প্রয়াত প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট আইএস বিন্দ্রা, শোকপ্রকাশ আইসিসি চেয়ারম্যানের

প্রয়াত প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট আইএস বিন্দ্রা, শোকপ্রকাশ আইসিসি চেয়ারম্যানের
সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময় পঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট পদ সামলেছেন আইএস বিন্দ্রা ৷
Published : January 26, 2026 at 7:26 AM IST
হায়দরাবাদ, 26 জানুয়ারি: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজ জয়ের দিন খারাপ খবর ভারতীয় ক্রিকেটে ৷ প্রয়াত প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট ইন্দরজিৎ সিং বিন্দ্রা ৷ যিনি আইএস বিন্দ্রা নামেই খ্য়াত ছিলেন ৷ দীর্ঘ রোগভোগের পর রবিবার 84 বছর বয়সে মৃত্যু হল ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম গুণী প্রশাসকের ৷
প্রয়াত আরও এক পূর্বতন বোর্ড প্রেসিডেন্ট জগমোহন ডালমিয়ার পাশাপাশি আইএস বিন্দ্রার দূরদৃষ্টি বদলে দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট এবং ক্রিকেট বোর্ডকে ৷ বিশ্ব ক্রিকেটে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রতিপত্তির অন্যতম কারণ ছিলেন আইএস বিন্দ্রা ৷ যিনি 36 বছর পঞ্জাব ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন ৷ যে সময়কালে পঞ্জাব ক্রিকেটের পরিকাঠামোয় আমূল সংস্কার করেছেন তিনি ৷ দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম মোহালি নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল তাঁর সময়েই ৷ যা বর্তমানে আইএস বিন্দ্রার নামেই নামাঙ্কিত ৷
ইংল্য়ান্ডের বাইরে গিয়ে উপমহাদেশে বিশ্বকাপ ক্রিকেট আয়োজনের নীল নকশা জগমোহন ডালমিয়ার সঙ্গে সাজিয়েছিলেন আইএস বিন্দ্রাই ৷ যা আন্তর্জাতিক আঙিনায় ভারতীয় ক্রিকেটের সমৃদ্ধির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল ৷ 1993-1996 তিনবছর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট পদে থাকাকালীন ঘরোয়া ক্রিকেটের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং নিত্যনতুন সব নীতি আরোপ করে বিশ্ব ক্রিকেটে ভারত এবং ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে আরও শক্তিশালী করেছিলেন আইএস বিন্দ্রা ৷
বিভিন্ন ইস্যুতে মতপার্থক্য থাকলেও জগমোহন ডালমিয়ার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পরবর্তীতে 1996 সালে ফের উপমহাদেশে বিশ্বকাপ আয়োজনে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিলেন আইএস বিন্দ্রা ৷ যা একযোগে আয়োজন করেছিল ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা ৷ বিসিসিআই'য়ের পাশাপাশি শরদ পওয়ার আইসিসি চেয়ারম্যান থাকাকালীন বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি'র একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বিন্দ্রা ৷ স্বভাবতই তাঁর মৃত্যুতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যে তার অন্যতম বরিষ্ঠ প্রশাসককে হারাল, তা বলাই যায় ৷
Deepest condolences on the passing of Mr. I S Bindra, former BCCI president and a stalwart of Indian cricket administration. May his legacy inspire future generations. Om Shanti 🙏— Jay Shah (@JayShah) January 25, 2026
আইসিসি চেয়ারম্য়ান জয় শাহ প্রাক্তন বোর্ড প্রেসিডেন্ট আইএস বিন্দ্রার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন ৷ তিনি লেখেন, "প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট এবং ভারতীয় ক্রিকেটের দিকপাল প্রশাসক আইএস বিন্দ্রার মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি ৷ তাঁর উত্তরাধিকার আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস ৷"