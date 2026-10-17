বুমরা নন, টেস্টে কিউয়িদের ভোগাতে পারেন সিরাজ; পূর্বাভাস সাউদির

বুমরা নন, টেস্টে কিউয়িদের ভোগাতে পারেন সিরাজ; পূর্বাভাস সাউদির
এযাবৎ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্টে অংশ নিয়ে মাত্র ন'টি উইকেট সংগ্রহ করেছেন জসপ্রীত বুমরা ৷ স্ট্রাইক-রেট 92.80 ৷
Published : October 17, 2026 at 5:17 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 অক্টোবর: চলতি মাসেই নিউজিল্যান্ড সফরে উড়ে যাচ্ছে ভারতীয় দল ৷ সেখানে টি-20 ও ওডিআই সিরিজের পর দু'ম্য়াচের টেস্ট সিরিজে অংশ নেবে শুভমন গিল অ্যান্ড কোম্পানি ৷ শুক্রবারই নিউজিল্য়ান্ড সফরে টেস্ট সিরিজের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ এমন সময় ভারতের নিউজিল্যান্ড সফর নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করলেন টিম সাউদি ৷ জানিয়ে দিলেন 'ব্ল্যাক ক্যাপস' শিবিরের জন্য লাল-বলের ফরম্য়াটে আতঙ্কের কারণ হতে পারেন ভারতের কোন বোলার ৷
তবে জসপ্রীত বুমরা নন ৷ এক্ষেত্রে নিউজিল্যান্ডের হয়ে 107টি টেস্ট ম্যাচে খেলা সাউদি বেছে নিয়েছেন মহম্মদ সিরাজকে ৷ তিনি সাফ জানিয়েছেন, বুমরা নন ৷ আসন্ন টেস্ট সিরিজে ঘরের মাঠে কিউয়িদের আতঙ্কের কারণ যদি কোনও বোলার হয়ে থাকে, তাহলে সে সিরাজ ৷ সম্প্রতি আসন্ন সিরিজের টেলিভিশন সম্প্রচারকারী সংস্থার তরফে আয়োজিত একটি ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন তিনি ৷
এযাবৎ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্টে অংশ নিয়ে মাত্র ন'টি উইকেট সংগ্রহ করেছেন জসপ্রীত বুমরা ৷ স্ট্রাইক-রেট 92.80 ৷ যা তাঁর কেরিয়ারে স্ট্রাইক-রেটের (42.80) তুলনায় অনেক বেশি ৷ সবচেয়ে বড় কথা বুমরা অংশ নেওয়া সবক'টি ম্য়াচেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পরাজিত হয়েছে ভারতীয় দল য সম্ভবত সে কথা মাথায় রেখেই সাউদি বলেন, "আমার মনে হয় বুমরাকে নিউজিল্যান্ড এখনও পর্যন্ত টেস্টে খুব ভালোভাবে খেলেছে ৷ আমার মনে হয় না বুমরা এমন কোনও ম্য়াচ খেলেছে যে ম্য়াচ ভারতীয় দল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জিতেছে ৷ সুতরাং বলাই যায় টেস্টে নিউজিল্যান্ড ওর বিরুদ্ধে ব্যতিক্রমীভাবে ভালো খেলেছে ৷"
তবে সিরাজ যে হোম টিমের জন্য আতঙ্কের কারণ হতে পারে, সেকথা মনে করিয়ে সাউদি বলেন, "যেভাবে ও বোলিং করে তাতে আমি ওর বিরাট অনুরাগী ৷ ও যদি নিউজিল্যান্ডের মাটিতে সঠিক লেংথ খুঁজে পায় তাহলে বিপক্ষের চিন্তার কারণ হয়ে উঠবে ৷" সাদা-বলের ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের বোলিং কোচ আরও বলেন, "যেভাবে ম্য়াচে ও সারাদিন দৌড়য়, মাঠে এনার্জি বয়ে আনে তাতে নিউজিল্য়ান্ডের আবহাওয়ায় সফল না-হওয়ার কোনও কারণ দেখছি না ৷ ওকে ভালোলাগার অনেক কারণ রয়েছে ৷"
আগামী 19 নভেম্বর থেকে নিউজিল্যান্ড সফরে দু'ম্য়াচের টেস্ট সিরিজে অভিযান শুরু হবে ভারতের ৷ 19-23 নভেম্বর ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভে হবে প্রথম টেস্ট ৷ 27 নভেম্বর থেকে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে ক্রাইস্টচার্চে ৷ 2020 সালে শেষবার কিউয়ি সফরে 0-2 ব্যবধানে হেরে দেশ ফিরেছিল ভারতীয় দল ৷ এবার সেই হারের বদলা নিতে মরিয়া তারা ৷ বুমরা, সিরাজ ছাড়াও কিউয়ি সফরের স্কোয়াডে ভারতের পেস বিভাগে রয়েছেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা, আকাশদীপ ও অংশুল কম্বোজ ৷