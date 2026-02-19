হতাশ প্রাক্তনরা, রঞ্জি ব্যর্থতার ময়নাতদন্তে সিএবি

হতাশ প্রাক্তনরা, রঞ্জি ব্যর্থতার ময়নাতদন্তে সিএবি
সুদীপ ছাড়া বাকিদের ব্যাটিং ব্যর্থতা নিয়ে সরব প্রাক্তন বাংলা কোচ ৷
Published : February 19, 2026 at 11:22 AM IST
কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি: সেমিফাইনালের তৃতীয়দিন প্রথম সেশন পর্যন্তও যে জার্নিটা মসৃণ বলে মনে হচ্ছিল, আগামী কয়েকঘণ্টায় সেই মসৃণ জার্নিই ব্য়র্থতায় পর্যবসিত হল ৷ কথা হচ্ছে জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির শেষ চারে বাংলার লজ্জার হার নিয়ে ৷ সেমিফাইনালে হারের সঙ্গে গত 36 বছর ধরে লালন করে আসা ট্রফি ফেরানোর স্বপ্নও শেষ হল বাংলার ৷ গ্রুপ পর্বে 36 পয়েন্ট সংগ্রহ করে নকআউটে পৌছেও কেন এই ব্যর্থতা, প্রশ্ন সকলের ৷ সেমিতে ঘণ্টা দেড়েকের বিপর্যয়কে ব্যর্থতার কারণ হিসেবে ঢাল করা হলেও এর বীজ অনেক গভীরে ৷ প্রাক্তন কোচ অরুণ লাল যেমন জানিয়েই দিলেন, পুরো ম্য়াচে ব্যর্থ অভিমন্যু ঈশ্বরণ অ্যান্ড কোম্পানি ৷
বাংলা দলের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তি যেমন জানালেন, সুদীপ ঘরামির মহাকাব্যিক ইনিংস ছাড়া কোয়ার্টার ফাইনালের বাধাও টপকানো যেত না ৷ সেমিফাইনালের মতো মঞ্চে সুদীপ ছাড়া কেউ রান পায়নি ৷ জম্মু-কাশ্মীরের কোচ অজয় শর্মাও ম্য়াচ শেষে সাফ জানিয়েছেন, ব্য়াট হাতে সুদীপ ঘরামি ছাড়া বাকিরা ফর্মে নেই দেখে তাঁরা লিড না-পেয়েও আশাহত হননি ৷ প্রথম ইনিংসে 26 রানে পিছিয়ে থাকাকে সেভাবে পাত্তাই দেয়নি পরশ ডোগরার দল ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে আকিব নবি, সুনীল কুমারদের তাই নির্দিষ্ট লাইনে বল করে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন অজয় শর্মা ৷ তবে জম্মু-কাশ্মীর ভাবতে পারেনি বাংলা দ্বিতীয় ইনিংসে এতটা সস্তায় গুটিয়ে যাবে ৷
প্রতিপক্ষ শিবিরের এহেন কাঁটাছেড়া বাংলা দলে নেই ৷ তাদের মতে কল্যাণীতে দ্বিতীয় ইনিংসের ভরাডুবিই দলের ব্যর্থতার কারণ ৷ দেড়ঘণ্টার খারাপ ক্রিকেটে ম্যাচ হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, দাবি কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার ৷ তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার পরেও ম্যাচ হাতছাড়ার ঘটনা মানতে পারছেন না প্রাক্তনরা ৷ কর্তারাও হতাশ ৷
বাংলার শেষ রঞ্জি জয়ী দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং দলের প্রাক্তন কোচ অরুণ লাল বলছেন, "একটা সেশন নয়, পুরো ম্যাচ খারাপ খেলেছে বাংলা ৷ প্রথম ইনিংসে একজন সেঞ্চুরি করল আর বাকি দশজনে দেড়শো রান ৷ এটাকে কি একটা সেশনের ব্যর্থতা বলা যাবে ? ভালো উইকেটে দু'বার ব্যর্থতা, এটা মানা যায় না ৷" অরুণ লালের সংযোজন, "খুব হতাশ আমি ৷ হতাশাজনক ফলাফল । এবার যে রকম গ্রুপ পেয়েছিল বা নকআউটের প্রতিপক্ষ যারা ছিল, আমি বড় কিছু আশা করেছিলাম ৷"
আশাহত রঞ্জি ট্রফি জয়ী বাংলা দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷ তিনি বলছেন, "এই দলে দক্ষতা আছে ৷ কিন্তু বড় ম্যাচে কঠিন পরিস্থিতি সামলানোর খাঁচা নেই ৷ যে হার না-মানা মানসিকতা দরকার, সেটা নেই ৷ যেটা জম্মু-কাশ্মীরের আব্দুল সামাদ করেছে, আমাদের কোনও ব্যাটার সেই ব্যাটিংটা করলে ম্যাচ ঘুরে যেত ৷ 180 করলে আমরা ম্যাচটা জিতে যেতাম ৷"
কী করলে কী হত, তা এখন আফসোসের তালিকায় ৷ ভিশন টোয়েন্টি-টোয়েন্টি এখন ভিশন টোয়েন্টি-টোয়েন্টি এইট ৷ তবুও নতুন ক্রিকেটারের দেখা নেই ৷ সম্বরণের মতে স্থানীয় ক্লাব ক্রিকেটের দু'টো ডিভিশনেই জোর দেওয়া জরুরি ৷ সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে রঞ্জি ট্রফি অধরা ৷ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, যে দল নিয়মিত সেমিফাইনাল খেলে তাদের ট্রফিজয়ের ক্ষমতা আছে ৷ বাংলা দল সাম্প্রতিক অতীতে একাধিকবার সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল খেলেও ট্রফি ছুঁতে ব্যর্থ হচ্ছে বারংবার ৷
তাই কোথায় ভুল হচ্ছে, তা খুঁজে বের করাই এখন বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার প্রধান কাজ ৷ আয়োজনে ত্রুটি না-রেখেও ফলাফলে খামতি, সিএবি'র অন্দরমহলেও ব্যর্থতার কারণ খোঁজার প্রস্তুতি শুরু, একইসঙ্গে সমাধানও ৷