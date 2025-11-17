প্রয়োজনীয় ভোটার লিস্টে নাম অমিল, SIR প্রক্রিয়ায় বিপাকে দেশের প্রাক্তন ডিফেন্ডার

প্রয়োজনীয় ভোটার লিস্টে নাম অমিল, SIR প্রক্রিয়ায় বিপাকে দেশের প্রাক্তন ডিফেন্ডার
খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে তরুণ দে ও তাঁর স্ত্রী'র নাম না-থাকলেও 2002 ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে তাঁদের পুত্র ও কন্যার ৷
Published : November 17, 2025 at 3:44 PM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: তাঁকে ইস্টবেঙ্গলের কিংবদন্তি বললে অত্যুক্তি হয় না ৷ তবে খেলেছেন মোহনবাগানের হয়েও ৷ ইস্ট-মোহনের প্রাক্তনী তরুণ দে'র কেরিয়ারের সেরা প্রাপ্তি অবশ্যই 1984 এশিয়ান গেমসে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা ৷ ডিফেন্ডার হিসেবে কলকাতাক দুই প্রধানের হয়ে বহু স্মরণীয় ম্য়াচ খেলা তরুণ দে চাকরি করেছেন সরকারি দফতরেও ৷ অথচ 2002 সালের ভোটার লিস্টে নাম অমিল প্রাক্তন এই ভারতীয় ডিফেন্ডারের ৷ নাম পাওয়া যাচ্ছে না তাঁর স্ত্রী শ্রাবণী দে'রও ৷ সবমিলিয়ে ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়া শুরু হতেই বিপাকে দেশের প্রাক্তন ডিফেন্ডার ৷ শুরু হয়েছে বিতর্কও ৷
সমগ্র বিষয়টি নিয়ে হতবাক প্রাক্তন লাল-হলুদ তারকা ৷ অবশ্য খোঁজ নিয়ে জানা গেল 2002 ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে তাঁদের পুত্র শতদ্রু দে ও কন্যা শ্রবণা দে'র ৷ কীভাবে এমনটা ঘটল কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না তরুণ ৷ ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন পর্বে 2002 সালে ভোটাধিকার প্রাপ্ত হওয়ার পরও ভোটার তালিকায় নাম না-থাকলে 13টি প্রয়োজনীয় নথির যে কোনও একটি দেখানোর নির্দেশিকা জারি হয়েছে ৷ দেশের হয়ে খেলা প্রাক্তন ডিফেন্ডারকেও বোধহয় এবার তেমনই কিছু করতে হবে ৷
ফোনের ওপার থেকে হতাশ শোনায় প্রাক্তন ফুটবলরের গলা ৷ ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "আমি জানি না কী করে এমন হল ৷ আমার জন্ম এ দেশেই ৷ যা করেছি সবটাই এখানে ৷ এমনকী আগেরবার ভোটটাও দিয়েছি ৷ কী করে আমার আর স্ত্রী'র নাম বাদ পড়ল জানি না ৷" ঠিকানা বদলালেও 2002-এর ভোটার লিস্ট থেকে তাঁর নাম বাদ পড়ার কথা নয় ৷ আর যদি বাদ পড়েও তা হলে এতদিন ভোট দিলেন কীভাবে ? বিতর্কের মাঝে একটাই প্রশ্ন প্রাক্তন ফুটবলারের মনে ৷
তাঁক কথায়, "আমি 1994 সাল পর্যন্ত গাঙ্গুলিবাগানে ছিলাম ৷ এরপর আমি লায়েলকায় চলে এসেছি ৷ ওখানে লিস্ট থেকে নামটা বাদ দিয়েই এখানে নামটা ঢুকেছে ৷ তা ছাড়া আমি তো এখানে একাধিকবার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছি ৷ কেন এমন হল বুঝতে পারছি না ৷"
এখন বর্ধমানে একটি অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন বলে সেখানেই থাকেন তরুণ দে ৷ এসআইআর প্রক্রিয়ায় সমস্যা দেখা দেওয়ায় তড়িঘড়ি কলকাতায় চলে এসেছিলেন তিনি ৷ কী করবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না তরুণ দে ৷ বলেন, "আমি দু'দিন ছুটি নিয়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিলাম ৷ সেখানে স্থানীয় বিধায়কের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ তিনি অশ্বস্ত করেছেন ৷" তবে তিনিও যে দিশা দেখাতে পারছেন তেমনটা নয় ৷ তবে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন ৷ কী জানিয়েছেন তাঁর অঞ্চলের বিধায়ক মলয় মজুমদার ?
তরুণ দে'র কথায়, "উনি জানিয়েছেন, শুনানির দিনক্ষণ জানালে গিয়ে পাসপোর্ট কিংবা আধারের মতো প্রয়োজনীয় নথি প্রদান করতে হবে ৷"
ফলত দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকলেও খানিক আশায় রয়েছেন তরুণ ৷ তবে ক্লাব ফুটবলের কিংবদন্তি জাতীয় দলের প্রাক্তন সদস্য এহেন হয়রানির শিকার হওয়ায় আশঙ্কায় ময়দানের অন্যান্য প্রাক্তনীরাও ৷