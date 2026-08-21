যুবভারতীর ঘাসের ঘনত্ব বাড়ানোর নির্দেশ, ব্রাজিল সফরের ঢাকে কাঠি

যুবভারতীর ঘাসের ঘনত্ব বাড়ানোর নির্দেশ, ব্রাজিল সফরের ঢাকে কাঠি
3 অক্টোবর প্রথমবার ভারতের মাটিতে ভারতীয় ফুটবল দলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ব্রাজিল।
Published : August 21, 2026 at 11:18 AM IST
কলকাতা, 21 অগস্ট: দু'দিনের সফরে কলকাতায় ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল ৷ 3 অক্টোবর প্রথমবার ভারতের মাটিতে ভারতীয় ফুটবল দলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ব্রাজিল।
বৃহস্পতিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ফুটবল পরিকাঠামো দেখতে আসেন সের্জিও ডিমাস দে অলিভেইরা, ভিনিসিয়ুস বারোজো কোস্তা, জোসে সেনাতোরে দে পাওলা লিমা, গুইলহার্মে পাসোস রামোস, ব্রুনো মাজেই রেইস ৷ এই পাঁচজন এদিন বিকেল পাঁচটার সময় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশ করেন। প্রথমেই স্টেডিয়ামর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড ঘুরে দেখেন। এবং সংলগ্ন ড্রেসিংরুম, টয়লেট ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন ৷ এরপর তাঁরা মূল স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেন ৷
এর আগে ক্রীড়ামন্ত্রী তাঁর ঘরে বৈঠক করেন এবং ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের প্রতিনিধিদের সংবর্ধনা দেন। দুর্গা প্রতিমা তুলে দিয়ে তাঁদের বরণ করা হয়। প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড পরিদর্শনের সময় ক্রীড়ামন্ত্রী সঙ্গে ছিলেন ৷ ব্রাজিল দলের প্রতিনিধিদের পরিকাঠামো সম্পর্কে অবহিত করাচ্ছিলেন ফেডারেশনের ডিরেক্টর অব ফুটবল সুব্রত পাল এবং আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। তাঁদের কাছ থেকেই মাঠ এবং স্টেডিয়ামের সবকিছু খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছেন। এমনকি মাঠের ঘাসের ঘনত্ব নিয়ে কিউরেটরকে প্রশ্ন করেন ৷ জানতে চান শেষ কবে ঘাস পরিবর্তন হয়েছে ৷ সুব্রত পাল এবং আইএফএ সচিব জানান, বর্তমানে একটি টুর্নামেন্ট চলছে ৷ ফাইনাল রবিবার অনুষ্ঠিত হবে ৷
সুত্রের খবর মাঠের উন্নতির ওপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ৷ 15 দিন পরে ফের ব্রাজিলের প্রতিনিধিরা কলকাতায় আসবে ৷ মাঠের উন্নতি কতটা হয়েছে তা সরজমিনে খতিয়ে দেখবেন তাঁরা ৷ ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, "প্রাথমিকভাবে পরিকাঠামো দেখে খুশি ৷ দুর্গাপুজোর আগে ব্রাজিল ম্যাচ ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের জন্য উপহার।"
গত ডিসেম্বর মাসে মেসির সফরে নিরাপত্তার ব্যাপক গণ্ডগোল হয়েছিল ৷ যা নিয়ে আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে আলোড়ন পড়েছিল। এবার সেই ঘটনার পূনরাবৃত্তি যাতে না-হয় সেব্যাপারে সরকার সতর্ক রাজ্য সরকার ৷ এমনটাই জানিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী ৷ শুধু মাঠ নয়, স্টেডিয়াম সংলগ্ন দু'টি হোটেল ঘুরে দেখেন ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের প্রতিনিধি দল। ড্রেসিংরুম এবং দর্শকদের বসার ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখে প্রাথমিকভাবে সন্তোষ প্রকাশ করেছে বলে খবর। তাই বলা যায় ব্রাজিলের কলকাতায় খেলতে আসার দিনগোনা শুরু হয়ে গেল ৷
অস্ট্রেলিয়ায় দু’টি আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি খেলে ভারতে আসার কথা ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের। সব ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতেই ব্রাজ়িলের ফুটবল ফেডারেশন প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে।