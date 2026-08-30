মোহনবাগানে লি এরউইন, মঙ্গলবার থেকেই নামছেন অনুশীলনে
এক বছরের চুক্তিতে বাগানে যোগ দিলেন লিডস, মাদারওয়েলের প্রাক্তনী ৷
Published : August 30, 2026 at 4:35 PM IST
কলকাতা, 30 অগস্ট: মেলবোর্ন সিটি'র কিংবদন্তি জেমি ম্য়াকলারেন'কে চার বছরের চুক্তিতে সই করিয়ে কি এখন আক্ষেপ করছে মোহনবাগান ? গোলের সামনে অজি স্ট্রাইকারের যে ক্ষিপ্রতা কমেছে, সেটা তাঁর সাম্প্রতিক পারফরম্য়ান্স দেখলেই পরিষ্কার ৷ হয়তো শীঘ্রই পুরনো ঝলক দেখা যাবে এ-লিগের সর্বাধিক গোলদাতার পায়ে ৷ কিন্তু ঝুঁকি না-নিয়ে বিকল্প বিদেশি সেন্টার ফরোয়ার্ড খুঁজে নিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ ষষ্ঠ বিদেশি হিসেবে একবছরের চুক্তিতে স্কটল্যান্ডের লি আরউইন'কে চুক্তিবদ্ধ করল দু'বারের আইএসএল চ্য়াম্পিয়নরা ৷
লি আরউইনের নাম রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করল মোহনবাগান ৷ স্কটিশ ফুটবলারকে নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই কথাবার্তা চলছিল মোহনবাগানের অন্দরমহলে ৷ গত রবিবার ডুরান্ড কাপ ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে পর্যুদস্ত হওয়ার পরই কালবিলম্ব না-করে তাঁকে চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় সুপার জায়ান্ট ম্য়ানেজমেন্ট ৷ জর্ডান প্রো-লিগের ক্লাব আল-ফয়সালি'র সঙ্গে তাঁর তিন বছরের চুক্তি শেষ হয়েছে গত 1 জুলাই ৷ সুতরাং ফ্রি-ফুটবলার হিসেবেই তাঁকে দলে নিল কলকাতা জায়ান্টরা ৷
স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত ক্লাব মাদারওয়েল থেকে কেরিয়ার শুরু করা 32 বছরের আরউইন এরপর ইংল্য়ান্ড, ইরান, ফিনল্যান্ড, লেবানন, নর্থ ম্য়াসেডোনিয়ার মতো বিভিন্ন দেশের লিগে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন ৷ খেলেছেন লিডস ইউনাইটেড, বারি এফসি, ট্র্যাক্টর এফসি'র মতো সব নামী ক্লাবে ৷ সাম্প্রতিক অতীতে লেবাননের শীর্ষ লিগের ক্লাব আল-আহেদের হয়ে ব্য়াপক সাফল্য পেয়েছেন আরউইন ৷ সেখানে দু'টি মরশুমে (2022-23/2023-24) 41টি ম্য়াচ খেলে 19টি গোল করেছেন তিনি ৷
Welcome to the family, @LeeErwin19 💚♥️#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/PDBNQ5uCIt— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) August 30, 2026
গত মরশুমে জর্ডান প্রো-লিগে 20 ম্য়াচ খেলে ছ'টি গোলের পাশাপাশি তিনটি অ্য়াসিস্টও করেছেন মোহনবাগানের নয়া সেন্টার ফরোয়ার্ড ৷ যাঁকে স্ট্রাইকার বললেও অত্যুক্তি হয় না ৷ সুতরাং অভিজ্ঞতা বিচার করলে 2026-27 আইএসএল মরশুমের আগে আরউইনের যোগদান বাগানের আপফ্রন্টকে বেশ শক্তিশালী করল বলা যায় ৷ সোমবার রাতে শহরে পা দিয়ে মঙ্গলবার থেকেই স্কটিশ স্ট্রাইকারের অনুশীলন শুরু করার কথা ৷
মোহনবাগানে যোগদান প্রসঙ্গে আরউইন বলেন, "ভারতের বেশ কয়েকটি ক্লাবের প্রস্তাব ছিল আমার কাছে ৷ কিন্তু মোহনবাগান যেহেতু ভারতের সেরা ক্লাব তাই তাদের প্রস্তাবেই সম্মতি জানিয়েছি ৷ এখানে খেলে যাওয়া আমার স্কটিশ বন্ধুদের মুখে শুনেছি মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের পেশাদারিত্ব বিশ্ব ফুটবলের যে কোনও ক্লাবকে টেক্কা দিতে পারে ৷ তাছাড়া সাফল্য ও ঐতিহ্যের বিচারে এই ক্লাবের ধারে কাছে আর কেউ নেই ৷ এই ক্লাবের সদস্য-সমর্থকদের ক্লাবের প্রতি আবেগ, সমর্থন ও ভালোবাসা আমার সবুজ-মেরুন জার্সি পরার অন্যতম কারণ ৷"