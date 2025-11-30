লক্ষ্য ব্রেস্টস্ট্রোকে জাতীয় পদক, ক্ষুধার্তদের অন্ন জুগিয়ে চ্যালেঞ্জ লড়ছেন বালির সৌভিক

লক্ষ্য ব্রেস্টস্ট্রোকে জাতীয় পদক, ক্ষুধার্তদের অন্ন জুগিয়ে চ্যালেঞ্জ লড়ছেন বালির সৌভিক
ফিন সাঁতারেও সমান দক্ষ সৌভিক 800 মিটারে জাতীয় রেকর্ড হোল্ডার ৷ তাঁর লড়াইয়ের কথা রইল ইটিভি ভারতের এই প্রতিবেদনে ৷
Published : November 30, 2025 at 8:37 PM IST
বালি (হাওড়া), 30 নভেম্বর:
ঘরেতে অভাব; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া,
পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া ৷
ডাক-হরকরাদের জীবনযুদ্ধ তুলে ধরতে কবি সুকান্ত (ভট্টাচার্য) তাঁর 'রানার' কবিতায় এমনই দুই পংক্তির অবতারণা করেছিলেন ৷ সময়, ক্ষেত্রে আমূল বদল এলেও সে যুগের ডাক-হরকরাদের মতোই কি নয় এ যুগের ফুড ডেলিভারি বয় কিংবা গার্লরা ? হুবহু না-হলেও আংশিক তো অবশ্যই ৷ নিজে অভুক্ত থেকে ক্রেতাদের অন্ন জোগাতে জুড়ি মেলা ভার এ যুগের ফুড ডেলিভারি বয়দের ৷ তাঁদের এই পেশাকে সম্মান জানাতে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াতে হয় বৈকি ৷ তবে সেই ডেলিভারি বয় যদি আবার হয় ফিন সাঁতারে জাতীয় রেকর্ড হোল্ডার, তাহলে শ্রদ্ধা বেড়ে যায় খুব স্বাভাবিকভাবেই ৷
কথা হচ্ছে সাঁতারু সৌভিক মাইতির ৷ পুলে প্রতিযোগিতার বাইরে গিয়ে জীবনযুদ্ধেও এক কঠিন লড়াই নিরন্তর লড়ে চলেছেন বালির ইংরেজি অনার্সের ছাত্র ৷ আর দেশের হয়ে পদকের স্বপ্নকে দিনের আলো দেখাতে পিঠে তুলে নিয়েছেন খাবারের ব্যাগ ৷ হ্যাঁ, সদ্য কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা রাখা সৌভিক প্যাশনের জন্য পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন ফুড ডেলিভারিকে ৷ ফিন সাঁতারে জাতীয় রেকর্ড হোল্ডার হলেও গতানুগতিক সাঁতার নিয়েই আগামীর স্বপ্ন দেখছেন স্নাতকের ছাত্র ৷
ইটিভি ভারতের ক্যামেরার সামনে সৌভিক সাঁতারে যে সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরলেন, তা অনেকটা এইরকম-
- স্টেট সিনিয়র স্যুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপ 2024 সোনা (200 মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক)
- স্টেট সিনিয়র স্যুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপ 2025 রুপো (200 মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক)
- স্টেট ফিন স্যুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপে (800 মিটার ও 400 মিটার) তিনবছর ধরে সোনা, 800 মিটারে রয়েছে জাতীয় রেকর্ডও (8 মিনিট 51 সেকেন্ড), 400 মিটারে দ্বিতীয়স্থান এবং 200 মিটার সারফেসে তৃতীয়স্থান
- এবছর ফিন স্যুইমিংয়ের চারটি ইভেন্টের মধ্যে তিনটিতে সোনা, একটিতে রুপো
তবে কোলাঘাটে সৌভিকের সাঁতারের জার্নির শুরুর গল্পটাকে 'অ্যাক্সিডেন্টাল' বললে কম বলা হয় না ৷ ঠান্ডায় ভুগতে থাকা ছোট্ট ছেলেকে সুস্থ করতে চিকিৎসকের দাওয়াই ছিল সাঁতার। মা সোনালি মাইতি নিয়ে গিয়েছিলেন কোলাঘাট সুইমিং সেন্টারে সমীর দাসের কাছে ৷ তাঁর অধীনেই সৌভিকের সাঁতারের হাতেখড়ি ও বেড়ে ওঠা ৷ সৌভিকের পারফরম্যান্সে আশার আলো দেখেছিলেন সমীর বাবু ৷ তিনিই পরামর্শ দিয়েছিলেন ছেলেকে প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারের জন্য তৈরি করতে ৷
সাঁতারের জন্যই কোলাঘাট থেকে বালিতে চলে আসা সৌভিকের ৷ সেখানে গ্রামাঞ্চল ক্রীড়া সমিতিতে সৌভিকের উত্তরণ সুব্রত ভট্টাচার্যের কড়া নজরদারিতে ৷ ছাত্রকে নিয়ে আশাবাদী সুব্রতবাবু জানালেন, সৌভিকের আনুগত্য তাঁর সাফল্যের অন্যতম কারণ ৷ কোচের কথায়, "সৌভিকের মধ্যে বড় সাঁতারু হয়ে ওঠার সব রসদ রয়েছে ৷ ফুড ডেলিভারির পরেও ট্রেনিংয়ে নিজেকে নিংড়ে দেয় সৌভিক ৷"
অতীতে সোনার কাজে যুক্ত থাকলেও বাবা দীনেশ মাইতি বর্তমানে অসুস্থ ৷ সম্প্রতি কাঁধের অস্ত্রোপচারের পর এখনও হাসপাতালেই তিনি ৷ সংসারের আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে তাই দশভূজা সৌভিকের মা সোনালি মাইতি ৷ ছেলের সঙ্গে তিনিও সাইকেল নিয়ে ফুড ডেলিভারির কাজ করছেন ৷ ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "না-করলে চলবে কী করে ৷ কাজ না-করলে তো বাটি হাতে রাস্তায় বসতে হবে ৷" ছেলের সঙ্গে মেয়েকে নিয়েও আগামিদিনে স্বপ্ন দেখছেন সোনালি দেবী ৷
আর যাঁর জন্য ডালপালা মেলল গল্পটা, তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য কী ? সৌভিক জানালেন, 200 মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে জাতীয় স্তরে পদক তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য ৷ তাঁর বর্তমান টাইমিং 2 মিনিট 30 সেকেন্ড ৷ সেটাকে 2:16 বা 2:17 সময়ে নামিয়ে আনাই লক্ষ্য তাঁর ৷ তার জন্য যতটা পরিশ্রম করতে হয় করতে প্রস্তুত সৌভিক ৷
গত চার দশক ধরে বাংলার সাঁতার বদ্ধ জলাশয়ে আবদ্ধ ছিল ৷ রাজ্য সাঁতারের নিয়ামক সংস্থার প্রশাসকরা কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সাঁতারুদের আঁধারে ঠেলে আত্মসুখ অনুভব করেছেন ৷ পরিকাঠামো উন্নতির চেষ্টাও করেননি ৷ তাই বালি গ্রামাঞ্চলের দশ লেনের পুল স্বচ্ছ (ক্লোরিন) জলের সুবিধা পায়নি। সৌভিকের মতো সাঁতারুদের উত্থানকে তাই 'পাঁকে পদ্ম' বললে অত্যুক্তি হয় না ৷ তবে সদ্য নতুন প্রশাসন এসেছে রাজ্য সাঁতারে ৷ পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাঁরা ৷ তবে প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করে সৌভিকদের পাশে দাঁড়ানো নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জিং রাজ্য সাঁতার সংস্থার কাছে ৷