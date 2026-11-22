আইপিএল 2027: হার্দিকের পর মুম্বই ছেড়ে পঞ্জাবের পথে আরও এক
কোনও ক্রিকেটার নন, পল্টনদের প্রাক্তন বোলিং কোচ পরশ মাম্বরে যোগ দিচ্ছেন প্রীতি জিন্টার মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ৷
Published : November 22, 2026 at 7:33 PM IST
হায়দরাবাদ, 22 নভেম্বর: রিটেনশন ডেডলাইনের আগে ট্রেড উইন্ডোয় 2027 আইপিএলের অন্যতম চর্চিত দলবদলটি হয়ে গিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও পঞ্জাব কিংসের মধ্যে ৷ সোয়্যাপ ডিলের মাধ্যমে দলবদল করেছেন হার্দিক পান্ডিয়া ও আর্শদীপ সিং ৷ মুম্বই ছেড়ে 2027 আইপিএলের আগে জাতীয় দলের অলরাউন্ডার হার্দিকের পঞ্জাবে যাওয়া বেশ সাড়া ফেলেছে ৷ এবার মুম্বই থেকে প্রীতি জিন্টার পঞ্জাবের পথে আরও এক ৷ তবে কোনও ক্রিকেটার নন, পল্টনদের প্রাক্তন বোলিং কোচ পরশ মাম্বরে যোগ দিচ্ছেন পঞ্জাবের সংসারে ৷ এমনটাই জানা গিয়েছে টাইমস অব ইন্ডিয়ার রিপোর্টে ৷
মিনি নিলামের আগে ট্রেড উইন্ডো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আপাতত কোনও ক্রিকেটার দেওয়া-নেওয়া করতে পারবে না ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ৷ কিন্তু নয়া কোচ নিয়োগ কোনও বাধানিষেধ নেই ৷ তাই মাম্বরেকে বোলিং কোচ হিসেবে নিয়োগের পথে পঞ্জাব ৷ যিনি ইতিপূর্বে জাতীয় দলের দায়িত্বও সামলেছেন ৷ কেবল আসন্ন মরশুমের জন্যই পঞ্জাব পরশ মাম্বরেকে বোলিং কোচের পদে নিয়োগ করছে বলে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে ৷
গত মরশুম পর্যন্ত প্রীতি জিন্টা মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজির বোলিং কোচ পদে আসীন ছিলেন জেমস হোপস ৷ অজি কোচকে দিনকয়েক আগে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে তারা ৷ অন্যদিকে গতমাসের শেষদিকে মাম্বরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ এরপর রবিবারই পঞ্জাব কিংসের সঙ্গে মাম্বরে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন বলে টাইমস অব ইন্ডিয়াকে এক সূত্র জানিয়েছে ৷
2022-2024 রাহুল দ্রাবিড় হেড কোচ থাকাকালীন জাতীয় দলের বোলিং কোচ ছিলেন মাম্বরে ৷ 2024 টি-20 বিশ্বকাপ জয় জাতীয় দলের জার্সিতে তাঁর বড় সাফল্য ৷ এরপর দু'টি মরশুম আইপিএলের অন্যতম সফল ফ্র্যাঞ্চাইজির ডাগআউটে কেটেছে মুম্বইকরের ৷ এর আগে 2008 সালে আইপিএলের সূচনালগ্নেও মুম্বইয়ের সঙ্গে ছিলেন মাম্বরে ৷
পঞ্জাব কিংসের তরফে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না-এলেও খুব শীঘ্রই সেটা চলে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ আপাতত দুবাইয়ে ILT20-তে এমআই এমিরেটসের বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করছেন ৷ 2020 বিশ্বকাপে জাতীয় অনূর্ধ্ব-19 দলের হয়েও কাজ করেছেন মাম্বরে ৷ এখন দেখার রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে পঞ্জাবের ডাগআউটে কেমন কাজ করেন তিনি ৷