'পুরো ড্রেসিংরুম জানত', আটবছর পর স্যান্ডপেপার-গেট নিয়ে বোমা ফাটালেন খোয়াজা

'পুরো ড্রেসিংরুম জানত', আটবছর পর স্যান্ডপেপার-গেট নিয়ে বোমা ফাটালেন খোয়াজা
ঘটনার তদন্ত করে ওয়ার্নার ও স্মিথকে একবছর এবং ব্যানক্রফটকে ন'মাসের জন্য সবধরনের ক্রিকেটে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷
Published : November 7, 2026 at 12:25 PM IST
মেলবোর্ন, 7 নভেম্বর: শাস্তি পাওয়া তিন ক্রিকেটার কেবল নন, স্যান্ডপেপার-গেট কাণ্ডের সময় বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিল অস্ট্রেলিয়ার পুরো ড্রেসিংরুম ৷ কলঙ্কজনক সেই ঘটনার আটবছর বাদে এসে বোমা ফাটালেন প্রাক্তন অজি ওপেনার উসমান খোয়াজা ৷ এখানেই শেষ নয় ৷ কেপটাউনে তৃতীয় টেস্টের আগে পোর্ট এলিজাবেথে দ্বিতীয় টেস্টেও অজি ক্রিকেটাররা শিরীষ কাগজ ব্যবহার করে বল বিকৃত করেছিলেন বলে বিস্ফোরক দাবি করেছেন প্রাক্তন বাঁ-হাতি ব্যাটার ৷
2018 সালের মার্চে নিউল্যান্ডস টেস্ট চলাকালীন শিরীষ কাগজ দিয়ে বল বিকৃতির সময় টেলিভিশন ক্যামেরায় হাতেনাতে ধরা পড়েছিলেন ক্যামেরন ব্যানক্রফট ৷ পরবর্তীতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তদন্তে উঠে এসেছিল যে পরিকল্পনাটি ডেভিড ওয়ার্নারের মস্তিষ্কপ্রসূত ৷ যা মাঠে নেমে সফল করেছিলেন ব্যানক্রফট ৷ আর সবকিছু জেনেও বিষয়টি আটকানোর চেষ্টা থেকে বিরত ছিলেন তৎকালীন অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ ৷ ফলত ওয়ার্নার-স্মিথকে একবছর এবং ব্যানক্রফটকে ন'মাসের জন্য সবধরনের ক্রিকেটে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷ কিন্তু সেই সিরিজে 'ব্য়াগি গ্রিন' শিবিরের সদস্য খোয়াজার নয়া দাবি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তদন্তকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিল ৷
আত্মজীবনী প্রকাশের আগে সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় একটি দৈনিকের মুখোমুখি হয়েছিলেন খোয়াজা ৷ সেখানেই আত্মজীবনী থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করে স্যান্ডপেপার-গেট নিয়ে এমন সব বিস্ফোরক দাবি করেছেন খোয়াজা ৷ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে 88টি টেস্ট খেলা ক্রিকেটার জানিয়েছেন, সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট অর্থাৎ পো্র্ট এলিজাবেথ (বর্তমান গেবেরহা) থেকেই বল বিকৃতি শুরু হয়ে গিয়েছিল ৷ খোয়াজার কথায়, "আলাদা করে ব্য়াটার, বোলার কিংবা কোচিং স্টাফেরা নন ৷ বিষয়টি সম্পর্কে ড্রেসিংরুমে আমরা সকলে অবগত ছিলাম ৷"
প্রাক্তন তারকা ওপেনারের সংযোজন, "আদর্শে অটুট থাকলে এমন কাজ করার কথা নয় ৷ সকলের থেকে নিজেকে আলাদা করে সত্য সামনে আনার অভিপ্রায়ও আমার নেই ৷ তবে আট বছর বাদে এসে আমার মনে হয়েছে সত্য়িটা সকলের জানা দরকার ৷" খোয়াজা জানান, ঘটনার পর ড্রেসিংরুমে ফিরে তিনি সতীর্থদের দায়ভার ভাগ করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি ৷
🚨 SHOCKING REVELATIONS BY USMAN KHAWAJA IN HIS BOOK. 🤯 - Khawaja claims that everyone in the Australian team knew about the 2018 sandpaper scandal. - He also claims that Australia had been involved in ball tampering even before the incident in which they were caught.🏏 https://t.co/gGflHDZo8Q— Sports Reaction (@Aamirsohail409) November 7, 2026
প্রাক্তন ওপেনারের এহেন বিস্ফোরক দাবির পর স্বাভাবিকভাবেই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে যে তদন্ত হয়েছিল, তার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ৷ এমনকী এক্ষেত্রে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে কাঠগড়ায় তুলেছেন স্বয়ং খোয়াজা ৷ ঘটনার তদন্তে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পর্যবেক্ষণ ছিল বল বিকৃতির পরিকল্পনা দলের তিন ক্রিকেটারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ৷ কিন্তু খোয়াজার দাবি অন্য কথা বলছে ৷
যদিও খোয়াজার বিস্ফোরক দাবির পরও নিজেদের তদন্তের নিরপেক্ষতার প্রশ্নে অনড় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷ শনিবার এ প্রসঙ্গে এক বিবৃতি জারি করেছে তারা ৷ যেখানে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া লিখেছে, "প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে প্রদান করা হয়েছিল এবং সেগুলির যথোপযুক্ত বিবেচনা হয়েছিল ৷ সবমিলিয়ে সততার সঙ্গে করা তদন্তের শেষে যে সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছিলাম তাতে আমরা অনড় রয়েছি ৷"