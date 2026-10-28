নভেম্বরে কলকাতায় আসছেন প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান রাইটব্যাক মাইকন ডগলাস

নভেম্বরে কলকাতায় আসছেন প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান রাইটব্যাক মাইকন ডগলাস
Maicon Douglas will Come to Kolkata: ভারতীয় ফুটবলের উন্নতিতে কাজ করবেন প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান তারকা ৷ একটি বেসরকারি সংস্থার 'মিশন 2037'-এর অংশ হচ্ছেন মাইকন ৷
Published : October 28, 2026 at 2:57 PM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: অক্টোবরের শুরুতেই ভারত বনাম ব্রাজিল ম্যাচকে কেন্দ্র করে মেতে উঠেছিল ফুটবলপ্রেমী বাঙালি ৷ সেই রেশ এখনও কাটেনি ৷ তার আগেই ফের কলকাতার ফুটবল প্রেমীদের জন্য সুখবর ৷ যখন রিয়াল মাদ্রিদ এবং বার্সেলোনার প্রাক্তন তারকাদের নিয়ে কলকাতায় ফুটবলের ঝড় উঠতে চলেছে, ঠিক তার পরপরই কলকাতা শহরে পা রাখতে চলেছেন প্রাক্তন ব্রাজিলিয় রাইট ব্যাক মাইকন ডগলাস ৷
দু'দিনের সফরে মাইকনের মূল অনুষ্ঠান হবে 14 নভেম্বর সন্ধেয় বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে ৷ তবে এই সফর শুধুমাত্র প্রচারমূলক কর্মসূচি নয় ৷ ভারতীয় ফুটবলের তৃণমূল স্তরে প্রতিভার অন্বেষণ এবং তাদের উন্নতির লক্ষ্যে যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন এই প্রাক্তন ব্রাজিলিয় তারকা ৷ একটি বেসরকারি সংস্থা 'মিশন 2037'-এর লক্ষ্যে একটি ভারতীয় ফুটবলারদের পুল তৈরি করার পরিকল্পনা সাজিয়েছে ৷ প্রতিভাবান ফুটবলারদের ইউরোপের বিভিন্ন ক্লাবে খেলানোর উদ্যোগ নেবে ৷
সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেশজুড়ে প্রতিভা অন্বেষণ, আবাসিক অ্যাকাডেমির সঙ্গে সংযোগ এবং যুব ফুটবলারদের উন্নয়নে কাজ করা হবে ৷ মাইকনের উপস্থিতি সেই উদ্যোগকে আন্তর্জাতিক মাত্রা দেবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে যুব প্রতিভা খোঁজার কাঠামো আরও শক্তিশালী করা, আধুনিক ফুটবল নিয়ে প্রযুক্তিগত পরামর্শ দেওয়া এবং ভারতীয় ফুটবলারদের জন্য আন্তর্জাতিক সুযোগ তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে ৷
মাইকনের কলকাতা সফরে ভারত এবং ব্রাজিলের মধ্যে ফুটবলার বিনিময়ের পরিকল্পনা করা হচ্ছে ৷ যার লক্ষ্য, ভারতীয় ফুটবলারদের আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরা ৷ প্রসঙ্গত, হোসে মোরিনহোর কোচিংয়ে ইন্টার মিলানের ঐতিহাসিক ট্রেবল জয়ী দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন মাইকন ৷ 2010 বিশ্বকাপে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর অবিশ্বাস্য গোল এখনও ফুটবলপ্রেমীদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল ৷
মাইকন ব্রাজিলের হয়ে দু'টি বিশ্বকাপে খেলেছেন ৷ মাইকনের কলকাতা সফর শুধুমাত্র ব্রাজিলীয় কিংবদন্তিকে সামনে থেকে দেখার সুযোগ নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যতের পরিকল্পনাও ৷