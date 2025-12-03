অ্যাশেজের মাঝে দুঃসংবাদ, চলে গেলেন প্রাক্তন ইংরেজ ব্যাটার রবিন স্মিথ
62 টেস্ট খেলা রবিন স্মিথ কেরিয়ারের পুরো সময়টা কাটিয়েছেন হ্যাম্পশায়ারে ৷ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে ব্রিসবেনে আগামিকাল কালো ব্যাজ পরে নামবেন বেন স্টোকসরা ৷
Published : December 3, 2025 at 3:08 PM IST
হায়দরাবাদ, 3 ডিসেম্বর: দ্বিতীয় টেস্ট জিতে অজিভূমে অ্যাশেজ সিরিজে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া বেন স্টোকস অ্যান্ড কোম্পানি ৷ এমন সময় ইংল্যান্ড ক্রিকেটে বয়ে এল দুঃসংবাদ ৷ প্রয়াত প্রাক্তন ইংরেজ ব্যাটার রবিন স্মিথ ৷ মাত্র 62 বছর বয়সে জীবনের বাইশ গজ ছেড়ে গেলেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 26 হাজারেরও বেশি রান করা এই ব্যাটার ৷
আট এবং ন'য়ের দশকে ইংল্য়ান্ড টেস্ট দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন রবিন স্মিথ ৷ দেশের জার্সিতে 62টি টেস্ট খেলা ক্রিকেটারের ঝুলিতে ন'টি সেঞ্চুরি-সহ রয়েছে 4,236 রান ৷ সর্বোচ্চ স্কোর 175 ৷ পাশাপাশি 71টি ওয়ান-ডে ম্য়াচে চারটি সেঞ্চুরি-সহ রবিন স্মিথের নামের পাশে রয়েছে প্রায় আড়াই হাজার রান ৷ এক বিবৃতিতে প্রাক্তন ইংরেজ ক্রিকেটারের মৃত্যুর খবর সম্পর্কে অনুরাগীদের জ্ঞাত করে পরিবার ৷ অস্ট্রেলিয়ার পারথে মৃত্যু হয়েছে রবিন স্মিথের ৷
1988 সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে লাল বলের ক্রিকেটে ইংল্যান্ড জার্সিতে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল স্মিথের ৷ ওই বছরেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওয়ান-ডে অভিষেকও করেছিলেন তিনি ৷ স্মিথের টেস্ট কেরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ মোড় নেয় ঠিক পরের বছর ৷ ওই বছরে ইংল্যান্ড অ্যাশেজ হারলেও দলের সর্বাধিক রানস্কোরার (553) ছিলেন তিনি ৷ ঘরের মাঠে সেবার অস্ট্রেলিয়ার কাছে 0-4 ব্যবধানে পর্যুদস্ত হয়েছিল 'থ্রি-লায়ন্স' ৷
সময়ের সঙ্গে হোম কন্ডিশনে দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট ব্য়াটার হয়ে উঠেছিলেন অনুরাগী মহলে 'জাজ' নাম পরিচিত এই ব্য়াটার ৷ দেশের মাটিতে যাঁর ব্য়াটিং গড় ছিল পঞ্চাশের কাছাকাছি ৷ পরবর্তীতে 1992 বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড দলের অংশ ছিলেন তিনি ৷ ফাইনালে অবশ্য খেলেননি তিনি ৷ যে ম্য়াচে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতেছিল পাকিস্তান ৷ পরের বছর এজবাস্টনে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 163 বলে 167 রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছিলেন হ্য়াম্পশায়ার ক্রিকেটার ৷ ইংরেজ ক্রিকেটার হিসেবে স্মিথের ওয়ান-ডে'তে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের সেই নজির অক্ষত ছিল 23 বছর ৷
Everyone at the England & Wales Cricket Board is deeply saddened to hear of the passing of Robin Smith.— England Cricket (@englandcricket) December 2, 2025
An England and Hampshire legend.
Rest in peace, Judge ❤
2016 সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 171 রান করে রবিন স্মিথের রেকর্ড ভেঙেছিলেন অ্যালেক্স হেলস ৷ স্পিন বোলিংয়ের বিরুদ্ধে দুর্বলতা এবং কাঁধের চোটে 1994 সালে টেস্ট স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছিলেন স্মিথ ৷ পরের বছর টেস্ট দলে পুনরায় ডাক পেলেও টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর দ্বিতীয় স্পেল ছিল সংক্ষিপ্ত ৷ সবমিলিয়ে মাত্র 32 বছর বয়সে আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শেষ হয় 62 টেস্ট খেলা স্মিথের ৷
প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 426 ম্যাচ খেলা রবিন স্মিথ কেরিয়ারের পুরোটাই কাটিয়েছেন হ্যাম্পশায়ারে ৷ 61টি শতরান-সহ প্রথম শ্রেণিতে তাঁর নামের পাশে রয়েছে 26,155 রান ৷ স্মিথের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্য়ান রিচার্ড থম্পসন ৷ প্রয়াত ক্রিকেটারকে শ্রদ্ধা জানাতে ব্রিসবেনে বৃহস্পতিবার শুরু হতে চলা অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টে কালো ব্যাজ পরে নামবেন ইংল্য়ান্ড ক্রিকেটাররা ৷