-15 রঞ্জি ট্রফি জয়ী কর্ণাটক দলের সদস্য অক্ষয় ছিলেন ফাস্ট বোলার ৷ রাজ্যের হয়ে ছ'টি প্রথম শ্রেণির ম্য়াচ খেলার পাশাপাশি তিনটি লিস্ট-এ এবং ন'টি টি-20 ম্য়াচে খেলার অভিজ্ঞতা তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ৷ 2012-13 মরশুমে কর্ণাটকের হয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতেও অংশ নিয়েছিলেন তিনি ৷ এছাড়া কর্ণাটক প্রিমিয়র লিগে বিজাপুর বুলস-এর হয়েও খেলতে দেখা গিয়েছে এসএল অক্ষয়'কে ৷
ক্রিকেটারের পাশাপাশি কোচ হিসেবেও খ্যাতি কুড়িয়েছেন এই জোরে বোলার ৷ রাজ্যের অনূর্ধ্ব-19 দলের প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন তিনি ৷ তরুণ প্রতিভা তুলে আনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন তিনি ৷ একাধিক প্রাক্তন এবং বর্তমান ক্রিকেটার শোকবার্তা জ্ঞাপন করেছেন ক্রিকেটারের মৃত্যুতে ৷ শোকস্তব্ধ কর্ণাটক স্টেট ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশনও ৷
সোশাল মিডিয়ায় শোকবার্তা জ্ঞাপন করে প্রাক্তন ক্রিকেটাক ডোড্ডা গণেশ লিখেছেন, "অনূর্ধ্ব-19 দলে যখন খেলত তখন খুব কাছ থেকে ওকে দেখেছি ৷ ডিভিশন ম্যাচ খেলতে গিয়ে প্রাণ হারাল ও ৷ দুঃখ ব্যক্ত করার ভাষা নেই ৷ 2011-12 মরশুমে কর্ণাটকের হয়ে সাফল্যের সঙ্গে খেলা মিতভাষী ছেলেটা আর নেই ৷ শান্তিতে ঘুমোও অক্ষয় ৷"