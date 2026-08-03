ভারতীয় দলে গম্ভীরের কোচিং স্টাফে অসমের প্রাক্তন ক্রিকেটার শুভদীপ ঘোষ

ভারতীয় দলে গম্ভীরের কোচিং স্টাফে অসমের প্রাক্তন ক্রিকেটার শুভদীপ ঘোষ
অসমের হয়ে 17টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলা শুভদীপ ঘোষ নিযুক্ত হলেন জাতীয় দলের নয়া ফিল্ডিং কোচ ৷
Published : August 3, 2026 at 5:25 PM IST
মুম্বই, 3 অগস্ট: ইংল্যান্ড সফরের পর সহকারি কোচ রায়ান টেন দুশখাতে'র পাশাপাশি ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপের সঙ্গেও চুক্তি শেষ হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ৷ এরপর আর চুক্তি পুনর্নবীকরনের পথে হাঁটেননি দুই কোচের কেউই ৷ ফলত নয়া ফিল্ডিং কোচের খোঁজে ছিল ভারতীয় ক্রিকেট ৷ শেষমেশ নয়া কোচের সন্ধান পেয়ে গেল বিসিসিআই ৷ টি দিলীপের জুতোয় পা গলিয়ে ভারতীয় দলের নয়া ফিল্ডিং কোচ হলেন শুভদীপ ঘোষ ৷
গম্ভীরের কোচিং স্টাফের নয়া এই সদস্য অতীতে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে নিযুক্ত ছিলেন ৷ অসমের প্রাক্তন এই ক্রিকেটারের ভারতীয়-এ দল এবং মহিলা দলের হয়েও অতীতে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে ৷ তাছাড়া অসম ক্রিকেট দলের হেড কোচ হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছেন শুভদীপ ঘোষ ৷ ভারতীয় দলের দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত দিল্লি ক্যাপিটালসের যুক্ত ছিলেন তিনি ৷
জাতীয় দলের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা না-থাকলেও অসমের হয়ে 1994 থেকে 2004 পর্যন্ত 17টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন শুভদীপ ঘোষ ৷ অসম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের তরফে প্রাক্তন ক্রিকেটারের জাতীয় দলের কোচিং স্টাফে যুক্ত হওয়ার খবরটি নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ অসম ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশনের তরফে এক্স হ্য়ান্ডলে লেখা হয়েছে, "শুভদীপ ঘোষের জাতীয় দলে নিযুক্ত হওয়ার ঘটনা রাজ্যের ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশনের কাছে অত্যন্ত সম্মানের ৷ পাশাপাশি তরুণ ক্রিকেটার ও কোচেদেরও এই ঘটনা অনুপ্রাণিত করবে ৷" ফিল্ডিং কোচ হিসেবে শুভদীপ ঘোষের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফর ৷ আগামী 15 থেকে 27 অগস্ট দ্বীপরাষ্ট্রে জোড়া টেস্ট ম্য়াচ খেলবে ভারত ৷ যা ডব্লিউটিসি'র অন্তর্গত ৷
A proud moment for Assam Cricket! 👏🏻— Assam Cricket Association (@assamcric) August 3, 2026
The Assam Cricket Association extends its heartiest congratulations to Subhadeep Ghosh on his appointment as the Fielding Coach of the Indian Senior Men's Cricket Team.
A former Assam and Railways cricketer, Subhadeep has also served as the… pic.twitter.com/hGiWtOtlQq
এদিকে ভারতীয় দলের সহকারি কোচের পদ ছেড়ে প্রত্যাশামতো কলকাতা নাইট রাইডার্সে পুনরায় যুক্ত হয়েছেন রায়ান টেন দুশখাতে ৷ ফ্র্য়াঞ্চাইজির হেড অব ক্রিকেট স্ট্র্য়াটেজি পদে নিযুক্ত হয়েছেন প্রাক্তন ডাচ ক্রিকেটার ৷ বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে কেকেআরের বিভিন্ন দলের হয়ে প্রতিভা অন্বেষণ, স্কোয়াড পরিকল্পনা করবেন তিনি ৷