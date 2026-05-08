প্রয়াত ইস্ট-মোহনের প্রাক্তন মিডফিল্ডার মোহন সিং, শোকের ছায়া ময়দানে

প্রয়াত ইস্ট-মোহনের প্রাক্তন মিডফিল্ডার মোহন সিং, শোকের ছায়া ময়দানে
জাতীয় দলের হয়ে তিনটি ম্য়াচ খেলার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন মোহন সিং ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকবার্তা জানিয়েছে এআইএফএফ-ও ৷
Published : May 8, 2026 at 10:35 AM IST
কলকাতা, 8 মে: মন-মোহনী ছিল তাঁর ফুটবল শৈলী ৷ বল পায়ে পড়লে যেন ছবি হয়ে উঠত ৷ কলকাতা ময়দানের পুরনো দর্শকদের কাছে মোহন সিং'য়ের মনমোহনী সেই ফুটবলশৈলী আজও সজীব ৷ বৃহস্পতিবার প্রয়াত হলেন মোহন সিং ৷ বয়স হয়েছিল 79 ৷
দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন ৷ অবশেষে থামল যাবতীয় লড়াই ৷ 1972 সালে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়ে প্রচারের আলোয় এসেছিলেন মোহন সিং ৷ বিএনআর থেকে এসে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে চাপিয়েছিলেন তিনি ৷ আত্মপ্রকাশ মরশুমেই নজরকাড়া ফুটবল খেলেন ৷ ওই বছর ইস্টবেঙ্গল অপরাজিত হিসেবে পঞ্চমুকুটও জিতেছিল ৷ ডুরান্ড ফাইনালের সেরা হওয়ার পাশাপাশি কলকাতা ভেটারেন্স ক্লাবের বিচারে 1972 সালে 'প্লেয়ার অফ দ্য সিজন' হয়েছিলেন মোহন সিং ৷ পরের বছর ইস্টবেঙ্গল থেকে বেরিয়ে মোহন সিং সই করেন মোহনবাগানে ৷ 1975 সালে ইস্টবেঙ্গলে প্রত্যাবর্তন করেন এই মিডফিল্ডার ৷
কামব্যাক মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের টানা ষষ্ঠবার কলকাতা লিগ জয়ের অন্যতম কুশীলব হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছিলেন মোহন সিং ৷ 1975 মানেই শিল্ড ফাইনালে সবুজ-মেরুনের বিরুদ্ধে লাল-হলুদের পাঁচ গোলে ঐতিহাসিক জয় ৷ কিন্তু সেই ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল কোচ প্রদীপ (পিকে) বন্দ্যোপাধ্যায় মোহন সিং'কে খেলাননি । তবে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে দু'টি মরশুমে আটটি ট্রফি জিতে নিয়েছিলেন তিনি ৷ পরবর্তীতে খেলেছেন মহমেডান স্পোর্টিংয়েও ৷ 1972 সালে প্রাক-অলিম্পিক পর্বে জাতীয় দলের জার্সিতে তিনটি ম্য়াচ খেলেছিলেন মোহন সিং ৷ 1972 সালের 22 মার্চ বার্মার (বর্তমানে মায়ানমার) বিরুদ্ধে জাতীয় দলের জার্সিতে অভিষেক হয়েছিল তাঁর ৷
The AIFF condoles the death of former India midfielder Mohan Singh, who passed away on Thursday.— Indian Football (@IndianFootball) May 7, 2026
A skilful midfielder of his generation, Mohan Singh made his India debut against Burma on March 22, 1972, in Rangoon, Burma, during the Pre-Olympic Tournament. Mohan Singh went on to… pic.twitter.com/Wnh429xgyy
বৃহস্পতিবার বিকেলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে মোহন সিং'য়ের মরদেহ নিয়ে আসা হয় ৷ লাল-হলুদ পতাকায় মুড়ে প্রাক্তন ফুটবলারকে শেষ বিদায় জানানো হয় লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাবে ৷ কলকাতা ময়দান মোহন সিং'য়ের ফুটবল নৈপুণ্যের সাক্ষী হলেও তাঁর শিকড় ছিল পঞ্জাবে ৷ স্বাধীনতার বছরে জন্ম মোহন সিং'য়ের ৷ কলকাতায় মানুষ হয়ে ওঠা প্রাক্তন ফুটবলার ক্রিকেটেও পারদর্শী ছিলেন ৷ ফুটবলার না-হলে হয়তো ক্রিকেটার হয়ে যেতেন তিনি ৷
সে যাইহোক, মোহন সিং চলে গেলেও রেখে গেলেন অনন্য সাধারণ ফুটবলের টুকরো টুকরো বহু কোলাজ ৷ যা ফের স্মৃতিমেদুর করল ময়দানকে ৷ দেশের প্রাক্তন ফুটবলারের প্রয়াণে শোকবার্তা জ্ঞাপন করেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷