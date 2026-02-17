ETV Bharat / sports

ইমরানকে নিয়ে উৎকণ্ঠা, পাক সরকারকে বিশেষ আবেদন উদ্বিগ্ন কপিল-গাভাসকরদের

জেলবন্দি তেহরিক-ই-ইনসাফ প্রধান ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন বলেও সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশ ৷

IMRAN KHAN HEALTH ISSUE
ইমরান খান (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 17, 2026 at 4:10 PM IST

নয়াদিল্লি, 17 ফেব্রুয়ারি: দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক যতই তলানিতে থাক, বাইশ গজের বন্ধুত্ব অন্য় জিনিস ৷ তাই তো ভারত-পাক কূটনীতিকে উপেক্ষা করেই জেলবন্দি ইমরান খানের যথাযথ চিকিৎসার দাবি জানিয়ে পাক সরকারকে চিঠি লিখলেন কপিলদেব নিখাঞ্জ, সুনীল গাভাসকররা ৷

বিশ্বজয়ী প্রাক্তন অধিনায়ক তথা পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান নাকি ভালো নেই ৷ জেলবন্দি তেহরিক-ই-ইনসাফ প্রধান ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন বলেও সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশ ৷ ফলত ইমরান খানের চিকিৎসায় যাতে কোনওরকম খামতি না-থাকে, পাক সরকারের কাছে এমনই আবেদন জানিয়ে সরব হলেন কপিল-গাভাসকররা ৷ তবে কেবল দু'জনই নন ৷ ইমরানের শারীরিক অবস্থা নিয়ে উৎকণ্ঠায় আরও 12 জন প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক ৷ তাঁরা প্রত্যেকেই বাইশ গজে প্রাক্তন পাক অধিনায়ক ইমরানের সমসাময়িক অন্য়ান্য দেশের দলনায়ক ৷

বাকি 12 জন প্রাক্তন অধিনায়ক হলেন- অস্ট্রেলিয়ার গ্রেগ চ্য়াপেল, অ্যালান বর্ডার, স্টিভ ওয়া, ইয়ান চ্যাপেল, কিম হিউজেস, বেলিন্ডা ক্লার্ক ৷ ইংল্যান্ডের মাইকেল আথারটন, নাসের হুসেন, মাইকেল ব্রিয়ারলে, ডেভিড গাওয়র ৷ জোড়া বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড এবং নিউজিল্যান্ডের তরফে জন রাইট ৷

FORMER CAPTAINS APPEAL
প্রাক্তন ক্রিকেটারদের আবেদন সম্বলিত চিঠি (PTI)

14 জন প্রাক্তন অধিনায়কের তরফে যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "সমসাময়িক প্রাক্তন ক্রিকেটার হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি প্রাক্তন জাতীয় নেতা এবং বিশ্বজনীন একজন ক্রীড়া আইকন হিসেবে ইমরান খানের মত মানুষের সম্মানের সঙ্গে চিকিৎসা এমন অন্য়ান্য মানবিক অধিকারগুলি প্রাপ্য ৷ পাকিস্তান সরকারের কাছে আমাদের বিনম্র আর্জি শারীরিক সমস্যা সংক্রান্ত ইস্যুতে ইমরান খানের পছন্দমতো বিশেষজ্ঞের শুশ্রূষা প্রয়োজন ৷" প্রাক্তন অজি অধিনায়ক তথা ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ গ্রেগ চ্যাপেলের তরফে বাকি অধিনায়কদের স্বাক্ষর সম্বলিত চিঠি পাঠানো হয়েছে পাক সরকারের কাছে ৷ যে চিঠিতে অহেতুক বিলম্ব ছাড়া ইমরানের আইনি প্রক্রিয়া নায্য ও স্বচ্ছ প্রবেশাধিকারের বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে ৷

2022 সালে পাকিস্তানে ইমরান খান নেতৃত্বাধীন সরকার পড়ে যায় ৷ পরের বছর অর্থাৎ, 2023 সালের অগস্ট থেকে একাধিক দুর্নীতি মামলায় দোষী সাব্যস্ত ইমরান খান জেলবন্দি ৷ রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে এই মুহূর্তে রয়েছেন 1992 বিশ্বকাপ জয়ী পাক অধিনায়ক ৷ গত বৃহস্পতিবার পাক সুপ্রিম কোর্টের তরফে ইমরানের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

