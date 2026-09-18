দশ শতাংশ ছাড়ে ব্রাজিল ম্যাচের টিকিট প্রাক্তনীদের, ঘোষণা ফেডারেশন সভাপতি চৌবে'র

দশ শতাংশ ছাড়ে ব্রাজিল ম্যাচের টিকিট প্রাক্তনীদের, ঘোষণা ফেডারেশন সভাপতি চৌবে'র
এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, মাঠের দু'প্রান্তের গোলপোস্টের পিছনে মোট 14 হাজার টিকিট রয়েছে ৷ এই টিকিটের উপর কয়েক শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে ৷
Published : September 18, 2026 at 4:33 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে শহর কলকাতায় ফুটবল পক্ষ ৷ প্রথমবার ভারতীয় দল ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলবে ফুটবল মক্কায় ৷ তার ঠিক তিনদিন বাদেই উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ভারত খেলবে কলকাতারই মাটিতে ৷ পাঁচবারের বিশ্বজয়ী ব্রাজিল এবং দু'বারের বিশ্বজয়ী উরুগুয়ের বিরুদ্ধে 'ব্লু টাইগার্সে'র পারফরম্য়ান্স দেখার জন্য উত্তেজনার পারদ চড়ছে ৷ বিশেষ করে ভারত বনাম ব্রাজিল ম্যাচের টিকিটের চাহিদা যথেষ্ট। তবে ভিনিসিয়াস জুনিয়র'দের খেলা দেখার জন্য বেশি করে গ্যাঁটের কড়ি খসাতে হবে।
ভারত বনাম ব্রাজিল ম্য়াচের টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য সাড়ে তিন হাজার এবং সর্বোচ্চ পনেরো হাজার টাকা ৷ সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছেন, মাঠের দু'প্রান্তের গোলপোস্টের পিছনে মোট 14 হাজার টিকিট রয়েছে ৷ সেই টিকিটের উপর কয়েক শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে ৷ সূত্রের খবর, টিকিট মূল্যের উপর দশ শতাংশ ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ প্রসঙ্গত স্টেডিয়ামের সংশ্লিষ্ট এই অংশের টিকিটের দাম ছ'হাজার টাকা ৷ অর্থাৎ, কমপক্ষে 5,400 টাকা খসিয়ে এই দুই গ্যালারির টিকিট পাওয়া যাবে ৷ আর এই অংশের টিকিট ফুটবলের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের জন্যই ৷ তাদের আইএফএ'র মাধ্যমে টিকিট বণ্টন করা হবে জানানো হয়েছে।
ফেডারেশন সভাপতি জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে তিনি ইস্টবেঙ্গলের প্রতিনিধি এবং মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিংয়ের সভাপতি ও আইএফএ সচিবের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন ৷ বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ফুটবলের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা যেন মেগা ম্য়াচের টিকিট পেতে বিড়ম্বনায় না-পড়েন ৷ তিন বড় ক্লাবের সদস্য, প্রাক্তন ফুটবলার এবং আইএফএ অনুমোদিত ফুটবল কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট শতাংশ ছাড় দিয়ে টিকিট কিনতে হবে। এই টিকিট পাওয়ার বা দেওয়ার ভার আইএফএ'র উপর ন্যস্ত হয়েছে ৷ ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, টিকিট বিক্রির সাড়া যথেষ্ট ৷ তবে কত পরিমাণ টিকিট বিক্রি হয়েছে, তার সঠিক তথ্য হাতে নেই। ব্রাজিল ম্যাচের টিকিট নিয়ে অনেক শব্দ ব্যয় করলেও উরুগুয়ে ম্যাচের টিকিট কবে থেকে পাওয়া যাবে, তা নিয়ে কোনও তথ্য ফেডারেশন জানাতে পারেননি।
এদিকে চলতি মাসের শেষেই ব্রাজিল দল শহরে পা দিচ্ছে। নব্বই সদস্যের দল নিয়ে আসছেন আন্সেলোত্তি। ফলে বিশ্বের প্রথম সারির দেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের ম্যাচ আয়োজনে ত্রুটি রাখতে চায় না ফেডারেশন। এদিকে খবর, ব্রাজিলের প্রতিনিধিরা নাকি পরিকাঠামো নিয়ে সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন ৷ মাঠের যে ধরনের উন্নতি প্রয়োজন ছিল তা করা হচ্ছে ৷ কনফেডারেশন অব ব্রাজিলের প্রতিনিধিরা তার তদারকি করেছেন ৷