লোবেরার সঙ্গে নতুন মরশুমে বাগান ছাড়ছেন একাধিক বিদেশি ফুটবলার !
ফেলে আসা মরশুমে লোবেরার স্ট্র্যাটেজিতে অসন্তুষ্ট জেসন কামিংস ৷ অজি বিশ্বকাপার আগামী মরশুমে ক্লাব ছাড়ছেন বলেই মনে কা হচ্ছে ৷
Published : May 25, 2026 at 3:13 PM IST
কলকাতা, 25 মে: বিষয়টি এতদিন ছিল জল্পনার স্তরে। কিন্তু আইএসএল ট্রফি হাতছাড়া হতেই সার্জিয়ো লোবেরার বিদায়ের সম্ভাবনা জোরালো হল মোহনবাগানে ৷ বিদায়ী মরশুমে বাগানে কোচের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে ৷ ফুটবলারদের একাংশ দলের খারাপ পারফরম্যান্সে কোচের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং অসন্তোষের কথা জানিয়ে দিয়েছেন ৷ এমতাবস্থায় বাগানের নয়া কোচের কে হবেন, তা নিয়ে জল্পনা জোরালো হয়েছে ৷
স্প্য়ানিশ কোচের বদলি হিসেবে নতুন মরশুমে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে নয়া কোচ হিসেবে জোরালো হয়েছে আরেক স্প্যানিয়ার্ডের নাম ৷ ময়দানে গুঞ্জন নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের কোচ হুয়ান পেদ্রো বেনালির সঙ্গে কথাবার্তা চলছে সবুজ-মেরুন শিবিরের ৷ এছাড়া আরও এক আইএসএল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোচের সঙ্গে কথা চালাচ্ছে বাগান ম্য়ানেজমেন্ট ৷ এদিকে লোবেরার কাছে বাংলাদেশের বড় প্রস্তাব রয়েছে বলে খবর। তিনি হয়তো সেদিকেই পা বাড়াবেন ৷
21 মে খেতাব হাতছাড়া হওয়ার পর কোচের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত ৷ তিনি বলেছিলেন, "কোচের কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন আছে ৷ আমি বোর্ড মিটিংয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব ৷ আমার মনে হয় টিম গঠন এবং টিমে অনেক পরিবর্তন দরকার আছে ৷" ইতিমধ্যে লোবেরার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে সরব হয়ে অজি বিশ্বকাপার জেসন কামিংস পরোক্ষে দল ছাড়ার ঘোষণা করে দিয়েছেন ৷ আক্ষেপের সুরে তিনি বলেছেন, "মনে হয় না এই দলে আমাকে আর প্রয়োজন রয়েছে ৷ এই মরশুমে ম্যাচের পর ম্যাচ বেঞ্চে বসে থাকতে হয়েছে ৷ এভাবে চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয় ৷"
দিমিত্রি পেত্রাতোস আগেই জানিয়েছিলেন তিনি আর সবুজ-মেরুন জার্সি পরবেন না ৷ তবে বিদায়বেলায় কোনও কোচ বিরোধী মন্তব্য অবশ্য তাঁর তরফে আসেনি । কামিংসের মতোই রবসন রবিনহো ক্ষুব্ধ টিম ম্যানেজমেন্ট ও কোচের প্রতি ৷ ব্রাজিলিয়ান বলেছেন, "আমাদের আরও অনুশীলন প্রয়োজন ছিল ৷ প্রতিদিন এক ঘণ্টার প্রস্তুতিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়া যায় না ৷" তাঁকে আর রাখতে রাজি নয় সবুজ-মেরুনও ৷ পাশাপাশি দুই বিদেশি ডিফেন্ডারের মধ্যে একজনকে আর আগামী মরশুমে দেখা যাবে না বলেও খবর ৷ এদিকে নর্থ-ইস্ট থেকে আলেদিন আজেরাইকে সই করানোর চেষ্টা করছে সবুজ-মেরুন ৷ যাতে ম্যাকলারেনের সঙ্গে জুটিটা পোক্ত হয়। পাশাপাশি একজন গেমমেকারের সন্ধান চলছে ৷ তবে চুক্তি থাকলেও ম্যাকলারেন যে ফের সবুজ-মেরুন জার্সি পরবেন, এমন নিশ্চয়তাও নেই ৷
সবমিলিয়ে আইএসএল হাতছাড়া হওয়ার আগামী মরশুমের আগে বাগানে জোরালোভাবে বইছে বদলের হাওয়া ৷ এদিকে জাতীয় শিবির থেকে মোহনবাগান সাত ফুটবলারদের ফিরিয়ে আনায় অসন্তোষ প্রকাশ করল ফেডারেশন ৷ মোহনবাগান কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী চোট পেলে দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়ে ফেডারেশনের তরফে কোনও চিঠি আসেনি ৷ ফেডারেশনের সহ-সচিব সত্যনারায়ণ এ বিষয়ে বলেন, "10 এপ্রিল থেকে ইউনিটি কাপে ভারতের অংশগ্রহণ নিয়ে সব ক্লাবকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল ৷ ভিসার বায়োমেট্রিক প্রক্রিয়াও ক্লাবের জ্ঞাতসারেই সম্পন্ন হয় ৷" একইসঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, জাতীয় দলের ফুটবলারদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে এআইএফএফ সবসময় দায়িত্ব নিয়েছে ৷ 2025-26 মরশুমে জাতীয় দলের ফুটবলারদের চিকিৎসা বাবদ 15 লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি ৷