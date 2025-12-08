টাইব্রেকারে লাল-হলুদের ব্যর্থতার নজিরই বেশি, হিরোশিতে ক্ষুব্ধ আলভিটো
দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না, মত লাল-হলুদ প্রাক্তনীর ৷
Published : December 8, 2025 at 8:46 PM IST
কলকাতা, 8 ডিসেম্বর: "ভাগ্য ইস্টবেঙ্গলের সুপ্রসন্ন ছিল না ৷ ওটা গোয়ার পক্ষে ছিল ৷ কিন্তু, হ্যাঁ ইস্টবেঙ্গল যদি আইএসএল-সহ অন্য়ান্য লিগে চ্যাম্পিয়ন হতে চায় তাহলে তড়িঘড়ি হিরোশি (ইবুসুকি) নামের ছেলেটিকে পরিবর্তন করতে হবে ৷ ও কখনোই চলতে পারে না ৷" সুপার কাপ ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হিসেবে নবাগত জাপানি স্ট্রাইকারকে এই ভাষাতেই কাঠগড়ায় তুললেন আলভিটো ডি'কুনহা ৷ লাল-হলুদের প্রাক্তনী কেবল সেখানেই থেমে থাকেননি ৷ ক্লাবের ম্যানেজমেন্টের দিকে আঙুল তুলে তিনি আরও জানান, দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না ৷
টাইব্রেকারে গোল করলেও রবিবার স্পটকিক নেওয়ার পর খোঁড়াতে দেখা গিয়েছে হামিদ আহদাদকে ৷ মরক্কো স্ট্রাইকারের চোট প্রবণতা নিয়েও ক্ষুব্ধ আলভি ৷ সদ্য চোট সারিয়ে ফাইনালে প্রত্য়াবর্তন করা হামিদের পরবর্তী প্র্য়াকটিস সেশনে যোগ দেওয়া অনিশ্চিত ৷ বিষয়টিকে 'হাস্যকর' বলে অভিহিত করলেন একদা লাল-হলুদের বাঁ-পায়ের ম্য়াজিসিয়ন ৷
গোয়ার ফতোরদায় রবিবার নির্ধারিত 90 মিনিট গোলশূন্য থাকার পর অতিরিক্ত সময়েও ফয়সালা হয়নি ম্যাচের ৷ ফাইনাল গড়িয়েছিল টাইব্রেকার পেরিয়ে সাডেন-ডেথে ৷ টাইব্রেকারে মহম্মদ রশিদের পর সাডেন-ডেথ মিস করে ইস্টবেঙ্গলের খলনায়ক বনে যান পিভি বিষ্ণু ৷ আইএফএ শিল্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে সুপার কাপও হাতছাড়া হয় লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাবের ৷ পরিসংখ্যানবিদ কুশল চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, টাইব্রেকার কিংবা সাডেন-ডেথে লাল-হলুদের থেকে সাফল্যের তুলনায় ব্যর্থতাই বেশি ৷
ভারতীয় ফুটবলে টাইব্রেকার প্রথা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছিল 1984 সালে ৷ ওই বছরেই ইস্টবেঙ্গলকে দার্জিলিং গোল্ড কাপের ফাইনালে হারতে হয়েছিল মহামেডান স্পোর্টিংয়ের কাছে ৷ নির্ধারিত সময়ে খেলা গোলশূন্য শেষ হলে মহামেডান টাইব্রেকারে ইস্টবেঙ্গলকে হারায় 4-3 গোলে ৷ পরবর্তী চার দশকে 54টি ম্য়াচে ইস্টবেঙ্গলকে টাইব্রেকারের সামনে পড়তে হয়েছে ৷ যেখানে ইস্টবেঙ্গল হেরেছে প্রায় 60 শতাংশ ম্যাচ ৷ কোনও টুর্নামেন্টের ফাইনাল টাইব্রেকারে গড়ালে লাল-হলুদের জয় পাওয়া কঠিন হয়েছে ৷
এই প্রসঙ্গে 1999 সালের কথা তুলে ধরেছেন পরিসংখ্যানবিদ ৷ ওই বছরে ইস্টবেঙ্গল যতবার টাইব্রেকারের সম্মুখীন হয়েছে ততবারই হেরেছে তাঁরা ৷ চলতি বছরে দু'টো সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে হারতে হল টাই ভাঙা পদ্ধতিতে ৷ শিল্ডে মোহনবাগানের কাছে হারের পর রবিবার লাল-হলুদ সুপার কাপে হারল এফসি গোয়ার কাছে ৷ এর ফলে আগামী মরশুমে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের প্রিলিমিনারি রাউন্ডে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হল অস্কার ব্রুজোঁর দলের ৷ তবে ইস্টবেঙ্গল যে টাইব্রেকারে ট্রফি জেতেনি, তেমনটা নয়। তবে ট্রফি খোয়ানোর হার বেশি ৷