রূপকথা লিখল বোডো, অবাক হারে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায় ইন্টার মিলানের

রূপকথা লিখল বোডো, অবাক হারে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায় ইন্টার মিলানের
রোসেনবর্গের 29 বছর পর নরওয়ের কোনও ক্লাব চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ পর্বের বাধা টপকাল ৷
Published : February 25, 2026 at 12:47 PM IST
মিলান, 25 ফেব্রুয়ারি: চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইন্দ্রপতন ৷ নরওয়ের অনামী ক্লাবের কাছে হেরে মহাদেশীয় টুর্নামেন্ট থেকে অসময়ে বিদায় নিল ইন্টার মিলান ৷ প্রথম লেগে অ্যাওয়ে ম্য়াচে 1-3 গোলে হেরে পিছিয়ে পড়া ইতালি জায়ান্টরা মঙ্গলবার ঘরের মাঠেও হেরে গেল এফকে বোডো/গ্লিমটের কাছে ৷ ঘরের মাঠে মার্কাস থুরামরা হারলেন 1-2 গোলে ৷ এগ্রিগেটে 2-5 গোলে হেরে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে গেল গতবারের রানার্সরা ৷
সেক্ষেত্রে সকলকে অবাক করে প্রতিযোগিতার শেষ ষোলোয় পা রাখল নরওয়ের ক্লাবটি ৷ যা তাদের কাছে রূপকথার সমান ৷ চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ আবির্ভাবেই প্লে-অফে তিনবারের চ্য়াম্পিয়ন ইন্টারকে হারানো এবং শেষ ষোলোয় পৌঁছনো রূপকথার চেয়ে কম কীসে ? এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো 1996-97 সালে রোসেনবর্গের পর নরওয়ের প্রথম ক্লাব হিসেবে গ্রুপ পর্বের বাধা পার করল বোডো/গ্লিমট ৷
তবে ইন্টারকে হারানো চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ আত্মপ্রকাশে তাদের ঘটানো প্রথম অঘটন নয় ৷ গ্রুপ পর্বের শেষ দু'টি ম্য়াচে যথাক্রমে ম্য়াঞ্চেস্টার সিটি এবং অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে প্লে-অফের ছাড়পত্র জোগাড় করে নিয়েছিল নিশীথ সূর্যের দেশের এই ক্লাব ৷ ঘরের মাঠে প্রিমিয়র লিগ জায়ান্ট সিটিকে 3-1 গোলে হারানোর পর স্প্য়ানিশ জায়ান্ট অ্যাতলেতিকোকে তাদের মাঠে 2-1 গোলে হারিয়েছিল প্যাট্রিক বার্গ অ্যান্ড কোম্পানি ৷
Bodø/Glimt win at San Siro 💛#UCL pic.twitter.com/G0cKgKsnnk— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 24, 2026
এদিন দু'গোলে এগিয়ে থেকে সান সিরোয় ইন্টারের ঘরের মাঠে নেমেছিল বোডো ৷ তবে ভয়ে কুঁকড়ে না-থেকে নার্ভ শিথিল রেখে বাজিমাত করল তারা ৷ প্রথমার্ধ গোলশূন্য শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে 58 এবং 72 মিনিটে জোড়া গোল করে রাউন্ড অব-16 নিশ্চিত করে দেন পিটার হগ এবং হ্য়াকব এভজেন ৷
Kjør da Champions League🤌 pic.twitter.com/otRfzR0Qu4— FK Bodø/Glimt (@Glimt) February 24, 2026
এগ্রিগেটে 1-5 পিছিয়ে পড়া ইন্টার এরপর একটি গোল পরিশোধ করলেও ম্য়াচে ফিরতে পারেনি ৷ 76 মিনিটে আলেজান্দ্রো বাস্তোনির গোল সান্ত্বনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না ক্রিশ্চিয়ান চিভু প্রশিক্ষণাধীন দলের কাছে ৷ বোডো/গ্লিমটের পাশাপাশি রাউন্ড অব-16'তে পৌঁছে গেল নিউক্য়াসল ইউনাইটেড ৷ ঘরের মাঠে এদিন আজারবাইজানের কারাবাগ ফুটবল ক্লাবকে 3-2 গোলে হারাল প্রিমিয়র লিগের ক্লাবটি ৷ এগ্রিগেটে 9-3 ব্যবধানে জিতে পরের পর্বে গেল নিউক্য়াসল ৷ এছাড়া অলিম্পিয়াকোস ও ক্লাব ব্রুগকে হারিয়ে যথাক্রমে পরের পর্ব নিশ্চিত করল বায়ার লেভারকুসেন এবং অ্য়াতলেতিকো মাদ্রিদ ৷