চার দশক বাদে বিশ্বকাপে দু'য়ের বেশি হ্যাটট্রিক, দেম্বেলের তিন গোলে তৈরি হল নজির

চার দশক বাদে বিশ্বকাপে দু'য়ের বেশি হ্যাটট্রিক, দেম্বেলের তিন গোলে তৈরি হল নজির
দেম্বেলের হ্যাটট্রিকে নরওয়ে'কে 4-1 গোলে হারাল ফ্রান্স ৷ তৃতীয় হ্য়াটট্রিক দেখল চলতি বিশ্বকাপে ৷
Published : June 27, 2026 at 3:32 PM IST
বস্টন, 27 জুন: বিশ্বকাপে প্রবেশের আগে ফ্রান্সের হয়ে শেষ 19টি ম্যাচে কোনও গোল আসেনি তাঁর পা থেকে ৷ ব্যালন ডি'অর ওসমানে দেম্বেলে'র গোল খরা 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' শুরুর আগে খানিকটা চিন্তায় রেখেছিল অনুরাগীদের ৷ কিন্তু ইরাকের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্য়াচে গোল করে সেই খরা কাটিয়েছিলেন ফরাসি ফরোয়ার্ড ৷ আর শনিবার হ্যাটট্রিক করে চলতি বিশ্বকাপে গোলসংখ্যায় সতীর্থ কিলিয়ানের এমবাপেকে (4) ছুঁয়ে ফেললেন পিএসজি তারকা ৷
দেম্বেলের হ্য়াটট্রিকে ভর করে এদিন গ্রুপ-আই'য়ের হাইভোল্টেজ ম্য়াচে নরওয়েকে 4-1 গোলে হারাল গতবারের রানার্স ফ্রান্স ৷ পাশাপাশি ফরাসি তারকার তিন গোলে তৈরি হল নজিরও ৷ লিয়োনেল মেসি, জোনাথন ডেভিডের পর তৃতীয় ফুটবলার হিসেবে চলতি বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করলেন দেম্বেল ৷ সেইসঙ্গে 1986 সংস্করণের পর দু'য়ের বেশি হ্যাটট্রিক দেখল বিশ্বকাপ ৷
চার দশক আগে মেক্সিকোর মাটিতে অনুষ্ঠিত হওয়া বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করেছিলেন চার ফুটবলার ৷ এরপর থেকে বিশ্বকাপের একটি সংস্করণে দু'টির বেশি হ্যাটট্রিক হয়নি ৷ অর্থাৎ, দেম্বেলের হ্যাটট্রিকের সঙ্গে তৈরি হল নজির ৷
নরওয়ের বিরুদ্ধে এদিন 32 মিনিটের মধ্যে হ্য়াটট্রিক পূর্ণ করেন দেম্বেলে ৷ যা বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম হ্যাটট্রিকের নজিরও বটে ৷ এই নজিরে ফরাসি ফরোয়ার্ড পিছনে ফেলেন প্রাক্তন ইংরেজ তারকা গ্যারি লিনেকার, প্রাক্তন জার্মান কিংবদন্তি গার্ড মুলার'কে ৷ তবে এই তালিকার শীর্ষে রয়েছেন অস্ট্রিয়ার এরিক প্রবস্ট ৷ 1954 বিশ্বকাপে চেকোস্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে মাত্র 24 মিনিটে হ্য়াটট্রিক করেছিলেন তিনি ৷ 1986 বিশ্বকাপে পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে হ্য়াটট্রিক করতে 36 মিনিট সময় নিয়েছিলেন লিনেকার ৷ যা এতদিন ছিল বিশ্বকাপে দ্বিতীয় দ্রুততম হ্যাটট্রিকের নজির ৷ 1970 বিশ্বকাপে পেরুর বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করতে 38 মিনিট নিয়েছিলেন মুলার ৷
Dembélé came ready to deliver 🪄🇫🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/h9eju1JDSe— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
যাইহোক নরওয়ের বিরুদ্ধে এদিন ম্য়াচের 7 মিনিট, 20 মিনিট ও 32 মিনিটে গোলগুলি করেন দেম্বেলে ৷ দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্তি সময়ে দেজিরে দুয়ে ফ্রান্সের হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন ৷ নরওয়ের হয়ে একমাত্র গোলটি থেলো আসগার্ডের ৷
🇫🇷 A stellar performance in Boston to top Group I 💫#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
- 1986 থেকে বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করেছেন যাঁরা:
1986- প্রিবেন এল্কজায়ের, গ্যারি লিনেকার, ইগর বেলানোভ, এমিলিয়ো বুট্রাগুয়েনো
1990- মিশেল, টমাস স্কারাভি
1994- গ্য়াব্রিয়েল বাতিস্তুতা, ওলেজ সালেঙ্কো
1998- গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা
2002- মিরোস্লাভ ক্লোজ, পেদ্রো পাউলেতা
2010- গঞ্জালো হিগুয়েন
2014- থমাস মুলার, জার্দান শাকিরি
2018- ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, হ্য়ারি কেন
2022- গন্সালো রামোস, কিলিয়ান এমবাপে
2026- লিয়োনেল মেসি, জোনাথন ডেভিড, ওসমানে দেম্বেলে