ভারতের ক্রীড়া পরিকাঠামোয় এশিয়াডের প্রস্তুতি সারলেন নেপাল-মালয়েশিয়ার অ্যাথলিটরা

ভারতের ক্রীড়া পরিকাঠামোয় এশিয়াডের প্রস্তুতি সারলেন নেপাল-মালয়েশিয়ার অ্যাথলিটরা
ভারতীয় অ্যাথলিটরা দেশের মাটিতে পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে বিদেশে ছোটেন ৷ অথচ সেই ভারতেই এবার প্রস্তুতিতে বিদেশি অ্য়াথলিটরা ৷
Published : September 18, 2026 at 8:29 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: ক্রিকেট ছাড়া ভারতবর্ষে অন্য়ান্য় খেলাধুলোর পরিকাঠামো নিয়ে অভাব-অভিযোগ নিত্যদিনের ৷ নামীদামি অ্য়াথলিটরা পর্যাপ্ত প্রস্তুতির জন্য বিদেশে গিয়ে দিনের পর দিন পড়ে থেকেছেন বা থাকেন ৷ কিন্তু সেই চিত্রটা কি এবার বদলাতে চলেছে ? কারণ যে ভারতীয় অ্যাথলিটরা দেশের মাটিতে পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে বিদেশে ছোটেন, সেই ভারতেই এবার প্রস্তুতিতে বিদেশি অ্য়াথলিটরা ৷
আগামিকাল অর্থাৎ, শনিবার শুরু হচ্ছে এশিয়ান গেমস ৷ তার আগে ভারতের ক্রীড়া পরিকাঠামো ব্যবহার করে গেমসের প্রস্তুতি সারল পড়শি নেপাল, ইরান, মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলো। ভারতীয় ক্রীড়া পরিকাঠামো ব্যবহার করে বিদেশি অ্য়াথলিটদের এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতিতে চমক রয়েছে তো বটেই ৷ তারা জানাচ্ছেন, স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার (SAI) উন্নত পরিকাঠামো ব্যবহার করে প্রস্তুত হতেই তারা ভারতে এসেছেন ৷
সাই'য়ের সূত্র জানিয়েছে, নেপালের পুরুষ এবং মহিলা বক্সাররা গুয়াহাটি সাইতে প্রস্ততি নিয়েছেন এশিয়ান গেমসের আগে ৷ রামিশা শ্রেষ্ঠা, অস্মিতা দুওয়াল, কুসুম তামাং, রবিন নেপাল, খগেন্দ্র রোকা মোগার, চন্দ্র বাহাদুর থাপা এবং বাহাদুর দারলামি এই সাত বক্সার কোচ রাজ শ্রেষ্ঠা ও দীপক মহারাজনের অধীনে 15 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গুয়াহাটি সাইয়ে প্রস্তুতি সেরেছেন ৷ নেপালের বক্সাররা এশীয় স্তরে যথেষ্ট শক্তিশালী ৷ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল নেপালের বক্সাররা নরেন্দ্র রানা, ত্রিদীপ বোরা, পর্নামিকা বোরার মতো ভারতীয় কোচেদের থেকেও গুয়াহাটি সাই কেন্দ্রে অনুশীলনের পাঠ নিয়েছেন ৷ অর্থাৎ, এশিয়াডে নেপালের বক্সাররা পদক পেলে সেখানে ভারতেরও অবদান জড়িয়ে থাকবে ৷
ভারতীয় পরিকাঠামোয় প্রস্তুতি যে তাঁদের কাজে লেগেছে তা স্বীকার করেছেন নেপালের মুষ্টিযোদ্ধারা ৷ কেবল নেপালে বিষয়টি আটকে নেই ৷ মালয়েশিয়ার অ্যাথলিট মহম্মদ ফাজরি এবং উমর ওসমান তিরুঅন্তপুরম সাই কেন্দ্রে প্রস্তুতি সেরেছেন কোচ মহম্মদ আজহারউদ্দিনের অধীনে ৷ প্রাক্তন অ্যাথলিট এবং সাই কোচ আজহারউদ্দিনের অধীনে মালয়েশিয়ার দুই অ্যাথলিট তৈরি হয়েছেন এশিয়াডের জন্য ৷ গেমসে দুই অ্যাথলিট অংশ নেবেন 800 মিটার দৌড়ে ৷ সোনিপথের সাই'য়ে এশিয়ান গেমসের জন্য প্রস্তুতি সেরেছে ইরানের মহিলা কবাডি দল ৷ সবমিলিয়ে এশিয়াডের আগে উলটপুরানের ছবি ভারতের ক্রীড়া পরিকাঠামোকে কেন্দ্র করে ৷