মারণ রোগে আক্রান্ত প্রাক্তন পেসার, রাজধানীর হাসপাতালে পাঞ্জা লড়ছেন মৃত্যুর সঙ্গে
জানুয়ারি থেকে রাজধানীতে চিকিৎসা চলছে আফগানিস্তানের হয়ে 80 ম্য়াচ খেলা ক্রিকেটারের ৷ HLH-এর চতুর্থ পর্যায়ে আক্রান্ত শাপুর জাদরান ৷
Published : April 21, 2026 at 11:55 AM IST
নয়াদিল্লি, 21 এপ্রিল: হেমোফ্যাগোসিটিক লিম্ফোহিস্টিওসিটোসিস, সংক্ষেপে HLH ৷ এক বিরল এবং একইসঙ্গে মারণ রোগ যা মানবদেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয় ৷ প্রাণঘাতী সেই রোগেই আক্রান্ত আফগানিস্তানের প্রাক্তন পেসার শাপুর জাদরান ৷ জানুয়ারি থেকে ভর্তি নয়াদিল্লির হাসপাতালে ৷ সম্প্রতি তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে আইসিএউ'তে ৷ 38 বছরের জাদরানের শারীরিক অবস্থায় স্বভাবতই উদ্বিগ্ন অনুরাগীরা ৷
ছ'ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা এই আফগান বাঁ-হাতি পেসার জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন 2009 থেকে 2020 পর্যন্ত ৷ ওয়ান-ডে ও টি-20 মিলিয়ে 80টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে তাঁর উইকেট সংখ্যাও 80 ৷ সে যাইহোক, ভারতে চিকিৎসার জন্য জাদরানের দ্রুত ভিসা অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল ৷ ইএসপিএন ক্রিকইনফো'র রিপোর্টে প্রকাশ, আফগান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্য়ান মিরওয়েইস আশরাফ এ ব্য়াপারে অনুরোধ করেছিলেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহকে (পরবর্তীতে বোর্ডের চেয়ারম্য়ান মিরওয়েইস আশরাফ এদেশে এসে জাদরানের সঙ্গে দেখাও করেন) ৷ চেষ্টা করেছিলেন বর্তমানে আইপিএলে ব্যস্ত জাদরানের একদা সতীর্থ রশিদ খানও ৷
এরপর গত 18 জানুয়ারি চিকিৎসার জন্য ভারতে পা রাখেন প্রাক্তন আফগান ক্রিকেটার ৷ স্ত্রী এবং জাতীয় দলের আরেক সতীর্থ আসঘর আফগানের সঙ্গে রাজধানীতে পা পৌঁছেছিলেন জাদরান ৷ পরবর্তীতে কানাডা থেকে পৌঁছন দাদা ঘামি জাদরানও ৷ ক্রিকইনফো'কে ঘামি বলেন, "খুবই গুরুতর সংক্রমণ ধরা পড়েছে ৷ টিউবারকিউলোসিস-সহ পুরো শরীরে সেই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে ৷ এমআরআই ও সিটি স্ক্যানে দেখা গিয়েছে সংক্রমণ ব্রেনেও পৌঁছে গিয়েছে ৷"
ঘামি জানিয়েছেন প্রাথমিক চিকিৎসার পর খানিকটা সুস্থ বোধ করায় হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল প্রাক্তন ক্রিকেটারকে ৷ কিন্তু দিন কুড়ি বাদে নতুন করে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে ৷ পুনরায় হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয় শাপুর জাদরানকে ৷ মার্চের শেষদিকে বোন-ম্য়ারো পরীক্ষায় জানা যায় HLH-এর চতুর্থ পর্যায়ে আক্রান্ত তিনি ৷ সবমিলিয়ে মৃত্যু সঙ্গে লড়াই চলছে প্রাক্তন বাঁ-হাতি পেসারের ৷
টি-20 বিশ্বকাপ চলাকালীন হাসপাতালে জাদরানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন আফগান অধিনায়ক রশিদ খান ৷ চিকিৎসকদের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি ৷ এখনও চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় খোঁজখবর নিয়মিত রাখছেন তারকা ক্রিকেটার ৷ সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে আইপিএল ম্য়াচ খেলতে গিয়ে জাদরানের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ক্রিকেটার আল্লাহ গজনফার ৷