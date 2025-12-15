অল্পের জন্য রক্ষা, বন্ডি বিচে বন্দুকবাজের হামলায় প্রাণে বাঁচলেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক

অল্পের জন্য রক্ষা, বন্ডি বিচে বন্দুকবাজের হামলায় প্রাণে বাঁচলেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক
দুই আততায়ীর নির্বিচার গুলিতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 16 ৷
Published : December 15, 2025 at 1:53 PM IST
হায়দরাবাদ, 15 ডিসেম্বর: ইহুদি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দুই বন্দুকবাজের নির্বিচারে গুলি ৷ রবিবার সন্ধেয় সিডনির বন্ডি বিচ হামলায় নিহতের সংখ্য়া বেড়ে 16 ৷ সেই দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন মাইকেল ভন ৷ হামলার সময় বন্ডি সমুদ্রসৈকতের নিকটবর্তী একটি রেস্তোরাঁতেই ছিলেন প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক ৷ প্রাণে বাঁচলেও সিডনির ভয়ানক অভিজ্ঞতার কথা সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করলেন ভন ৷
আগামী বুধবার থেকে অ্য়াডিলেডে শুরু অ্য়াশেজ টেস্ট ৷ আর অ্যাশেজ সিরিজের ধারাভাষ্যকার হিসেবে এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়াতেই রয়েছেন ভন ৷ সম্প্রতি পরিবার নিয়ে বন্ডি সৈকতে গিয়েছিলেন ছুটি কাটাতে ৷ 'সানডে মর্নিং হেরাল্ড'কে প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক জানান, হামলার সময় দুর্ঘটনাস্থল থেকে কয়েকশো মিটার দূরেই পরিবারের সঙ্গে ছিলেন তিনি ৷ প্রাণে বাঁচতে একটি রেস্তোরাঁর ভিতর নিজেদের বন্দি করে নিয়েছিলেন তাঁরা ৷ সাঙ্ঘাতিক ঘটনার অভিজ্ঞতা বর্ণনায় ভন বলেন, "অদূরে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটছে সেটা কানে শোনার অভিজ্ঞতাও বীভৎস ৷"
82 টেস্ট খেলা প্রাক্তন ক্রিকেটার এক্সে লেখেন, "দুর্ঘটনার সময় বন্ডির রেস্তোরাঁয় বন্দি থাকার অভিজ্ঞতা ভয়ঙ্কর ৷ আপাতত নিরাপদে ঘরে ফিরেছি ৷ ধন্যবাদ জরুরি পরিষেবার জন্য এবং সেই ব্যক্তিকে যিনি আততায়ীর মুখোমুখি হওয়ার সাহস দেখিয়েছেন ৷ ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল ৷" ভন জানিয়েছেন বন্ডি সৈকতের পাশেই কুগি বলে একটি জায়গায় পরিবারের সঙ্গে থাকছিলেন তিনি ৷
Being locked in a restaurant in Bondi was scary .. Now home safe .. but thanks so much to the emergency services and the guy who confronted the terrorist .. thoughts with all who have been affected .. xxx— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) December 14, 2025
হানুকা উৎসবের প্রারম্ভে রবিবার বন্ডি বিচে ধর্মীয় উৎসবে সামিল হয়েছিলেন শ'য়ে শ'য়ে ইহুদি সম্প্রদায়ের মানুষ ৷ রবিবার সন্ধেয় উদযাপনের সময় দুই বন্দুকবাজ নির্বিচারে গুলি চালায় ওই অনুষ্ঠানে ৷ যে ঘটনায় এখনও পর্যন্ত এক শিশু-সহ 16 জনের প্রাণ গিয়েছে ৷ ঘটনাটিকে ইহুদি-বিদ্বেষী নাশকতা বলে অভিহিত করে অস্ট্রেলিয়া প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানেস জানিয়েছেন সমগ্র রাষ্ট্রের হৃদয়ে আঘাত করেছে এই হামলা ৷
Bondi Beach terror attack footage compilation.— NightNation.Live (@nightnationnick) December 15, 2025
On December 14, 2025, a mass shooting occurred at Bondi Beach in Sydney, Australia, during a Hanukkah celebration (" chanukah by the sea") organized by chabad of bondi. this targeted attack on the jewish community has been declared a… pic.twitter.com/e8U5C34NY9
অজি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, হামলা চালানো দুই বন্দুকধারী আততায়ীর নাম সাজিদ আক্রাম ও তার ছেলে নাভিদ আক্রাম ৷ আততায়ীরা পাকিস্তানের বলেই বিভিন্ন রিপোর্ট দাবি করেছে ৷ যদিও এই বিষয়টি এখনও নিশ্চিত নয় ৷ আততায়ীদের মধ্যে একজনের পুলিশের মৃত্যুতে প্রাণ গিয়েছে ৷ আরেক আততায়ী গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি বলে জানিয়েছেন নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশ কমিশনার মাল লানিয়ন ৷
নিউ সাউথওয়েলস পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার সন্ধে পৌনে সাতটার কিছু পরে তাদের কাছে গুলিচালনার খবর আসে ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে পুলিশ ৷ ঘটনাস্থল থেকে এমন বেশ কিছু জিনিস উদ্ধার হয়েছে যা থেকে ঘটনার কারণ সম্পর্কে অনুমান করতে পারছে পুলিশ ৷ তবে আপাতত সে তথ্য প্রকাশ্যে আনা হয়নি ৷