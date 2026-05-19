বাইশ গজে দুঃসংবাদ ! চলে গেলেন প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক মাইক স্মিথ

বাইশ গজে দুঃসংবাদ ! চলে গেলেন প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক মাইক স্মিথ
25টি টেস্টে 'থ্রি-লায়ন্স'কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্মিথ ৷ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর ঝুলিতে রয়েছে প্রায় 40 হাজার রান ৷
Published : May 19, 2026 at 11:55 AM IST
লন্ডন, 19 মে: বাইশ গজে দুঃসংবাদ ৷ চলে গেলেন প্রাক্তন ইংল্য়ান্ড ও ওয়ারউইকশায়ার অধিনায়ক মাইক স্মিথ ৷ বয়স হয়েছিল 92 বছর ৷ সোমবার এক সোশাল মিডিয়া পোস্টে প্রাক্তন অধিনায়কের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করা হয় ওয়ারউইকশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাবের তরফে ৷
1958 থেকে 1972 ৷ চোদ্দ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইংল্যান্ডের হয়ে 50টি টেস্ট ম্য়াচে প্রতিনিধিত্ব করেছেন স্মিথ ৷ এরমধ্যে 25টি ম্য়াচে নেতৃত্ব সামলেছেন ডানহাতি এই ব্য়াটার ৷ তিনটি সেঞ্চুরি ও 11টি হাফসেঞ্চুরি সহযোগে 2,278 টেস্ট রান রয়েছে প্রাক্তন এই ইংল্য়ান্ড অধিনায়কের ঝুলিতে ৷ অধিনায়ক হিসেবে ইংল্য়ান্ডকে ছ'টি সিরিজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্মিথ ৷ এর মধ্যে মাত্র একটি সিরিজেই হেরেছিল 'থ্রি-লায়ন্স' ৷ তাঁর নেতৃত্বে 25টি ম্য়াচের মধ্যে 17টি ড্র করেছিল ইংল্য়ান্ড ৷ জয় এসেছিল পাঁচটি'তে ৷ হার মাত্র তিনটি ম্যাচে ৷
সে যাইহোক, মাইক স্মিথকে অনুরাগীরা মনে রাখবেন তাঁর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের জন্য ৷ 1956 থেকে 1975, প্রায় দু'দশকে ওয়ারউইকশায়ারের হয়ে 637 ম্য়াচে 39,832 রান সংগ্রহ করেছিলেন তিনি ৷ এর মধ্যে 1959 সালে 2,417 রান করে ক্লাব রেকর্ড তৈরি করেছিলেন ৷ পরবর্তী মরশুমে উইজডেন-এর বর্ষসেরা ক্রিকেটারও নির্বাচিত হন তিনি ৷ উল্লেখ্য, 1956 সালে ইংল্য়ান্ডের জাতীয় রাগবি দলের হয়েও প্রতিনিধিত্ব করেছেন স্মিথ ৷ ক্রিকেটের পাশাপাশি জাতীয় রাগবি দলকেও প্রতিনিধিত্ব করা নিঃসন্দেহে বিরল ঘটনা ৷
Warwickshire County Cricket Club are saddened to learn of the passing of Bears' legend MJK Smith at the age of 92.— Bears (@WarwickshireCCC) May 18, 2026
বাইশ গজ থেকে অবসরের পরেও ক্রিকেটের সঙ্গে জুড়ে ছিলেন মাইক স্মিথ ৷ যে ক্লাব তাঁকে কিংবদন্তি তৈরি করেছে অবসরের পর সেই ক্লাব অর্থাৎ, ওয়ারউইকশায়ারের চেয়ারম্য়ান পদে বসেছিলেন তিনি ৷ এমনকী আইসিসি ম্য়াচ রেফারি হিসেবে চারটি টেস্ট ও 17টি ওডিআই ম্য়াচে দায়িত্ব পালন করেছেন স্মিথ ৷ 1994-95 অ্য়াশেজে ইংল্য়ান্ড দলের ম্য়ানেজারও নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রাক্তন এই ক্রিকেটার ৷
" his contribution to the game will not be forgotten.”
the ecb is saddened by the death of former england captain mike ‘mjk’ smith, aged 92.<="" p>— england and wales cricket board (@ecb_cricket) May 18, 2026
ইংল্য়ান্ড এবং ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড মাইক স্মিথের প্রয়াণে শোকবার্তা জ্ঞাপন করেছে ৷ তারা লিখেছে, "ক্রিকেটে ওঁর অবদান কখনও ভুলে যাওয়ার নয় ৷ ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড প্রাক্তন অধিনায়ক মাইক স্মিথের মৃত্যুসংবাদে মর্মাহত ৷"