প্রয়াত আমনপ্রীত গিল, একদা সতীর্থের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ কোহলি-যুবরাজরা

প্রয়াত আমনপ্রীত গিল, একদা সতীর্থের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ কোহলি-যুবরাজরা
আইপিএলে কিংস ইলেভেন পঞ্জাব দলেরও শরিক ছিলেন এই মিডিয়াম পেসার ৷
Published : May 7, 2026 at 4:32 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 মে: শোকের ছায়া ভারতীয় ক্রিকেটে ৷ মাত্র ছত্রিশে প্রয়াত প্রাক্তন অনূর্ধ্ব-19 ভারতীয় ক্রিকেটার আমনপ্রীত সিং গিল ৷ মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা না-গেলেও বুধবার চণ্ডীগড়ে প্রয়াত হয়েছেন পঞ্জাবের হয়ে খেলা প্রাক্তন মিডিয়াম পেসার ৷ জাতীয় যুব দলের প্রাক্তন সতীর্থের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ বিরাট কোহলি-সহ অন্য়ান্য ক্রিকেটাররা ৷
অনূর্ধ্ব-19 স্তরে কোহলির প্রাক্তন সতীর্থ আমনপ্রীত গিল রাজ্য দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন 2006 থেকে 2008 সাল পর্যন্ত ৷ পঞ্জাবের হয়ে ছ'টি প্রথম শ্রেণির ম্য়াচে 11টি উইকেট রয়েছে গিলের নামের পাশে ৷ 2008 সালে আত্মপ্রকাশ মরশুমে আইপিএলে পঞ্জাব কিংসের স্কোয়াডেও ছিলেন প্রাক্তন অনূর্ধ্ব-19 এই ক্রিকেটার ৷ পরবর্তীতে পঞ্জাবের নির্বাচক কমিটির অন্যতম সদস্য হয়েছেন আমনপ্রীত গিল ৷ প্রয়াত প্রাক্তন ক্রিকেটারের স্মরণে বুধবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্য়াচে কালো ব্যাজ পরে নেমেছিলেন পঞ্জাব ক্রিকেটাররা ৷
আমনপ্রীতের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ কোহলি এদিন এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, "দুঃখিত এবং একইসঙ্গে স্তম্ভিত আমনপ্রীত গিলের আচমকা চলে যাওয়ার খবরে ৷ প্রার্থনা করি ঈশ্বরের যাতে কঠিন সময় তাঁর পরিবার ও পরিজনদের শক্তি দেয় ৷ ওম শান্তি ৷" কেবল কোহলি নয়, গিল ড্রেসিংরুম শেয়ার করেছিলেন যুবরাজ সিং'য়ের সঙ্গেও ৷ এক্স হ্যান্ডলে সে কথাই লিখেছেন 2011 ভারতের বিশ্বজয়ের নায়ক ৷
Shocked and saddened to hear about Amanpreet Gill’s passing. Sending prayers and strength to his family and loved ones. Rest in peace. Om Shanti 🙏— Virat Kohli (@imVkohli) May 7, 2026
যুবরাজ লেখেন, "আমনপ্রীত গিলের মৃত্যুর খবর বেদনাদায়ক ৷ কেরিয়ারের শুরুর দিকে ওর সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করেছিলাম ৷ ও খুব ধীরস্থির এবং কঠোর পরিশ্রমী একজন ক্রিকেটার ছিল ৷ আমার আন্তরিক সমবেদনা ওর পরিবার ও প্রিয়জনদের ৷ শান্তিতে ঘুমোও ৷ ওম শান্তি ৷"
Deeply saddened to hear about Amanpreet Singh Gill’s passing. Shared the dressing room in our early days, he was a quiet, hardworking cricketer who loved the game. My heartfelt condolences to his family and loved ones. Rest in peace 🙏🏻 Om Shanti#AmanpreetSinghGill@pcacricket— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) May 6, 2026
আমনপ্রীত গিলের মৃত্যুতে শোকবার্তা জ্ঞাপন করা হয়েছে পঞ্জাব ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশনের তরফে ৷ শোকপ্রকাশ করেছেন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার শিখর ধাওয়ানও ৷ পঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন সোশাল মিডিয়ায় লিখেছে, "প্রাক্তন ক্রিকেটার ও সদস্য, একইসঙ্গে সিনিয়র নির্বাচক কমিটির সদস্য আমনপ্রীত গিলের অকাল প্রয়াণে আমরা গভীর শোকাহত ৷ আকাঙ্খিত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে তিনি পঞ্জাব ক্রিকেট, জাতীয় অনূর্ধ্ব-19 দল ও কিংস ইলেভেন পঞ্জাবকে সেবা করে গিয়েছেন ৷"