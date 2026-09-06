নয়া ক্লাবে প্রথম ম্য়াচেই গোল পেলেন মোহনবাগানের প্রাক্তনী কামিংস

নয়া ক্লাবে প্রথম ম্য়াচেই গোল পেলেন মোহনবাগানের প্রাক্তনী কামিংস
3-1 গোলে জিতে ভি লিগে অভিযান শুরু করল কামিংসের ক্লাব হো চি মিন সিটি এফসি ৷
Published : September 6, 2026 at 4:48 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 সেপ্টেম্বর: নয়া মরশুমে বিদেশি বিভাগে বড়সড় পরিবর্তন করেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ স্ট্রাইকার জেমি ম্য়াকলারেন এবং ডিফেন্ডার আলবার্তো রড্রিগেজ বাদে গত মরশুমের স্কোয়াডে থাকা চার বিদেশির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড ৷ বাকিদের নিয়ে আক্ষেপ থাকলেও অজি ফরোয়ার্ড জেসন কামিংস'কে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টির সঙ্গে বাগান জনতার একাংশ সহমত নয় ৷ সেই কামিংস নয়া ক্লাবে যোগ দিয়ে প্রথম ম্য়াচেই গোল তুলে নিলেন ৷
মোহনবাগান চলতি মরশুমে অজি ফরোয়ার্ডের সঙ্গে চুক্তি পুনর্নবীকরন না-করায় কামিংসের নয়া ঠিকানা ভিয়েতনাম ৷ সেখানে হো চি মিন সিটি এফসি'তে যোগ দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন বিশ্বকাপার ৷ শনিবার ভি লিগে অভিযান শুরু করল কামিংসের ক্লাব ৷ একইসঙ্গে নয়া ক্লাবের হয়ে প্রথম ম্য়াচ খেললেন কামিংসও ৷ আর প্রথম ম্য়াচে গোল করে ভিয়েতনামে তাঁর আবির্ভাব জানান দিলেন অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলের প্রাক্তন তারকা ৷
লিগের প্রথম ম্য়াচে এদিন হ্যানয় এফসি'কে 3-1 গোলে হারাল কামিংসের ক্লাব হো চি মিন সিটি এফসি ৷ 82 মিনিটে এদিন দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন বাগানের প্রাক্তনী ৷ জয়ের ফলে পুরো পয়েন্ট তুলে নিয়ে লিগ অভিযান শুরু করল গতবার পঞ্চমস্থানে শেষ করা হো চি মিন সিটি এফসি ৷ তবে সবকিছু ছাপিয়ে শিরোনামে অবশ্যই নতুন ক্লাবে প্রথম ম্য়াচেই কামিংসের গোল ৷
A Socceroo scores on starting debut in Vietnam in a match STACKED with Aussies 🇻🇳🎯 Jason Cummings is always box office.— Football360.com.au (@football360au) September 6, 2026
The 31-year-old opened his Cong An Ho Chi Minh account to seal a 3-1 win for Aussie Arthur Diles’ against Hanoi FC on the opening weekend of the V.League… pic.twitter.com/uky0ptBzgu
তিনবছর আগে সামার ট্রান্সফার উইন্ডোয় কামিংস'কে মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দলে নিয়েছিল মোহনবাগান ৷ এ লিগের ক্লাব সেন্ট্রাল কোস্ট মেরিনার্স থেকে মেরিনার্স শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন কামিংস ৷ টানা দুই মরশুম আইএসএল শিল্ডের পাশাপাশি একটি আইএসএল কাপও মোহনবাগানের হয়ে জিতেছেন কামিংস ৷
মোহনবাগানের হয়ে তিনটি মরশুমে সবধরনের প্রতিযোগিতায় 86 ম্য়াচ খেলেছেন কামিংস ৷ তবে এই সময়কালে বাগানে কোচিং করানো সকল কোচ অজি ফরোয়ার্ডকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছেন বলা যাবে না ৷ তবে যেভাবেই তাঁকে ব্যবহার করা হোক না কেন, কামিংস সবসময় নিজের ছাপ রেখে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন ৷ বাগান জার্সিতে 33টি গোলের পাশাপাশি 12টি অ্যাসিস্ট রয়েছে কামিংসের নামের পাশে ৷