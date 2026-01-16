প্রয়াত প্রাক্তন রঞ্জি ক্রিকেটার অজয় বর্মা, বঙ্গ ক্রিকেটে শোকের ছায়া

প্রয়াত প্রাক্তন রঞ্জি ক্রিকেটার অজয় বর্মা, বঙ্গ ক্রিকেটে শোকের ছায়া
রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার 'ভিশন-2028' প্রকল্পের কোচিং প্যানেলের অন্যতম মুখ ছিলেন অজয় বর্মা ৷
Published : January 16, 2026 at 2:27 PM IST
কলকাতা, 16 জানুয়ারি: চলে গেলেন বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার অজয় বর্মা ৷ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল তাঁর ৷ মাত্র 62-তে প্রয়াত প্রাক্তন এই ক্রিকেটার বাংলার হয়ে খেলেছেন 25টি প্রথম শ্রেণির ম্য়াচ ৷ এছাড়া রঞ্জি খেলা প্রাক্তন এই ক্রিকেটার 11টি লিস্ট-এ ম্যাচও খেলেছেন বাংলার জার্সিতে ৷ মৃত্যুর আগে পর্যন্তও জুড়ে ছিলেন ক্রিকেটের সঙ্গে ৷ আরও ভালো করে বললে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের (CAB) সঙ্গে ৷
রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার 'ভিশন-2028' প্রকল্পে কোচিং প্যানেলের অন্যতম মুখ ছিলেন অজয় বর্মা ৷ জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে অসুস্থ বোধ করায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে ৷ সেখানেই জীবনের বাইশ গজে ইতি টানেন অজয় বর্মা ৷ ময়দানি ক্রিকেটে অতি সজ্জন মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন প্রয়াত এই ক্রিকেটার ৷ সুভদ্র, শৃঙ্খলাপরায়ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবেও আলাদা পরিচিতি ছিল অজয় বর্মার ৷ অজাতশত্রু এহেন মানুষটির আকস্মিক প্রয়াণে তাই ময়দানে শোকের ছায়া ৷
ছিলেন অলরাউন্ড ক্রিকেটার ৷ ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বোলিংয়েও রঞ্জি ট্রফি-সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এর যুগ ধরে বাংলার হয়ে বহু স্মরণীয় পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন অজয় বর্মা ৷ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অজয় বর্মার অভিষেক হয়েছিল 1986-87 মরশুমে ৷ তিনটি সেঞ্চুরি-সহ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর ঝুলিতে রয়েছে 1,263 রান ৷ এর মধ্যে সর্বাধিক স্কোর 162 ৷ অফস্পিনার হিসেবে পরিচিত প্রয়াত প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 46টি উইকেট দখল করেছেন ৷ সেরা বোলিং ফিগার 56 রানের বিনিময়ে ছয় উইকেট ৷ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট থেকে অজয় বর্মা অবসর নিয়েছিলেন 1997-98 মরশুমে ৷
লিস্ট-এ ক্রিকেটে অজয় বর্মার অভিষেক হয়েছিল অবশ্য বেশ খানিকটা পরে 1991-92 মরশুমে ৷ পাঁচ বছর অর্থাৎ 1996-97 পর্যন্ত এই ফরম্যাটে খেলেছিলেন তিনি ৷ যেখানে 11 ম্য়াচে 343 রান করার পাশাপাশি সাতটি উইকেট রয়েছে তাঁর ঝুলিতে ৷ অবসরোত্তর জীবনে কোচিংয়ে আসেন অজয় বর্মা ৷ পরবর্তীতে সিএবি'র ভিশন-2028 ক্যাম্পে তাঁর কোচিংয়ে সমৃদ্ধ হয়েছেন পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেটাররা ৷ স্বাভাবিকভাবেই অজয় বর্মার আকস্মিক প্রয়াণে শোকাহত ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল ৷ সোশাল মিডিয়ায় শোকজ্ঞাপন করা হয়েছে সিএবি'র তরফে ৷