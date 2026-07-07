বাইশ গজে শোক, ভারতের মাটিতে প্রয়াত প্রাক্তন আফগান পেসার শাপুর জাদরান

বাইশ গজে শোক, ভারতের মাটিতে প্রয়াত প্রাক্তন আফগান পেসার শাপুর জাদরান
চলতি বছর জানুয়ারি থেকে তিনি ভর্তি ছিলেন নয়াদিল্লির হাসপাতালে ৷ অবস্থার অবনতি হওয়ায় মাসতিনেক আগে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল আইসিএউ'তে ৷
Published : July 7, 2026 at 3:29 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 জুলাই: ভুগছিলেন মারণ রোগ হেমোফ্যাগোসিটিক লিম্ফোহিস্টিওসিটোসিসে ৷ সংক্ষেপে যাকে বলে হয় 'HLH' ৷ যা মানবদেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয় ৷ বিরল সেই রোগই প্রাণ কাড়ল প্রাক্তন আফগানিস্তান পেসার শাপুর জাদরানের ৷ চলতি বছর জানুয়ারি থেকে তিনি ভর্তি ছিলেন নয়াদিল্লির হাসপাতালে ৷ অবস্থার অবনতি হওয়ায় মাসতিনেক আগে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল আইসিএউ'তে ৷ মঙ্গলবার মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়াইয়ে হার মানলেন প্রাক্তন বাঁ-হাতি পেসার ৷
ভারতের মাটিতেই প্রয়াত হলেন জাদরান ৷ বুধবার 39তম জন্মদিন ছিল তাঁর ৷ ঠিক আগেরদিন না-ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন প্রাক্তন আফগান ক্রিকেটার ৷ মঙ্গলবার দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটারের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে ৷
আফগান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "ক্রিকেটের মানচিত্রে আফগানিস্তান ক্রিকেটকে প্রতিষ্ঠা করেছে যে নামগুলি তাঁদের মধ্যে শাপুর জাদরান একটি ৷ যাঁর আকাঙ্খা, নিরন্তর অঙ্গীকার দেশে ক্রিকেটের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ৷ পথচলার শুরু থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আফগানিস্তান ক্রিকেটের প্রবেশের পথে যে কয়েকটি নাম গর্বের সঙ্গে উচ্চারিত হয় জাদরান তাঁদের মধ্যে অন্যতম গর্বিত নাম ৷"
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) July 7, 2026
With profound grief and deep sorrow, the Afghanistan Cricket Board mourns the passing of former Afghanistan fast bowler Shapoor Zadran.
Shapoor Zadran was one of the foundation-laying figures of Afghanistan cricket, whose dedication,… pic.twitter.com/iPIAJ6HLkq
ছ'ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা এই আফগান বাঁ-হাতি পেসার জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন 2009 থেকে 2020 পর্যন্ত ৷ ওয়ান-ডে ও টি-20 মিলিয়ে 80টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে তাঁর উইকেট সংখ্যাও 80 ৷ গত 18 জানুয়ারি চিকিৎসার জন্য ভারতে পা রাখেন প্রাক্তন আফগান ক্রিকেটার জাদরান ৷ স্ত্রী এবং জাতীয় দলের আরেক সতীর্থ আসঘর আফগানের সঙ্গে রাজধানীতে পৌঁছেছিলেন জাদরান ৷ পরবর্তীতে কানাডা থেকে এসেছিলেন দাদা ঘামি জাদরানও ৷
কিন্তু চিকিৎসকদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে মঙ্গলবার জীবনের বাইশ গজ থেকেও বিদায় নিলেন শাপুর জাদরান ৷ সেদেশের ক্রিকেট বোর্ডের তরফে এক শোকবার্তায় লেখা হয়েছে, "দেশের প্রাক্তন জোরে বোলার শাপুর জাদরানের মৃত্যুতে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড গভীরভাবে শোকাহত ৷"