ছ'বছর পর কলকাতায় 'আনন্দ', টাটা স্টিল চেজে মুখোমুখি ভিশি-গুকেশ

ছ'বছর পর কলকাতায় 'আনন্দ', টাটা স্টিল চেজে মুখোমুখি ভিশি-গুকেশ
গুকেশ ছাড়াও প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন এরিগাইসি, প্রজ্ঞানন্দ, দিব্য়ার মতো তরুণ প্রজন্মের তারারা ৷
Published : December 18, 2025 at 11:18 AM IST
কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: শীতের আমেজে তিলোত্তমায় দাবার বোর্ডে উত্তাপ ৷ মগজাস্ত্রে শাণ দিয়ে চৌষট্টি খোপে টেক্কা দেওয়ার লড়াই ৷ টাটা স্টিল চেজ ইন্ডিয়ার (2026) সপ্তম সংস্করণ আগামী 7 জানুয়ারি শুরু হচ্ছে কলকাতায় ৷ প্রত্যেক বছরের মতো বিশ্বের সেরা দাবাড়ুদের উপস্থিতির সাক্ষী হতে চলেছে 'সিটি অব জয়' ৷ এবছরও তার ব্যতিক্রম নয় ৷ তবে বাড়তি আকর্ষণ বিশ্বনাথন আনন্দ ৷ কারণ ছ'বছর পর প্রতিযোগী হিসেবে এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করছেন পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ৷
আকর্ষণের এখানেই শেষ নয় ৷ কলকাতায় দেশের সবচেয়ে বড় দাবা টুর্নামেন্টে ভিশি মুখোমুখি হবেন তাঁর শিষ্য ডোম্মারাজু গুকেশ-সহ ভারতের তরুণ প্রজন্মের দাবাড়ুদের সঙ্গে ৷ টাটা স্টিল চেজে প্রতিযোগী হিসেবে প্রত্যাবর্তন নিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ৷ আনন্দ বলছেন, "ছ’বছর পরে কলকাতায় খেলব ভেবে আমি উত্তেজিত ৷ গত কয়েকবছরে দাবায় অনেক বদল এসেছে ৷ সারা বিশ্বে, বিশেষ করে ভারতে অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় উঠে এসেছে ৷ জুনিয়রদের চ্যালেঞ্জ নিতে আমি তৈরি।"
আগামী 7-11 জানুয়ারি ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে সপ্তম টাটা স্টিল চেজ ইন্ডিয়া ৷ যেখানে পাঁচবারের প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়নের মুখোমুখি হবেন বর্তমান ৷ প্রথমবার এই দুই বিশ্বচ্যাম্পিয়নের লড়াই দেখবে তিলোত্তমা ৷ গত ছ'বছর টুর্নামেন্টের ডিরেক্টর হিসেবে দেখা গিয়েছে বিশ্বনাথন আনন্দকে ৷ পাশাপাশি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য গুকেশ গত সংস্করণে কলকাতায় খেলতে আসেননি ৷ এবার তাঁর অংশগ্রহণও বাড়তি আকর্ষণ কলকাতার কাছে ৷ গতবছর কনিষ্ঠতম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে গুকেশকে তৈরি করেছিলেন আনন্দ ৷ যিনি ওয়েস্টব্রিজ আনন্দ চেজ অ্যাকাডেমির ছাত্র ৷ ফলে ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে চৌষট্টি খোপের যুদ্ধে গুরু-শিষ্যের লড়াই আলাদা মাত্রা পেতে চলেছে ৷ সম্প্রতি গ্লোবাল চেজ লিগে মুখোমুখি হয়েছিলেন আনন্দ ও গুকেশ ৷ সেখানে গুকেশকে টেক্কা দিয়েছিলেন ভিশি ৷
You guessed it right!!— Tata Steel Chess India (@tschessindia) December 17, 2025
Viswanathan Anand is coming to play at the Tata Steel Chess India 2026 after 6 years. #viswanathananand #worldchampion #tatasteelchessindia #tscikolkata #chesschampion #indianchess #chessinkolkata #chesstournament2026 #grandmasterlife #tsci2026 pic.twitter.com/gVToxGxDxy
এবারের প্রতিযোগিতায় আনন্দ এবং গুকেশ ছাড়াও থাকছেন রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ ৷ যিনি সম্প্রতি ক্যান্ডিডেটসে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছেন ৷ এছাড়াও অংশ নিচ্ছেন অর্জুন এরিগাইসি, বিদিথ গুজরাতি, অরবিন্দ চিদাম্বরমের মতো জুনিয়রেরা ৷ এদের সকলকেই কোনও না কোনও সময় আনন্দ মেন্টর করেছেন ৷ অর্থাৎ শুধু গুকেশ নন, একাধিক শিষ্যের চ্যালেঞ্জ আনন্দকে সামলাতে হবে টাটা স্টিল চেজে ৷ মহিলাদের বিভাগে খেলবেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দিব্যা দেশমুখ ৷ এ ছাড়াও থাকছেন আর বৈশালী, হারিকা দ্রোনাভালির মতো তারকারা ৷
ওপেন এবং মহিলা বিভাগে টাটা স্টিল চেজ অনুষ্ঠিত হবে র্যাপিড এবং ব্লিৎজে ৷ উভয় ক্ষেত্রেই সমান পুরস্কার মূল্য বরাদ্দ থাকছে ৷ এবছর টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর হিসেবে থাকছেন সর্বভারতীয় দাবা সংস্থার সহসভাপতি দিব্যেন্দু বড়ুয়া ৷