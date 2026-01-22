প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক ইলিয়াস পাশা প্রয়াত, শোকের ছায়া ময়দানে

প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক ইলিয়াস পাশা প্রয়াত, শোকের ছায়া ময়দানে
1990-99 দশ বছর লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলেছেন ইলিয়াস পাশা ৷
কলকাতা, 22 জানুয়ারি: অস্তাচলে লাল-হলুদের 17 নম্বর জার্সি ৷ পরলোকে ইলিয়াস পাশা ৷ দীর্ঘ রোগভোগের পর বৃহস্পতিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন লাল-হলুদের প্রাক্তন অধিনায়ক ৷
1989 সালে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের হয়ে ময়দানি ফুটবলে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিলে এই সাইড-ব্য়াকের ৷ বেঙ্গালুরু (তৎকালীন ব্যাঙ্গালোর) থেকে এসে কলকাতা ময়দানে সাদা-কালো আবির্ভাব হয়েছিল পাশার ৷ তবে মহামেডানের হয়ে একটি মরশুম খেলার পরেই 1990 সালে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি ৷ টানা দশ বছর ইস্টবেঙ্গলের রাইট-ব্যাক হিসেবে সাফল্যের সঙ্গে খেলেছেন ৷ সৈয়দ নঈমুদ্দিন, শ্যামল ঘোষের কোচিংয়ে পরিশীলিত হয়েছিলেন এই দক্ষিণী ফুটবলার ৷ খেলেছেন প্রদীপ (পিকে) বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের প্রশিক্ষণেও ৷
নয়ের দশকে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তরুণ দে সমৃদ্ধ লাল-হলুদ রক্ষণ ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ৷ দলে সুযোগ পাওয়া যে কোনও ডিফেন্ডারের কাছে ছিল চ্যালেঞ্জিং ৷ সেই পরিস্থিতিতে ইলিয়াস পাশা হয়ে উঠেছিলেন সকল কোচেরই প্রথম পছন্দ ৷ সতীর্থ তরুণ দে আচমকা ইলিয়াস পাশার মৃত্যুর খবরে স্তম্ভিত ৷ ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "অত্যন্ত ভালো ছেলে ছিল পাশা ৷ 17 নম্বর জার্সি পরে খেলত ৷ একজন ডিফেন্ডারের যেভাবে কপিবুক মেনে খেলা উচিত পাশা ছিল তার বাস্তব ছবি ৷ ঝুঁকি নিয়ে খেলত না ৷ আক্রমণ এবং রক্ষণে সমানভাবে অংশ নিত ৷ ম্যাচ-রিডিং ছিল অসাধারণ ৷ কোচেরাও পাশার ম্যাচ রিডিংয়ে আস্থা রাখত ৷ ব্যাঙ্গালোর থেকে এসে এখানে বাংলা ভাষাটা দ্রুত শিখে নিয়েছিল ৷ অত্যন্ত সজ্জন একটা ছেলে ৷ অসুস্থ ছিল শুনেছিলাম ৷ কিন্তু হঠাৎ করে এভাবে চলে যাবে ভাবিনি ৷ একজন ভালো মানুষকে হারালাম ৷"
ইস্টবেঙ্গলের নেতৃত্বের ভারও সামলেছেন ইলিয়াস পাশা ৷ কলকাতা লিগ, আইএফএ শিল্ড, বরদলুই ট্রফি, ফেডারেশন কাপ, ডুরান্ড কাপ, ডিসিএম ট্রফি-সহ দেশীয় ফুটবলে সব খেতাবই জিতেছেন তিনি ৷ আবার বাংলা দলের হয়ে সন্তোষ ট্রফি জয়ের কৃতিত্বও রয়েছে পাশার ঝুলিতে ৷ পাশাপাশি স্বল্প সময়ের জন্য় হলেও ভারতীয় দলের জার্সিও চাপিয়েছিলেন গায়ে ৷ তবে সফল হতে পারেননি ৷
খেলোয়াড়ি জীবনে চাকরির প্রস্তাব পেলেও পাশা তা গ্রহণ করেননি ৷ সেই আমলে ফুটবলকে পেশা করেই বাঁচতে চেয়েছিলেন পাশা ৷ চাকরি না-করার সিদ্ধান্ত তাঁকে পরবর্তী জীবনে আর্থিক দুর্দশার দিকে ঠেলে দেয় ৷ অর্থকষ্ট দূর করতে বেঙ্গালুরুর রাস্তায় অটোও চালিয়েছেন ৷ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কয়েকবছর আগে আর্থিক সাহায্য করেছিল ইলিয়াস পাশার পরিবারকে ৷ তারপরেও নিয়মিত পাশে থেকেছে ক্লাব ৷ স্বভাবতই ইলিয়াস পাশার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ ইস্টবেঙ্গল ৷