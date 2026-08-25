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'বিশ্বকাপটা রিহার্সালের জায়গা নয়', ভারতের খারাপ পারফরম্যান্সের জবাবদিহি চাইলেন ক্ষুব্ধ শ্রীজেশ

আর্জেন্তিনার কাছে 5-3 গোলে হেরে সোমবার বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে হরমনপ্রীত সিং অ্যান্ড কোম্পানি ৷

PR SREEJESH SLAMS HOCKEY INDIA
পিআর শ্রীজেশ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2026 at 1:40 PM IST

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হায়দরাবাদ, 25 অগস্ট: পাঁচ ম্যাচের তিনটিতে হেরে হকি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের যোগ্য়তা অর্জনে ব্যর্থ ভারত ৷ সোমবার আমস্তেলভিনে পুল-ই'র দ্বিতীয় ম্য়াচে আর্জেন্তিনার বিরুদ্ধে জয় ছাড়া কোনও পথ ছিল না ভারতের পুরুষ হকি দলের ৷ এমনকী তারপরেও শেষ চারের জন্য তাকিয়ে থাকতে হত গোলপার্থক্যের দিকে ৷ কিন্তু সেই ম্য়াচে 3-5 গোলে হার বিশ্বকাপে ছিটকে দেয় অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ীদের ৷ বিশ্বকাপ থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছে মহিলা দলও ৷ আর ভারতীয় দল সেমিফাইনালের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন প্রাক্তন গোলরক্ষক পিআর শ্রীজেশ ৷

বিশ্বকাপের আগে চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্বে মহিলা দলের কোচ ছুটিতে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ শ্রীজেশ ৷ সোশাল মিডিয়ায় লম্বা-চওড়া একটি পোস্টে সোমবার তিনি দলের ম্য়ানেজমেন্টকে এর দায়ভার নিতে বলেছেন ৷ জোড়া অলিম্পিক্স পদকজয়ী ভারতীয় দলের গোলরক্ষক জানতে চেয়েছেন, ভারতীয় দলের লক্ষ্য কি ভালো হকি খেলা নাকি বিশ্বের তাবড় দেশগুলোর বিরুদ্ধে জয় পাওয়া ৷

শ্রীজেশ ভারতীয় দলের ম্য়ানেজমেন্টকে বিদ্রূপ করে লিখেছেন, "হতাশ হয়ে লাভ নেই ৷ বিশ্বকাপ বড় কথা নয় ৷ এশিয়ান গেমস আসছে ৷ সেখানে একটা পদক জিতে 2028 লস অ্য়াঞ্জেলস অলিম্পিক্স নিয়ে ভাবনা শুরু করব ৷ বিশ্বকাপের সাফল্য না-পাওয়ার কথা সকলে ভুলে যাবে ৷" শ্রীজেশের সংযোজন, "বিশ্বকাপের আগে মহিলা দলের কোচ ছুটিতে গিয়েছিলেন ৷ তবু মেয়েরা হৃদয় দিয়ে লড়েছে ৷ ওদের কুর্নিশ ৷ কিন্তু দায়ভারটা কে নেবে ? চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্বে দলের কোচ যখন ছুটি কাটাতে যান তখন আমরা কি সত্যিই দলটার থেকে সেরা পারফরম্য়ান্স প্রত্যাশা করতে পারি ?"

পদ্মশ্রী এবং পদ্মভূষণে সম্মানিত প্রাক্তন গোলরক্ষক আরও জানান, পুরুষ দল শীর্ষস্থানীয় দলগুলোর বিরুদ্ধে হারলে সেটাকেস 'লার্নিং প্রসেস' বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ এশিয়ান দলকে হারালে সেটাকে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে 'দুর্ধর্ষ জয়' ৷ একটু ভালো খেললেই সেটাকে দারুণ পারফরম্য়ান্স বলা হচ্ছে ৷

তাই শ্রীজেশের প্রশ্ন, "আমরা কি শুধু ভালো হকি খেলার জন্য দল বানাচ্ছি নাকি বিশ্বের সেরা দলগুলোর বিরুদ্ধে জয়ের জন্য ? ভুলত্রুটি গুলো এভাবে লার্নিং প্রসেস, ভালো পারফরম্যান্স কিংবা আগামীর টুর্নামেন্টের পিছনে লুকোনো বন্ধ হোক ৷ বিশ্বকাপটা রিহার্সালের জায়গা নয় ৷ এটা বিশ্বকাপ ৷ কিন্তু কেই বা এই কঠিন প্রশ্নগুলো রাখবে ? কে দায়ভার চাইতে যাবে ? সবচেয়ে বড় কথা, সত্যিই কি কারও কিছু যায় আসে ?"

উল্লেখ্য, পুলের ম্য়াচে ব়্য়াংকিংয়ে বেশ খানিকটা পিছিয়ে থাকা ওয়েলস এবং পাকিস্তানকে হারিয়ে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় পর্বে পা রেখেছিল পুরুষ হকি দল ৷ পুলের দ্বিতীয় ম্যাচে ব়্য়াংকিং'য়ে এগিয়ে থাকা ইংল্য়ান্ডের কাছে অবশ্য 4-2 গোলে হেরেছিল তারা ৷ এরপর দ্বিতীয় পর্বে ব়্য়াংকিং'য়ে প্রথমসারিতে থাকা নেদারল্যান্ডসের কাছে 1-3 এবং আর্জেন্তিনার কাছে গতকাল 3-5 গোলে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে ভারতের পুরুষ হকি দল ৷

তুলনায় পাঁচ ম্য়াচ খেলে মহিলা দল কেবল নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে একটি ম্য়াচ হেরেছে ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 6-1 গোলে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জয় পেয়েছে ৷ শক্তিশালী চিন, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ড্র করেছে তারা ৷ যা প্রত্যাশাতীত ৷

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