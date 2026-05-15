তিলককে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য ! আর্শদীপকে ব্য়ান করার দাবি তুললেন প্রাক্তন ক্রিকেটার

তিলককে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য ! আর্শদীপকে ব্য়ান করার দাবি তুললেন প্রাক্তন ক্রিকেটার
চলতি আইপিএলে নিষিদ্ধ করা হোক আর্শদীপকে ৷ সোশাল মিডিয়ায় দাবি তুললেন লক্ষ্মণ শিবরামাকৃষ্ণাণ ৷
Published : May 15, 2026 at 12:30 PM IST
হায়দরাবাদ, 15 মে: নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রোটোকলের লঙ্ঘন হওয়ায় সম্প্রতি আইপিএলের মাঝেই একাধিক নিয়মনীতি লাগু করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ যেখানে ক্রিকেটার, ম্য়ানেজার এবং সাপোর্ট স্টাফদের সোশাল মিডিয়া ব্যবহার ও ধূমপান সংক্রান্ত নানা বিষয়ে রাশ টানা হয়েছে ৷ এমন সময়ে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করে ফের বিতর্কে আর্শদীপ সিং ৷ স্ন্য়াপচ্য়াট ভিডিয়োর মাঝে জাতীয় দলের সতীর্থ তথা মুম্বই ব্য়াটার তিলক বর্মাকে আপত্তিজনক মন্তব্য করায় পঞ্জাব কিংস পেসারকে আইপিএলে নিষিদ্ধ করারও দাবি উঠল ৷
ঘটনার সূত্রপাত, বৃহস্পতিবার পঞ্জাব কিংস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্য়াচের দিন আর্শদীপের একটি স্ন্য়াপচ্য়াট ভিডিয়োকে কেন্দ্র করে ৷ যেখানে মুম্বই ব্য়াটার তিলককে 'আঁধার' বলে সম্বোধন করতে শোনা গিয়েছে আর্শদীপকে ৷ শুধু তাই নয়, আর্শদীপ তাঁর জাতীয় দলের সতীর্থকে বলছেন, "সানস্ক্রিন ব্যবহার করেছো ?"
নিছক মজার ছলে তিলককে কথাগুলো বললেও আর্শদীপের মন্তব্য়কে খুব ভালো চোখে নেয়নি নেটাগরিকরা ৷ পঞ্জাব পেসারের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার লক্ষ্মণ শিবরামাকৃষ্ণাণ-ও ৷ তিনি লেখেন, "কেউ আমার কথা বিশ্বাস করেনি ৷ সকলে আমাকে ট্রল করেছিল ৷ আর্শদীপকে চলতি মরশুমে ব্য়ান করে দেওয়া হোক ৷"
Arshdeep Singh looked straight at Tilak Varma and said:— PitchTalks (@ThePitchTalks) May 14, 2026
“Oye Andhere, sunscreen lagaaya?”
The pain and discomfort on Tilak’s face said it all, He was visibly hurt and NOT impressed at all.
How can a “joke” cut so deep? This wasn’t banter, it was pure racial shade 😔 pic.twitter.com/86BbYv8wI9
তিনি আরও লেখেন, "তিলক এখন কিছু বলবে না কারণ ও কেরিয়ারের শুরুর দিকে রয়েছে ৷ তবে বিসিসিআই'য়ের কাছে প্রমাণ রয়েছে ব্যবস্থা গ্রহণ করার ৷" এমনিতেই আর্শদীপ সিং'য়ের আচরণ আতস কাচের তলায় রয়েছে ৷ চলতি মাসে তাঁর একটি ভ্লগিংয়ে সতীর্থ যুজবেন্দ্র চাহালকে দেখা গিয়েছিল ভেপিং করতে ৷ যা বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল ৷ সেই ঘটনার পরেই একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি হয়েছে বোর্ডের তরফে ৷ তারপরেও আইপিএলের মাঝে সোশাল মিডিয়ায় আর্শদীপের এহেন মন্তব্য বোর্ড এখন কীভাবে নেয়, সেটাই দেখার ৷
ম্য়াচে এদিন তিলক বর্মার ব্য়াটেই পঞ্জাবকে হারায় মুম্বই ৷ বাঁ-হাতি ব্য়াটারের 33 বলে অপরাজিত 75 রান ছয় উইকেটে জয় এনে দেয় 'পল্টনদের' ৷ এই নিয়ে টানা পাঁচ ম্য়াচ হেরে প্লে-অফের অঙ্ক কঠিন করল শ্রেয়স আইয়ারের দল ৷