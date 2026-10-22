অবসর নিলেন সাদিকু, প্রাক্তনীকে পরবর্তী ইনিংসের শুভেচ্ছা জানাল বাগান
বুটজোড়া তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেও ফুটবলকে আঁকড়েই পরবর্তী ইনিংসের ঘোষণা করলেন সাদিকু ৷
Published : October 22, 2026 at 3:45 PM IST
কলকাতা, 22 অক্টোবর: উয়েফা ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের প্রথম গোলস্কোরার ছিলেন তিনি ৷ সাত বছর বাদে 2022-23 মরশুমের শুরুতে স্পেনের তৃতীয় ডিভিশনের একটি ক্লাব থেকে তাঁকে সই করিয়ে চমক দিয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ বছর তিনেক আগে সবুজ-মেরুনে খেলে যাওয়া আলবেনিয়ার সেই সেন্টার-ফরোয়ার্ড আর্মান্দো সাদিকু অবসর ঘোষণা করলেন ৷
বুটজোড়া তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেও ফুটবলকে আঁকড়েই পরবর্তী ইনিংসের ঘোষণা করলেন সাদিকু ৷ সুইজারল্যান্ডের তৃতীয় ডিভিশনের ক্লাব এসি বেলিঞ্জোনার হয়ে খেলে পেশাদার ফুটবল কেরিয়ারে ইতি টানলেন মোহনবাগানের প্রাক্তনী ৷ আর ওই ক্লাবেরই স্পোর্টিং ডিরেক্টর পদে বসে নয়া ইনিংসের সূচনা করলেন সাদিকু ৷ প্রাক্তন সেন্টার ফরোয়ার্ডকে অবসরোত্তর জীবনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে মোহনবাগান সুপার-জায়ান্ট ৷
সোশাল মিডিয়ায় এক পোস্টে তারা লিখেছে, "দুরন্ত সব স্মৃতির জন্য ধন্যবাদ সাদিকু ৷ আগামীর জন্য শুভেচ্ছা রইল ৷" এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো একটি মরশুম সবুজ-মেরুন জার্সিতে খেলে আইএসএল শিল্ড ও আইএসএল কাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছিলেন আলবেনিয়ান ফরোয়ার্ড ৷ তবে যে প্রত্য়াশা নিয়ে প্রাক্তন ইউরোকাপারকে মোহনবাগান সই করিয়েছিল, সেই প্রত্যাশা তিনি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ৷ 2023-24 মরশুমে বাগানের হয়ে সবধরনের প্রতিযোগিতায় 35 ম্যাচে 11 গোল করেছিলেন সাদিকু ৷
তবে মোহনবাগানে তাঁর অধ্যায় শেষ হওয়ার পরেও ভারতীয় ফুটবল সার্কিটে অভিজ্ঞতা কুড়িয়েছেন সাদিকু ৷ পরের মরশুমেই এফসি গোয়ার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন আলবেনিয়ান ৷ গোয়ার ক্লাবটির হয়ে 24 ম্য়াচে 10 গোল ছিল ইউরোপা লিগ খেলার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই ফুটবলারের ৷
দেশের জার্সিতে 38টি ম্য়াচ খেলেছেন সাদিকু ৷ জাতীয় দলের হয়ে তাঁর গোলসংখ্যা 12, যা চতুর্থ সর্বাধিক ৷ এর মধ্যে 2016 ইউরো কাপে রোমানিয়ার বিরুদ্ধে দেশের হয়ে প্রথম গোলের নজিরটি রয়ে গিয়েছে সাদিকুর নামের সঙ্গে ৷ সোশাল মিডিয়ায় এদিন অবসর ঘোষণায় কেরিয়ারের তাঁর দুরন্ত সব গোলের একটি ভিডিয়ো কোলাজ বানিয়ে পোস্ট করেন আলবেনিয়ান ফুটবলার ৷ ক্যাপশনে তিনি লেখেন, "ধন্যবাদ ফুটবল ৷ আমি তোমাকে মিস করব ৷" এখন দেখার সুইশ ক্লাবে নতুন ভূমিকায় কতোটা সফল হতে পারেন মোহনবাগানের প্রাক্তন ফরোয়ার্ড ৷