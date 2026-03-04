ইডেনে অতিমানবিক অ্য়ালেন, ওপেনারের রেকর্ড সেঞ্চুরিতে ফাইনালে নিউজিল্যান্ড

ইডেনে অতিমানবিক অ্য়ালেন, ওপেনারের রেকর্ড সেঞ্চুরিতে ফাইনালে নিউজিল্যান্ড
নয় উইকেটে দঃ আফ্রিকাকে হারিয়ে আমেদাবাদে ফাইনালের টিকিট কেটে ফেলল 'ব্ল্য়াকক্য়াপস' ৷
Published : March 4, 2026 at 10:57 PM IST
কলকাতা, 4 মার্চ: প্রথমেই বলে রাখা ভালো আসন্ন আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সিতে খেলতে দেখা যাবে ফিন অ্য়ালেনকে ৷ ওপেনিংয়ের সমস্য়া মেটাতে মিনি নিলামে তাঁকে দু'কোটি টাকায় কিনেছে পার্পল ব্রিগেড ৷ শাহরুখের দলের নয়া রিক্রুট কেমন হতে পারেন, তার জোরালো ইঙ্গিত পেয়ে গেলেন নাইট অনুরাগীরা ৷ কারণ বুধ সন্ধেয় ইডেনে নিউজিল্য়ান্ড ওপেনার হিসেবে ফিন অ্যালেন যে ইনিংসটা খেললেন, বহুদিন মনে রাখবেন ক্রিকেট অনুরাগীরা ৷ আর অ্যালেন-ঝড়ে আগামী রবিবার বিশ্বকাপ ফাইনালের টিকিটও নিশ্চিত করল নিউজিল্য়ান্ড ৷
ক্রিকেটের নন্দনকাননে এদিন গো-হারা গতবারের রানার্স দঃ আফ্রিকা ৷ প্রাথমিক ধাক্কা সামলে মার্কো জানসেনের ব্য়াটে ঘুরে দাঁড়ানো প্রোটিয়া বোলারদের যে এমন নির্মম প্রহার করবেন দুই কিউয়ি ওপেনার, ঘুণাক্ষরেও হয়তো টের পায়নি ইডেন-জনতা ৷ মাত্র 43 বল বাকি থাকতে 170 রানের টার্গেট হাসিল করে নাচতে-নাচতে আমেদাবাদের টাইটেল-ডিসাইডার নিশ্চিত করল নিউজিল্যান্ড ৷ যার একমেবাদ্বিতীয়ম নায়ক হয়ে রইলেন ফিন অ্যালেন ৷ মাত্র 33 বলে সেঞ্চুরি এল নাইট সংসারে নবাগতর ব্য়াটে ৷ ছক্কা মেরে সেঞ্চুরি এবং একইসঙ্গে দলকে জেতালেন অ্য়ালেন ৷ যা টি-20 বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্রুততম সেঞ্চুরি ৷ অনেক পিছনে 2016 সালে ক্রিস গেইলের 47 বলে সেঞ্চুরির রেকর্ড ৷
'অতিমানব' অ্যালেন এদিন কাগিসো রাবাদ, মার্কো জানসেন, লুঙ্গি এনগিদিদের পিটিয়ে ছাতু করলেন বলা যায় ৷ কিউয়ি ওপেনারের রেকর্ড ইনিংস সাজানো 10টি চার ও আটটি বিরাট ছ'য়ে ৷ এমন একটা ইনিংসের পর বাকি সবকিছুই নগণ্য ৷ তবু অ্য়ালেনের সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে টিম সেইফার্টের যোগদান অবজ্ঞা করার মতো নয় ৷ কারণ স্টাম্পার-ব্য়াটারের থেকেও এল 33 বলে 58 রান ৷ ওপেনিং জুটিতে দু'জনের 117 রানেই জয়ের ভিত গড়ে দেয় নিউজিল্য়ান্ডের ৷ ব্য়াট হাতে 55 রান করলেন বটে, কিন্তু 2.5 ওভারে বল হাতে 53 রান খরচ করলেন প্রোটিয়া অলরাউন্ডার মার্কো জানসেন ৷
Finn Allen scores the fastest hundred in Men's #T20WorldCup history to power New Zealand into the final👏— ICC (@ICC) March 4, 2026
It is one of the @marriottbonvoy Milestones of the #T20WorldCup 2026 👌
📝: https://t.co/nv2bu4uGh7 pic.twitter.com/PSuPYu3rfx
অ্য়ালেনের পাশে 11 বলে 13 রানে অপরাজিত রইলেন রাচিন রবীন্দ্র ৷ মাত্র 12.5 ওভারে এক উইকেটে 173 রান তুলে ফাইনালে চলে গেল নিউজিল্যান্ড ৷ আরও একটি তথ্য হল ফিন অ্যালেন হলেন টি-20 বিশ্বকাপের নকআউটে সেঞ্চুরি করা প্রথম ব্য়াটার ৷
Off to the Big Dance in Ahmedabad. #T20WorldCup | 📸 = ICC/Getty pic.twitter.com/YDqLPtfqDS— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) March 4, 2026
নন্দনকাননে টস জিতে এদিন টুর্নামেন্টে অপরাজিত দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে পাঠান কিউয়ি অধিনায়ক মিচেল স্য়ান্টনার ৷ কোল ম্যাকনখি, রাচিন রবীন্দ্রদের দাপটে মাত্র 77 রানে পাঁচ উইকেট হারানো দঃ আফ্রিকা ঘুরে দাঁড়ায় ট্রিস্টান স্টাবস ও মার্কো জানসেনের ব্য়াটে ৷ ষষ্ঠ উইকেটে দু'জনে যোগ করেন 73 রান ৷ যা শেষ চারে দেড়শো তুলতে সাহায্য করে দলকে ৷ স্টাবস 24 বলে 29 রানে আউট হলেও 30 বলে 55 রানে অপরাজিত থেকে যান জানসেন ৷ অলরাউন্ডার মারেন দু'টি চার ও পাঁচটি ছক্কা ৷ দু'টি করে উইকেট নেন ম্যাট হেনরি, কোল ম্যাকনখি এবং রাচিন রবীন্দ্র ৷
সবমিলিয়ে 20 ওভারে আট উইকেটে 169 রান তোলে প্রোটিয়ারা ৷ কিন্তু অ্য়ালেন-ঝড়ে দাম থাকল না প্রতিরোধ গড়ে মার্কো জানসেনের ইনিংসের ৷ বরং বিস্ফোরক সেঞ্চুরিতে ফাইনালে প্রতিপক্ষদের প্রচ্ছন্ন হুঙ্কার ছুড়ে রাখলেন কিউয়ি ওপেনার ৷ আজকের পর নিঃসন্দেহে অ্যালেনকে নিয়ে বাড়তি রণকৌশল সাজাবে দ্বিতীয় ফাইনালিস্টরা ৷
- টি-20 বিশ্বকাপে দ্রুততম সেঞ্চুরি (প্রথম তিন):
- ফিন অ্য়ালেন- 33 বল (2026)*
- ক্রিস গেইল- 47 বল (2016)
- ক্রিস গেইল- 50 বল (2007)
- হ্যারি ব্রুক- 50 বল (2026)*